„Máme šanci získat Sputnik? Co to k*rva je!“ Milovník EU vybuchl vzteky u novin

Českými médii kolují informace, že v případě, že Česká republika projeví zájem o ruskou vakcínu Sputnik V, mohlo by prvních 20 tisíc dávek obdržet už do 25. března, ty by postačily pro deset tisíc lidí. Dávka pro další vlnu by pak byla výrazně vyšší, až na statisících dávek do zhruba měsíce a půl. Češi by tak získali přibližně půl milionu dávek ruské očkovací látky, kterou by se proočkovalo 250 tisíc obyvatel.

Ruský prezident Vladimir Putin slíbil prezidentovi Miloši Zemanovi dodávku vakcíny Sputnik V. Česká hlava státu o ně svůj ruský protějšek podle informací CNN Prima NEWS požádala dopisem po dohodě s premiérem Andrejem Babišem.

Babiš poté serveru iDNES.cz potvrdil, že se Česká republika skutečně pokusí získat pro české občany ruskou vakcínu Sputnik V v případě, že se ukáže, že je účinná a bezpečná. „Podle mých informací o Sputnik V požádalo 65 zemí, z toho šest zemí Evropské unie. O tuto vakcínu je tedy velký zájem a výrobní kapacity nejsou zatím tak velké,“ uvedl Babiš.

Fotogalerie: - Zahájení očkování

Že s jistou nadějí o získání ruské vakcíny informuje například i deník Právo, aktivistu Peszynského velmi překvapilo, na svém facebooku neváhal své rozčarování sdílet.

„Hele, já už nebudu slušnej, seru na to... co to kurva je??? Právo: Máme šanci dostat Sputnik, hurá, Němci nám sice už dodali své vakcíny, ale ty dorazily AŽ dnes...,“ reaguje na obsah tisku.

A v ostré rétorice ještě přiostřil: „Hele, když takové píčoviny píšou proruští trolové nebo Parlamentní listy, seru na to, ale pokud takhle píše mainstream tisk, tak je to vážné...,“ konstatoval.

„Ptám se znova... co to kurva má být??? Jak pak nemají být lidi úplně vygumovaní?? Tohle je tak absurdní. 50. léta hadr. My se toho východoevropského retra prostě nikdy nezbavíme,“ lamentoval ve svém facebookovém komentáři aktivista.

Občané České republiky mohou být aktuálně očkováni třemi dostupnými vakcínami. Očkovací látky od společností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Největší počet dávek je od společností Pfizer a BioNTech, následují AstraZeneca a Moderna. Česko má zatím objednané vakcíny pro 11 milionů lidí.

