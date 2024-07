„Minimálně dvě koruny na litr benzinu. Ale spíš víc.“ Pikora účtoval

Úvodní téma patřilo českému Green Dealu. „Jde o to, že byly domluvené nějaké klimatické cíle. A pokud by měly být naplněny, tak by se to mělo propsat do české ekonomiky. A nyní vláda upravuje do té lokální podoby to, co přišlo z Bruselu, takže má poslední možnost ovlivnit to, jak moc velké bude zdražování spojené s Green Dealem. Ten je obecně založen na tom, že chce změnit, převychovat lidi. Chce je donutit k tomu, aby se chovali jinak, než v minulosti, a to jednak různými zákazy a jednak tak, že spousta věcí bude tak drahá, že nás odradí od toho, abychom se chovali tak, jako v minulosti,“ podotkl Pikora a zdůraznil, že ve většině věcí je odražena energie, emise uhlíku. „A oni bojují za to, aby bylo toho uhlíku co nejméně,“ řekl.

„To znamená, že přišli s tím, že abychom plnili jejich klimatické cíle, tak budou zavedeny nové, další emisní povolenky. Tentokrát na dopravu a bydlení. To znamená, že najednou nám zdraží benzín a nafta. A je otázkou, jak výrazně. V tuto chvíli je jasné, že to bude minimálně dvě koruny na litr, tak to naplánovali v Bruselu. Nicméně, když se podíváme na studie, které přicházejí z Německa, tak se ukazuje, že to zdražení bude vyšší a že by to mělo být nějakých 12–13,5 koruny na litr. To je zdražení dost dramatické,“ dodal.

Kromě benzínu podle Pikory zdraží také uhlí. „Jsou tady první výpočty, které tvrdí, že to bude až o třetinu. Takže to bude docela dramatické zdražení. Postupným cílem je, aby to nebylo jenom u benzínu a nafty a pohonných hmot. Mělo by to být všude, kde je v ekonomice uhlík, což je téměř všude. Takže se na nás chystá asi výrazné zdražení, jak moc výrazné bude, záleží na našich politicích,“ řekl.

Dalším tématem, kterému se Pikora věnoval, byla předluženost zemí. „Standardně v minulosti na to byly dva léky. Prvním lékem bylo, že byla ohromná inflace, ta požrala ten dluh. To ostatně v Evropě vidíme, inflace je vysoká, pracujeme na tom, takže ten dluh byl z velké části požrán o několik desítek procent během posledních deseti let. A zároveň s tím, druhým řešením byly války. Odpouštění dluhů, škrtání dluhů a podobně. To tady zatím není. Nicméně připomeňme případ Řecka, když se oddlužovalo, tak tenkrát se mu také škrtaly dluhy. To znamená, že to tenkrát někdo musel zaplatit, někdo jiný než Řekové, tenkrát to odnesla nadalpská Evropa,“ podotkl. Hovořil i o tom, že tím, jak je Evropa předlužená, začíná být velmi snadno vydíratelná.

Pikora se rovněž svěřil, že se po atentátu na Donalda Trumpa o amerického exprezidenta bojí. „Umím si představit i to, co jsem si doteď neuměl představit, a to je nějaká občanská válka. Nevylučuji i tento scénář, který se mi prapůvodně zdál jako bláznivý a naprosto jsem ho odmítal. Tak teď vidím, že se situace ve světě tak posunula, a tak vyhrotila...“ řekl Pikora.

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 97% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 21263 lidí

Pikora mluvil mimo jiné také o důsledcích, které mohou nastat, stane-li se Trump prezidentem. „Bude chtít nižší daně. To je příznivé pro podnikatelské prostředí. Když kandidoval Trump před deseti lety, bylo velmi zajímavé sledovat, že kdykoliv vyběhly nějaké nové zprávy o tom, že Trump by mohl vyhrát, novináři se zbláznili a začali psát, jak je to šílené, katastrofa, trhy začaly padat. A tak se dalo předpokládat, že až se Trump k moci dostane, takže ty trhy propadnou. A co myslíte, že nastalo? Trhy si řekly: Hurá, někdo nám sníží daně, někdo zlepší podnikatelské prostředí, a trhy letěly nahoru. Takže přesně pravý opak, co se hlásalo před volbami,“ sdělil Pikora.

„Dá se taky očekávat, že Trump bude ignorovat všechny ty alternativní zdroje energie a bude vehementně podporovat těžbu plynu a ropy ve Spojených státech. Dá se taky předpokládat, že Trump se postaví úplně jinak k zahraničnímu obchodu než jeho předchůdci. Trump pravděpodobně zavede to, že zavede 10procentní daň na veškeré dovozy do Spojených států a zároveň výrazně, a to až o šedesát procent zvýší cla na dovozy z Číny. To znamená, že on prohloubí tu stávající obchodní válku. To je něco, co rozhodně není podle učebnic ekonomie dobré,“ řekl Pikora.

Pro Trumpa není podle Pikorových slov klíčová válka na Ukrajině a není pro něj největší hrozbou Rusko. „Pro Trumpa je největší hrozbou Čína,“ dodal.