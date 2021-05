„Máte zalehlé uši!“ sekl Václav Klaus. A přituhlo víc. A ještě víc

Ministerstvo financí vedené Václavem Klausem tajně odeslalo na přelomu 80. a 90. let do Sovětského svazu půjčku přibližně 1,3 miliardy amerických dolarů, píší dnešní Hospodářské noviny (HN). Klaus se k celé věci vyjádřil na tiskové konferenci, kdy zprávu označil za absurdní a vědomou lež. „Vy si děláte legraci! Odmítáte tomu porozumět! Máte zalehlé uši,“ i to pak zaznělo při Klausových odpovědích na dotazy novinářů.

„Byl jsem šokován neuvěřitelnou snůškou lží, které jsem nalezl na třech stránkách Hospodářských novin a s nimi zpřízněných médií. My jsme o tomto připravovaném útoku věděli ze série otázek od Hospodářských novin. Na tyto otázky jsme pozorně odpověděli 7. 5. Hospodářskými novinami nám bylo slíbeno, že moje souhrnná odpověď vyjde ve stejném čísle novin ve formě obsahu, aby si čtenáři mohli udělat srovnání. Nestalo se tak," zahájil Klaus, proč se rozhodl uspořádat tiskovou konferenci. Deník se odkazuje na dokumenty z Národního archivu, které vypátral ve spolupráci se serverem Aktuálně.cz, týdeníkem Respekt a protikorupční organizací Observation post (dříve Růžový panter). Peníze půjčené na základě dohody uzavřené komunistickou vládou Ladislava Adamce se staly součástí mnohamiliardového dluhu, ze kterého Rusko vrátilo Česku pouze část.

"Co mohu k této věci po více než 30 letech říct? Možná jen doplňků vyvolaných mimořádnou lživostí a absurditou tohoto způsobu jednání novinářů Hospodářských novin, ale asi i Respektu a některých dalších. Útok Hospodářských novin je založen na přesvědčení, že je možné po 30 letech, kdy navíc mnoho odpovědných osob již nežije, že je možné tvrdit cokoliv, protože si to už téměř nikdo nepamatuje. Já sám si na tuto půjčku Sovětskému svazu nevzpomínám,“ řekl na tiskové konferenci Klaus ke smlouvě z 10. listopadu 1989. Podle něj tak půjčka byla uzavřena měsíc před tím, než se stal ministrem financí. "Nevěděl jsem o tom tehdy nic a nevím v podstatě ani teď," dodal.

„Nadpis dnešních Hospodářských novin: Klaus po revoluci tajně poslal 1,3 miliardy dolarů Sovětům je absurdní a vědomá lež. Za okrajovou poznámku musím dodat, že o žádné dolary v žádném případě nešlo. Byly to tehdy takzvané převoditelné rubly, což byla zúčtovací jednotka RVHP. O žádné dolary opravdu nešlo. A tady to číslo 1,3 miliardy dolarů vypadá velmi hrozivě. Je to vědomá lež! Nic tajného na tom nebylo. O půjčce, která měla zajistit, aby SSSR mohl i při svém tehdejším nedostatku převoditelných rublů nadále nakupovat naše zboží – a šlo zejména o odbyt strojírenských výrobků, rozhodla řádně tehdejší československá vláda. Dávno přede mnou. Nebyl to žádný konspirativní akt, jak se snaží naznažovat Hospodářské noviny,“ bránil se Klaus.

„Musím připomenout mladé generaci, že i po 17. listopadu 1989 existovala u nás právní kontinuita s tisíci rozhodnutími předchozích vlád. Proto nešlo o žádné rozhodnutí nového ministra finistra. Aby půjčka nebyla realizována, musela by tehdejší Čalfova vláda dohodu se Sovětským svazem vypovědět. To se nestalo,“ sdělil Klaus, který si vše musel nastudovat až nyní. Podle něj od události uplynulo 30 let a on si na to nepamatuje. Teze z dnešního článku ohledně toho, že ministerstvo usilovně hledalo způsob, jak Sovětskému svazu peníze poslat, označuje i za drzé a nehorázné, stejně tak jako věcně nesmyslné. "Byla to standardní smlouva o úvěrovém rámci," dodal.

