„Mloci, dezoláti. A ti nejhorší? Chcimírové.“ Češi si platí z daní konferenci, kde jim nadávají

Zatímco schvalování nejdůležitějšího zákonu roku o státnímu rozpočtu média i politici věnují maximální pozornost, tzv. závěrečnému účtu, tedy vyhodnocení, jak byl rozpočet skutečně plněn, se už zdaleka tolik pozornosti nedostává.

Rozpočtový výbor tak bez zájmu médií projednal závěrečný účet kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa za rok 2023, který předložil ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. „Všeobecná pokladní správa je kapitola státního rozpočtu, kterou za rok projde téměř bilion korun. Touto kapitolou procházejí především příjmy z daní, zahrnuje rezervu na neplánované a krizové výdaje. Pomáhá financovat projekty měst a obcí, zajišťuje státní podporu stavebního spoření nebo penzijního připojištění a také spravuje platby, které Česká republika musí odvádět do společného rozpočtu Evropské unie,“ přibližuje Jana Bobošíková.

Na projednání tohoto více než sedmdesátistránkového dokumentu bylo vyčleněno pouze dvanáct minut. Materiál přitom obsahuje řadu šokujících informací, které by podle moderátorky pořadu neměly uniknout pozornosti veřejnost. Ministerstvo financí například převedlo do rozpočtu Ministerstva zdravotnictví přes 1,6 miliardy na nákup vakcín proti covidu-19. „V témže roce musela naše země spálit vakcíny za téměř pět miliard korun, protože byly prošlé,“ zmiňuje Jana Bobošíková obsah dokumentu.

Anketa Jste spokojeni s výsledky eurovoleb v České republice? Ano 68% Ani ano, ani ne 24% Ne 6% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6486 lidí

„Aby o naší zemi mohli němečtí novináři informovat, budou jejich PR a výlety placeny z našich daní částkou 32 milionů korun. Organizovat je přitom bude PR agentura z Německa,“ dodává moderátorka pořadu Aby bylo jasno. Do fondu na pořádání recepcí půjde z peněz daňových poplatníků celých devět milionů.

Tři sta tisíc korun poslalo Ministerstvo financí Ústavu pro studium totalitních režimů na uspořádání mezinárodní konference Ruský imperialismus. Cílem konference bylo poukázat na kořen ruské imperiální politiky. Diskutovat se mělo také o české zkušenosti s ruskou agresí, kdy v srpnu 1968 začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, uvádí Bobošíková.

„Na konferenci vystoupil například Michael Romancov nebo Alexander Mitrofanov. Účastníci konference za čtvrt milionu z peněz daňových poplatníků se mimo jiné dozvěděli, že Rusko svou informační válkou cílí v české společnosti na mloky a na dezoláty a také na nejhorší členy české společnosti, kterými jsou podle ruského rodáka Mitrofanova chcimírové,“ uvádí moderátorka.

„Mloci jsou lidé, kteří žijí takové obyčejné šedé životy, nevynikají intelektem, mohou být technicky zdatní, netouží po velkých vítězstvích ve svém osobním životě, stačí jim málo. Další skupinu jsem pracovně pojmenoval dezoláti, to jsou také mloci, ale jsou trošku víc mimo psychicky, potřebují se projevovat různými způsoby, zpravidla bizarně až agresivně. Abych to zkrátil, běžte příště na Václavák, až tam Rajchl svolá ty svoje ovečky. A jdeme dál, teď jsou ti nejhorší členové české společnosti, ten termín je skvělý, ale já jsem ho nevymyslel, a jsou to chcimírové, to jsou většinou lidé s jakýms takýms vzděláním. Často jsou to inženýři, lidé technického zaměření, kteří občas mají pocit, že když rozumějí své profesi, tak rozumějí úplně všemu. A samozřejmě rozumějí perfektně i té mezinárodní politice a nikdo jiný je neoblafne,“ vysvětlil Mitrofanov svou terminologii.

Z této rozpočtové kapitoly se také financují politické strany a hnutí. Celkem v loňském roce obdržely téměř půl miliardy korun.