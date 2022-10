„Mluvte! Mluvte nahlas k těm Klusům a dalším o zničující politice této vlády.“ Paroubek burcuje průmyslníky

„Podpora této vlády a její politika je zničující pro český průmysl. Vede národ do propasti a do národního neštěstí,“ vzkazuje některým umělcům bývalý premiér Jiří Paroubek. Právě i k nim by podle něj měli mluvit šéfové velkých firem, jako jsou třeba sklárny Harrachov nebo jihočeská Madeta. V rozhovoru se vyjádřil k názoru Elona Muska ohledně Ukrajiny, který vyvolal velký rozruch, a také třeba k trestnímu oznámení na ministryni Černochovou. Vrátil se i k výsledkům senátních voleb a řekl, kdo mohl podle něj „Vystrčila vystrčit na Tchaj-wan“. Na závěr se zamyslel nad polským požadavkem vůči Německu.

Pane inženýre, mluvíme spolu ve chvíli, kdy se v Praze koná summit EU. Co by podle vás měli vrcholní politici, kteří se zde sešli, především řešit?

Měli by řešit ty aktuální záležitosti, které v Evropě jsou. To znamená energetická krize a samozřejmě také pádící inflace. To je to hlavní. A ještě jednu věc, kterou ale řešit nebudou. To je, jak se postarat o ukončení konfliktu na východě Ukrajiny.

Když mluvíte o ukončení konfliktu, miliardář Elon Musk představil mírový plán pro Ukrajinu. Z jeho strany padl návrh, aby Ukrajina získala neutrální status a zřekla se Ruskem anektovaného Krymu. Pod dohledem OSN pak navrhuje na anektovaných územích uskutečnit nové hlasování. Co na to říkáte?

Elon Musk doporučil nějaký postup, který je podle mého názoru logický. Ukrajinské vedení by toto nemělo brát na lehkou váhu. Elon Musk je mimořádnou osobností, takto je vnímán ve Spojených státech tou podnikatelskou entitou, zejména moderně uvažujícími manažery a také mladými lidmi, vlastně po celém světě. Je to taková jejich ikona. Takže pokud on mluví o míru a mluví o rozumných podmínkách, tak by to pan Zelenskyj a jeho okolí nemělo odmítat. Nemělo by ho zesměšňovat, nemělo by na něj útočit. Je to člověk, který Ukrajině od začátku konfliktu velmi pomohl. Kdyby nedodal ten komunikační systém, tak by to asi dopadlo špatně.

A jak si postoj vedení Ukrajiny v této souvislosti vysvětlujete? Právě to vámi zmiňované určité zesměšňování…

Myslím, že si tím nepomohli, mezinárodně rozhodně ne. To, že se někteří prosťáčci k nim připojí a budou jásat, když je tato hvězda světového moderního kapitalismu s lidskou tváří zesměšňována, tak to je možné. Četl jsem i některé novináře u nás, třeba v Bakalových Hospodářských novinách. Ale to je velmi neprozíravé a ukrajinské vedení by mělo začít uvažovat realisticky. Putina nejsou schopni vojensky porazit, přes nějaké dílčí úspěchy, které mají. No tak by bylo dobré začít jednat a brát některá fakta jako realitu.

Když odbočím, při našem minulém rozhovoru jste označil za vítěze především komunálních voleb hnutí ANO. Velmi dobré výsledky dosáhlo ANO i v prvním kole senátních voleb. Pak ale přišlo druhé kolo, kde ANO získalo oproti očekávání v podstatě minimum. Jak si to vysvětlujete?

