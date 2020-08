„Mám obavu, že...” Exministr Julínek ke COVIDu i Vojtěchovi

reklama

„Nepochybně to má velmi těžké. Nad ním je dominantní premiér, který rozhoduje o věcech, kterým moc nerozumí, jako je šíření nákazy koronaviru,“ myslí si ministr Topolánkových vlád. Navíc podle něj byla odpovědnost rozmělněna nejrůznějšími komisemi, kterým kolikrát ani nevelí ministr, ale právě nekompetentní premiér.

Vedle těchto paralelních skupin byly orgány, které podle zákona mají nést odpovědnost, paralyzované. Několik týdnů například nebyl oficiálně jmenovaný hlavní hygienik, který by přitom měl být pro implementaci protiepidemických opatření tou nejdůležitější postavou.

Julínek si myslí, že Vojtěcha ve větší rozhodnosti limituje jeho mládí a obava o křeslo, v kombinaci s dominantním chováním předsedy vlády, který je zvyklý svým ministrům zasahovat do jejich kompetencí běžně.

„Možná by to Vojtěcha stálo křeslo, kdyby si pořádek sjednat chtěl,“ zamýšlí se dokonce Julínek. Pořádek v jeho představě znamená, že by se rozhodování o epidemických opatřeních vrátilo tam, kam podle zákona patří – pod hlavního hygienika a krajské hygienické stanice. Ty podle Julínka mají zavedené a osvědčené postupy v boji proti infekci.

„Infekční choroby tu jsou dlouho a máme na ně standardní postupy. K těm než se dostalo, tak v Česku panovalo hlavně politické rozhodování premiéra,“ myslí si bývalý ministr. Připouští ale, že rozhodování o opatřeních proti pandemii byla „trošku divoká“ po celém světě. Částečně proto, že virus byl zpočátku nečitelný, ale částečně i proto, že do rozhodování vstupovala politika.

Julínek dává za příklad šíření nákazy SARS za jeho ministrování v roce 2008. „A já si to nepamatuji, protože tenkrát byl hlavní hygienik, na kterého jsem přenesl veškerou zodpovědnost. On měřil teploty na letištích a tak dále,“ popsal svůj tehdejší přístup. Celkově si vzpomíná, že panika mezi politiky byla tehdy mnohem menší, ačkoliv se také jednalo o globální nákazu, byť ne tolik rozšířenou.

Politici podle Julínka žádnou pandemii zvládnout nemohou, měli by to nechat na orgánech, které jsou k tomu určené. „Když se do toho pustí, tak se z toho stane ta změť, kterou je vláčena celá veřejnost,“ vysvětluje a dodává, že současné dění v ČR je nejpádnějším důkazem této teze.

Julínek už je z toho prý jako občan velmi rozčílený. „V opatřeních jsou zmatky. Někdo říká něco jiného než ten druhý, opatření nám někdy rozumově nepřipadají normální,“ kritizuje. Handrkování o to, zda na chodbě mají či nemají být dvoumetrové rozestupy, a přitom být či nebýt nasazena rouška jsou podle něj zcela nesmyslná.

Tím, jak se celá věc zpolitizovala, se navíc podle Julínka ztížila role těch, kteří by měli rozhodovat. Především krajských hygienických stanic, které se teď bojí rozhodnout, protože nevědí, jestli jejich rozhodnutí nestrhá premiér na tiskovce nebo jestli jejich šéfa rovnou nevyhodí.

Navíc se obává, že tento vývoj situace nemá konec. Pokud by se boj proti pandemii řídil vyhláškami hygieniků, tak by jednoduše skončil zrušením vyhlášky, ale v situaci, kdy z toho politici udělali svou show, to v podstatě nelze ukončit. Tím spíše, že nelze očekávat, že by třeba za půl roku byla epidemiologická situace výrazně jiná, než je dnes.

„Možná poklesne počet nakažených, promoříme se. Mám velkou obavu, že z této záležitosti budou muset politici vyplout nějakou velkou reklamní nebo marketingovou kampaní,“ říká Topolánkův ministr.