„Hospodářské noviny se mě opakovaně ptají na jakéhosi Zdeňka Rachače. Neznám jej, jeho jméno si nepamatuji. Byl jedním z tisícovky úředníků, kteří na ministerstvu financí pracovali, mým poradcem v žádném případě nebyl, i když to Hospodářské noviny píší. Své úředníky jsme si nevybíral, ministerstvo každý z nás převzal jako celek. A jestli se dnes píše o tom, že tento člověk, kterého neznám, měl to či ono s StB, to jsem nevěděl a vědět ani nemohl,“ podotkl k dalšímu tématu Klaus.

Dnešní článek vnímá Klaus jako předem připravený útok na svoji osobu. „Aby byl blokován jakýkoliv návrat na politickou scénu,“ domnívá se Klaus. Při dotazech, které mířily ke stejným otázkám, k nimž vydal prohlášení, se Klaus rozčílil: „Máte zalehlé uši,“ rozlítil se například na novináře, který se jej opětovně ptal na dolary. Klaus si trvá na tom, že o dolary rozhodně nešlo.

S návrhem na poskytnutí miliardového úvěru Sovětskému svazu přišel v dubnu 1989 právě výše zmiňovaný úředník Ministerstva financí Zdeněk Rachač a dohodu schválila Adamcova vláda, píšou HN. V listopadu téhož roku ale komunistický režim padl a 10. prosince se ujal vlády kabinet Mariána Čalfy, ve kterém Klaus zastával post ministra financí.

Ministerstvo pod Klausovým vedením dál hledalo způsob, jak Sovětskému svazu peníze poslat, a nakonec ho našlo, píšou dnešní HN. Co se stalo s půjčkou zaslanou Mezinárodní bance hospodářské pomoci, kterou založili Sověti s dalšími státy Rady vzájemné hospodářské pomoci, není jasné, uvádí HN. Úvěr se podle nich stal v 90. letech součástí takzvaného ruského dluhu, o kterém politici tvrdili, že obsahuje pohledávky z předlistopadových dob.

Podle písemnosti, v níž Rusové dluh uznávají, odešlo Sovětům přibližně 1,3 miliardy amerických dolarů, uvádí deník. Peníze zaslané Klausovým ministerstvem tak podle něj představovaly přibližně třetinu celkové pohledávky vůči Rusku, který i s pohledávkami z předlistopadové éry činil zhruba 100 miliard korun.

Poskytnutí peněz Rusku Klaus podle HN na počátku 90. let nepřiznal poslancům Federálního shromáždění. Pouze jim řekl, že se stát kvůli zahraničním pohledávkám zadlužil u státní banky.

Po roce 1989 se Česko pokoušelo dluh v celkové hodnotě 3,6 miliardy dolarů získat od Ruska zpět. Za vlády bývalého premiéra a současného prezidenta Miloše Zemana zhruba dvě třetiny dluhu odkoupila od státu bez výběrového řízení společnost Falkon Capital za přibližně 750 milionů dolarů, podle některých expertů nevýhodně. Do vedení Falkon Capital později podle HN, Aktuálně.cz i Respektu nastoupil zmíněný úředník Ministerstva financí Rachač, který půjčku Rusku prosazoval. „Jsem v důchodu a nebudu se o tom bavit,“ řekl nyní HN Rachač.

V srpnu 2013 schválila vláda premiéra Jiřího Rusnoka dohodu s Ruskem o splacení zbytku dluhu. Česko podle tehdejšího Rusnokova vyjádření mělo získat ze zbytku dluhu přibližně 80 procent, tedy minimálně 6,5 milionu dolarů. Před Vánoci 2013 ruské ministerstvo financí oznámilo, že dluh vůči Česku byl uhrazen dodávkami průmyslové produkce a částečně penězi.