Podle mého názoru ta opozice, myslím tím hnutí ANO, nepřišla s nějakými programovými cíli, které by oslovily veřejnost takovým způsobem, aby ji mobilizovaly jít ve druhém kole k volbám. Takže ta účast byla poměrně nízká. No a v těchto volbách chodí tradičně spíš voliči pravicových stran. Podle mého názoru Andrej Babiš a jeho tým měli trošku více pracovat s průzkumy veřejného mínění a vyvodit z toho některé závěry. Třeba to, že většina lidí si přeje přímé jednání s Ruskem o cenách a dodávkách plynu. To Andrej Babiš vůbec nereflektoval. A nechal si vnutit bojiště v Jihlavě, kde ten výsledek byl krajně nejistý a kromě toho i ta kandidátka kontroverzní. Měl k tomu asi nějaké osobní důvody. Protože upřímně, pokud by prošla ta kandidátka, která byla vlastně obžalovaná s ním, no tak by to byl signál i pro něj, že veřejnost ten soudní spor nějak zpracovala a že i on by mohl v té prezidentské volbě kandidovat. To se nestalo. Takže i on má teď námět k přemýšlení. Ale myslím si, že možnost porazit Vystrčila, pokud by to skutečně chtěl udělat, měl. Kdyby se dohodl s bývalým hejtmanem Vysočiny Běhounkem, který by kandidoval určitě rád jako společný kandidát hnutí ANO a sociální demokracie, který by strčil Vystrčila do kapsy a vystrčil by ho někam na Tchaj-wan.

„Volte slušnost“, vyzývali voliči právě Miloše Vystrčila. Některé výroky vzbudily ale poměrně velkou diskusi. „Nevěřím, že v Senátu bude za Jihlavsko zasedat obžalovaná štangle salámu. Prostě to není možné. David porazí Goliáše,“ napsala ještě před výsledky druhého kola senátních voleb například senátorka Němcová. Co na toto vyjádření paní Němcové říkáte?

Paní Němcová má vždycky velice vyhraněné útoky. Na mě také svého času útočila. Ty nechutnosti, kterými mě tehdy častovala, mám už naštěstí docela dobře vstřebané, takže už si to tak moc ani nepamatuji. Ale vím, že to byly útoky nechutné. A ona je prostě pořád stejná. Určité části voličů se to líbí, tak to opakuje. No a ta politická kultura je na úrovni nějaké zaplivané putiky páté cenové skupiny. Tam bohužel tahle dáma v uvozovkách patří. Ale nebyla sama. I řada dalších kandidátů z řad pravice řádila podobným způsobem. Já jenom žasnu, jaký slovník třeba volí paní ministryně Černochová. Ona si zřejmě neuvědomuje, že není nějaká chátra, ale že je ministryní obrany, a že by tedy měla zachovávat určité dekorum.

Když zmiňujete paní ministryni Černochovou, co říkáte na to trestní oznámení, které na ni jde z Ruska kvůli vyjádření ohledně smrti dcery Alexandra Dugina?

Ono nejde z Ruska, jde od Jiřího Vyvadila. Ten zastupuje pana Dugina, který se cítí být poškozený vyjádřením ministryně Černochové, kdy jásala nad smrtí nějaké mladé novinářky (Duginovy dcery), která možná byla názorově popletená. No tak ale aby se měli odpravovat všichni lidé názorově popletení, to by nás tady na světě moc nezbylo. Až budu mluvit s Jiřím Vyvadilem, tak mu doporučím, aby to trestní oznámení změnil na žalobu. Protože trestní oznámení, nepochybuji o tom, že Rakušanova policie, odloží. Soudy by to ale musely začít projednávat seriózně a ty důkazy jsou jasné. Jestli někdo schvaluje atentát, který byl koneckonců zaměřen pravděpodobně na otce té novinářky, takže to je podle takové té zásady „mířil na lišku, trefil Maryšku“, a pak dodatečně se vyhledává, proč vlastně byla „ztrestána“ jeho dcera, to jsou vážné věci. To skutečně do politické kultury nepatří.

Dokážete si představit, že by paní ministryně byla opravdu odsouzená? A co by jí případně hrozilo?

Nejsem právník, ale myslím, že pokud to bude změněno na žalobu a bude doloženo těmi jejími vyjádřeními, soud se tím musí zabývat a musí ji odsoudit. To je zřejmé. I když by to bylo kdovíjak zpolitizované, tak se nedomnívám, že jsme tak daleko, že by se tady mohla schvalovat vražda člověka, který v podstatě má jenom popletené názory.

Když se vrátíme ještě k senátním volbám, Miloše Vystrčila podpořili i někteří umělci, například Marta Kubišová, Bolek Polívka, Tomáš Klus… Překvapilo vás to?

