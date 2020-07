„Miluji, když mi děti skákají na klíně.“ Joe Biden, 77 let. Dva z pěti Američanů tuší demenci

Možný nástupce Donalda Trumpa, Joe Biden, má problém. Po internetu se začalo šířit populární video kompilací trapných momentů z dob jeho kariéry. V něm je vidět, jak neumí počítat, plete si řády, nezná jména či povídá o podivném vztahu s dětmi. „Měl jsem chlupy na nohách, které se měnily, které, které, které se měnily, na oh, oh, oh, blond… na sluníčku. A děti přibíhaly a přicházely na bazén a drbaly mi nohu až dolů, aby se chlupy narovnaly a pozorovaly, jak se znovu postaví. Dívaly se na ně. Takže jsem se dozvěděl o švábech, dozvěděl jsem se o dětech, které mi skákaly na klíně. A já miluji, když mi děti skákají na klíně,“ pochlubil se svou historkou Biden v hloučku dětí.

Internetem začalo kolovat video trapných momentů z historie demokratického kandidáta na prezidenta Spojených států Joea Bidena a že jich bylo, alespoň ve videu. Joe Biden není v politice žádným nováčkem. Tento sedmasedmdesátiletý chlapík, o kterém si téměř 40 % Američanů myslí, že trpí demencí, stihl v politice kdeco. Jeho prozatím nejvyšší politická funkce byla role viceprezidenta Baracka Obamy.

Již v minulosti jsme psali o jednom konkrétním trapasu Bidena. Ten se stal, když hovořil s pensylvánským guvernérem Tomem Wolfem o dopadech koronavirové pandemie na Spojené státy. Zmiňoval zejména nutnost přerozdělovat veřejné finance samosprávným celkům. Jeho názory ovšem nebyly to jediné, co mohli posluchači slyšet.

Video začíná projevem Bidena, který, jak to ze záznamu vypadá, ani neví na jakou pozici kandiduje. „Jmenuji se Joe Biden a jsem kandidát za demokraty do Senátu Spojených států amerických,“ řekl s klidným tónem Biden. Ten však do žádného Senátu nekandiduje. Kandiduje na nejvyšší funkci – na prezidenta USA. Kompilace trapasů pokračuje tím, jak si Biden spletl název města. Zaměnil New Hampshire za Vermont, ačkoliv se jedná o města vzdálená několik set kilometrů od sebe.

Pohled Joea Bidena.

Následoval dnes již známý snímek. „Chudé děti jsou stejně talentované jako ty bílé,“ pověděl údajný odpůrce rasismu. Prý však chtěl říct, že chudé děti jsou stejně talentované jako ty bohaté. „Vybíráme si vědu nad fikcí, vybíráme si pravdu nad fakty,“ pronesl v další části videa. „Zamyslete se nad tím. Považujeme tyto pravdy za samozřejmé. Všichni muži a všechny ženy jsou stvořené… Však vy víte kým,“ ztratil Biden nit. Zřejmě chtěl říct, že všechny lidské bytosti jsou stvořeny od Boha, vypadá to tedy, že mu z mysli vypadlo slovo Bůh.

Následoval záznam z debaty Bidena s dřívějším horkým koněm demokratů – Bernie Sandersem. V něm bylo vidět, že Biden má nejspíše problémy s matematikou, jelikož pronesl, že od roku 2007 bylo 150 000 000 Američanů zabito zbraněmi. Proč od roku 2007? Inu, protože jak Biden zmínil, tak Sanders hlasoval v tomto roce pro zproštění odpovědnosti výrobců zbraní. Toto číslo je samozřejmě nesmyslné, už jen kvůli tomu, že v USA žije 328 milionů obyvatel. To však nebyl jediný Bidenův problém s počty. Během jiné debaty zmínil, že je třeba vrátit 720 000 000 amerických žen zpátky do práce. Opět to vypadá, že si Biden spletl číslo o několik řádů.

Spíše je to však problém se jmény, čím Biden trpí. „Máte lidi jako Margaret tlustá… Omluvte mě, máte lidi jako bývalá kancléřka a šéfka strany v Německu,“ pověděl možný budoucí prezident Ameriky. Jestliže mluvil o kancléřce Německa, tak měl zřejmě na mysli Angelu Merkelovou, ovšem z počátku to vypadalo, že mluví o Margaret Thatcher, bývalé premiérce Spojeného království a jedné z největších bojovnic proti socialismu.

Biden a ženy.

Následoval záběr na Bidena mezi dětmi. „Měl jsem chlupy na nohách, které se měnily, které, které, které se měnily, na oh, oh, oh, blond… na sluníčku. A děti přibíhaly a přicházely na bazén a drbaly mi nohu až dolů, aby se chlupy narovnaly a pozorovaly, jak se znovu postaví. Dívaly se na ně. Takže jsem se dozvěděl o švábech, dozvěděl jsem se o dětech, které mi skákaly na klíně. A já miluji, když mi děti skákají na klíně,“ pochlubil se svou historkou Biden v hloučku dětí. V dalších částech videa se například Biden choval podivně na veřejnosti k cizím ženám. Jednu například chytl zezadu za ramena a políbil jí vlasy. Nechybělo ani společné video s mužem, kterému dělal viceprezidenta, s Barackem Obamou. Tomu 23. března 2010 pošeptal do ucha, že se jedná „o kur*a velký obchod,“ nejspíše se jim tedy něco povedlo ujednat.

Když mikrofony zachytí, co nemají, aneb tehdejší prezident Barack Obama se svým viceprezdientem Joe Bidenem.

Následoval záběr na Bidena mladšího o několik desetiletí. Zde pověděl, jak mohl v mládí řešit finanční problémy. „Takže jsem šel za tím velkým chlapem pro peníze, byl jsem připraven prostituovat…“ přiznal. Nejspíše nemá rád ani současnou mladou generaci, která však tvoří podstatnou část jeho elektorátu. „A tak mi mladší generace říká, jak těžké věci jsou. Dejte mi pokoj,“ pověděl divákům ve studiu, načež se celý sál začal smát. On to však nejspíš myslel vážně. „Nemám k vám žádnou empatii,“ dodal.

Dále následoval záznam z roku 1987, kdy se ho chtěl novinář na něco zeptat. Dostal však odpověď, jakou nejspíše vůbec nečekal. „Myslím si, že mám mnohem vyšší IQ než vy, předpokládám a byl bych velmi potěšen, kdybychom si teď sedli a srovnali si mé IQ s tím vaším,“ pověděl neurvalý Biden.

Biden vysvětlující novináři, že má mnohem vyšší IQ než on.

Pěkně se však nechová ani ke svým pevným sympatizantům. V další části kompilací dostal otázku, proč by voliči měli věřit, že zrovna on vyhraje volby. „Byl jsem na předvolební poradě politických lídrů demokratů. Byla jste tam někdy?“ zeptal se Biden ženy s transparentem propagujícím Bidena na prezidenta. Ta souhlasně kývala hlavou. Biden jí však nevěřil. „Ne, nebyla jste. Jste lhářka s tváří psa,“ pověděl jí.

