„Měla krátkou sukni, sama si za to může.“ SMER utnul řeči po atentátu na Fica

Slovensko před pár zažilo studenou sprchu – atentát na premiéra Roberta Fica. Ten naštěstí útok přežil a v tuto chvíli už je prý mimo ohrožení života a jeho stav se zlepšuje. Ale společenská situace na Slovensku zůstává napjatá. Někdejší předseda slovenského parlamentu Andrej Danko ze Slovenské národní strany vyhlásil občanskou válku. I médiím.

Ministr obrany Robert Kaliňák zvolil jinou taktiku. Před novináři prohlásil, že přišel čas na to zhodnotit i své vlastní chování a přiznat si, že člověk někdy něco přehnal a volil ostřejší slova, než by se ve veřejném prostou slušelo. Přiznal, že i on sám vystupoval v minulosti příliš ostře a omluvil se za to.

„Omluvit se není jednoduché. Politik, který se omluví, riskuje, že ztratí část sympatií svých voličů, protože vlastně přiznává chybu. Ale asi je na to čas. Je čas na to, abychom řekli, pokud jsme použili pro 21. století nepřiměřená slova, tak říct: promiňte. Říkám to i za sebe,“ řekl.

Omluvil se, i když připustil, že tím riskuje, že ztratí pověst ostrého politika a že mu za to někteří vyčiní. Přednější teď podle něj je zklidnit situaci na Slovensku. Jedním dechem však varoval, aby si od teď nikdo nemyslel, že je slabý, nebo že vláda je slabá. Těsně po atentátu kabinet mohl vyhlásit výjimečný stav, připomínal všem ministr obrany, ale to, že to neudělal, není podle něj známka slabosti, ale známka respektu ke svobodě slova, za kterou se lidé zasazovali i v listopadu 1989.

Poté se obrátil k novinářům a připomněl jim, že strana SMER v čele s Robertem Ficem vyhrála podzimní volby a teď v koalici realizuje vůli většiny voličů.

„Rád bych upřel pozornost jednotlivých novinářů, kteří se stále neumí vypořádat s tím, co se stalo, na jejich vlastní články, na svoje vlastní noviny, kde hodnotili výrok jednoho nejmenovaného představitele nejmenované církve, která omlouvala čin znásilnění tím, že se v příslušné čtvrti ve městě procházela dívka v krátké sukni. Ospravedlňovali její znásilnění tím, že měla krátkou sukni. Tak provokovala. Drzí novináři, vzpomeňte si na to, jak jsme to my a vy spolu odsoudili. A dnes se snažíte o to samé. Dnes se snažíte mluvit o tom, že někdo provokoval. Vítěz voleb neprovokuje. Vítěz voleb naplňuje vůli většiny,“ zdůraznil Kaliňák. Podle jeho názoru je teď i na nolvinářích, aby si sáhli do svědomí, aby se pokusili o sebereflexi a pracovali dál.

Zavázal se, že nadále nebude mluvit o ukradené demokracii.

„Pokud tu někdy někdo kradl demokracii, tak to byl ten, kdo s podporou všech institucí zavíral lidi, neumožňoval jim promlouvat a vypínal média. Nevím, že by to dělal někdo jiný, než předcházející vláda,“ zaznělo také od Kaliňáka.