Tak je to nakonec jejich právo. Já si vzpomínám, že mě také podporovali zase jiní umělci. Ale ti umělci by si, a zejména mě to překvapilo u pana Kluse, měli uvědomit, v jaké situaci se, řekněme, dvě třetiny českých rodin v krátké době ocitnou. A kdo za to může. Ty rodiny budou bez finančních rezerv nebo s minimálními finančními rezervami, ve velkém stresu. A pan Vystrčil je jedním z viníků té vládní politiky. Jeho akce inspirované americkým deep state směrem na Tchaj-wan, kde otevíral dveře předsedkyni Sněmovny reprezentantů Spojených států Pelosiové, tak to také ničemu dobrému ve vztazích s Čínou neprospělo. Ale to je zřejmě těmto lidem jedno.

Známé sklárny v Harrachově propouštějí a na čas uzavírají provoz. Majitel se vyjádřil, že si musel levný plyn sehnat z jiných zdrojů. Šéf Kofoly varuje, že se řítíme do průšvihu. Ostatně například i šéf jihočeské Madety už před časem řekl, že v lednu energie nebude mít z čeho zaplatit. Jak by na toto měla vláda reagovat?

Vláda by měla zajistit levný plyn. Jestli ten plyn bude v Kataru nebo v Rusku, to by mělo být jedno. Ale v zásadě jde o to, aby se ten plyn dostal na cenovou úroveň, která byla před covidem. To znamená zhruba čtyřikrát, pětkrát nižší, než je teď. Ale vláda jde jinou cestou, půjde cestou likvidace českého průmyslu. Já tu sklárnu v Harrachově znám. Byl jsem tam někdy před deseti jedenácti lety. Dělají krásné výrobky. Je mi líto, že jsem si zapomněl koupit zrcadlo, které bylo na úrovni benátského, ale za jiné ceny. Jak říkám, dělají úžasné výrobky a byla by to velká škoda, pokud skončí nebo pokud pojedou jen v nějaké zredukované podobě. Ale to je vina této vlády, její politiky a také EU, která tomu přihlíží a hecuje ten konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, místo aby směřovala k jeho uzavření. To je klíč k řešení celého problému.

Měli by právě majitelé těchto významných podniků něco dělat? Jak apelovat na vládu? Mají vůbec možnost se nějak bránit?

Tak samozřejmě že mají možnost se bránit. Měli by mluvit o svých problémech nahlas, mluvit třeba také k těm Klusům nebo Bolkům Polívkům a dalším, aby tuto vládu nepodporovali. Protože podpora této vlády a její politika je zničující pro český průmysl. Ta vede národ do propasti a do národního neštěstí.

Tento týden se čekalo, jakého kandidáta na prezidenta koalice SPOLU představí. Ta nakonec uvedla, že podpoří tři kandidáty, vlastního ale nenasadila. Čekal jste to?

Myslím, že to je názorově tak různorodá koalice, že se vlastně na ničem dohodnout ani nemohla. Takže mě to tolik nepřekvapilo.

Na závěr úplně odbočíme. Co říkáte na žádost Polska ohledně zaplacení válečných reparací ze strany Německa?

Já tomu tak úplně nerozumím. Předpokládám, že Poláci začátkem 70. let šli stejnou cestou jako tehdejší Československo. Tedy že uzavřeli smlouvy se Spolkovou republikou Německo, tehdy tedy Západním Německem. A tyto smlouvy vlastně uzavíraly celý ten problém reparací a uzavíraly také problém německého majetku odsunutých Němců, což bylo významné jak pro Polsko, tak pro Československo. Československo odsunulo tři miliony bývalých německých spoluobčanů. Toto se také nějakým způsobem muselo vyrovnat. Takže ty věci vyrovnány alespoň v československém případě byly. Předpokládám, že podobným způsobem postupovalo Polsko. Že to byla tehdy komunistická vláda, tak to je jiná věc. Ale to vládnutí má nějakou kontinuitu a teď si vzpomenout na nějaké reparace, to je opravdu zvláštní. Ale polská politika je trochu zvláštní v podání té vládnoucí strany.

