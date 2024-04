„Migrace, největší bubák“. Ministr Dvořák kázal o nemravnosti

reklama

Hnutí ANO se nebude účastnit schůzky na Hradě, kterou bude moderovat prezident republiky Petr Pavel, má se jednat o důchodech. Poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová odmítla, že by ANO utíkalo z bitvy. Důvodů, proč se ANO rozhodlo neúčastnit se té schůzky, je dle jejích slov více. Posledním z nich se však stalo vystoupení premiéra Petra Faly na 31. kongresu ODS, kdy prohlásil, že důchodová reforma projde díky 108 většině i bez souhlasu opozice.

„Jednat o důchodech s takovýmto podtextem považujeme za nepřípustné,“ řekla Pokorná Jermanová v první části Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. „Díváme se na to tak, že si to vládní pětikoalice protlačí díky ‚stoosmičce‘, a my, až budeme u vlády, tak se tím budeme zabývat hlouběji,“ dodala poslankyně ANO.

Dvořák připomněl, že debata o důchodové reformě se vede už od 90. let. „Je zkrátka evidentní, že jak jsou penze nastavené dneska, to nemůže fungovat. To, co předvedlo ANO, je velmi smutná ukázka toho, jak se zbavit politické zodpovědnosti. Jsem přesvědčen, že takové věci, jako je důchodová reforma, se musí dělat v konsenzu nebo při jednání mezi vládou a opozicí. A myslím, že se o to i tahle vláda pokoušela. Pokoušela se o to i vláda minulá, ale nedokázala nic. A my jsme přesvědčeni, že ta reforma se musí dotáhnout do konce,“ pravil Dvořák. A že považuje za „nezodpovědné a zbabělé utéct od jednacího stolu“ k tématu, které bude přesahovat u několika příštích vlád a ovlivňuje život generací.

Poukázal na to, že ANO nesouhlasí se zvyšováním věku odchodu do důchodu. „Mně je 68 a pracuju a myslím, že mi to docela jde,“ zhodnotil se. Produktivní věk je dle jeho slov nutno prodlužovat, stejně jak se prodlužuje křivka dožití. K tomu dodal, že desítky tisíc lidí ze systému vypadly, protože ti zemřeli kvůli covidu.

„Nemáme jinou možnost, nežli tu změnu dotáhnout do konce, protože ten důchodový systém skutečně nefunguje, dostává se do narůstajícího deficitu a je potřeba to řešit,“ prohlásil Dvořák s tím, že by mělo být společným zájmem najít systém, který bude dlouhodobě fungovat. „Jestli bude příští vláda dostatečně nezodpovědná, aby to zase celé zrušila, bude to velké neštěstí, ale to je politika. Když nějaká strana zvolí okamžitý profit před tím, co dlouhodobě pomůže zemi, je to zodpovědnost těch, kteří to případně udělají,“ podotkl Dvořák.

Dalším tématem debaty se stal nedávno přijatý Pakt o migraci a azylu, tzv. migrační pakt.

Dvořák řekl, že hnutí ANO se dlouhodobě snaží vyvolávat strach „z něčeho, co tu sice není, ale mohlo by být“.

„Migrace je velmi emotivní téma,“ poznamenala Pokorná Jermanová. Debata ve Sněmovně však před přijetím migračního paktu chyběla. „A ani to nebylo v prioritách této vlády, že to chtějí prosazovat,“ dodala. K tomu upozornila, že tzv. „ukrajinská výjimka“ – kdy by mělo být možné v zemích, jež na svém území mají velký počet lidí s dočasnou právní ochranou, by měly mít možnost v případě migrační krize tyto náklady odečíst z celkové odpovědnosti –, v tom migračním paktu chybí.

„Je potřeba si říct, že většina uprchlíků z Ukrajiny je pod dočasnou ochranou. Tento pakt začne platit od roku 2026 a v té době už většina těch uprchlíků bude mít jiný status. To znamená, že my nebudeme moci tu výjimku uplatnit,“ vysvětlila Pokorná Jermanová. „Výjimka tam není, kvóty tam jsou,“ zdůraznila.

Dvořák k migračnímu paktu obecně zmínil, že migrační pakt řeší a formuluje podmínky, které jsou „výrazně lepší“ než jsou podmínky současné – tedy bez jakékoliv normy, která by migraci řešila. Vyzdvihl například ochranu vnějších hranic Evropské unie.

„Já znova opakuju, tato vláda postupovala v intencích toho, co předtím považovala za zásadní i vláda Andreje Babiše, a proto považuji za nemravné, že to, co v paktu je a mělo tam být i za nich, tak dneska vydává za ohrožení naší kultury a identity,“ řekl Dvořák. Zmínil téma migrace jakožto „největšího bubáka“ i v souvislosti s blížícími se volbami do Evropského parlamentu.

Psali jsme: „Moc Rakušanovi nepomohla.“ Pravda o EU a migračním paktu „Řekněte to lidem ještě před volbami.“ Okamura poslal výzvu Babišovi „Nebudeme vám dělat stafáž.“ Dusno nad důchody. Kupka a Kolovratník ve studiu „Vy to tlačíte proti společnosti. Nikdo to nechce.“ Jurečka v ČT pod palbou kvůli důchodům

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama