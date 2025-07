3 roky nic, teď pohyb. Zlé pro Ukrajince, zvlášť když USA utnuly pomoc

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 12369 lidí

„Původní rozhodnutí o zadržení části pomoci slíbené během Bidenovy administrativy padlo podle zmíněných zdrojů začátkem června, ale účinnost nabývá až nyní, kdy Ukrajina odráží některé z největších ruských salv raket a dronů na civilní cíle v Kyjevě a jinde,“ napsal k tomu server Politico.

Mluvčí Bílého domu Anna Kellyová ve svém prohlášení pro CBS News uvedla, že „rozhodnutí bylo učiněno s cílem upřednostnit zájmy Ameriky“ po přezkumu ministerstva obrany, který „přezkoumal vojenskou podporu a pomoc našeho národa jiným zemím po celém světě“. „Síla ozbrojených sil Spojených států zůstává nezpochybnitelná – stačí se zeptat Íránu,“ s odkazem na americké údery z minulého měsíce na tři íránská jaderná zařízení.

Mezi zastavenými dodávkami jsou rakety pro systémy protivzdušné obrany Patriot, přesné dělostřelecké granáty, Hellfire a další rakety, které Ukrajina odpaluje ze svých stíhaček F-16 a dronů. Tato munice se má podle serveru Politico buď vrátit do USA, nebo má být přesměrována do Izraele.

K tomuto kroku došlo poté, co se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden setkal s Trumpem na okraji summitu NATO v Nizozemsku.

„Systémy protivzdušné obrany vyrobené v USA, včetně platformy Patriot, jsou ústředním bodem ukrajinské obrany… Fungují. Každý den zachraňují životy,“ řekla kongresmanka Marcy Kapturová (demokratka za Ohio), spolupředsedkyně ukrajinského kongresového výboru. „Pokud jsou tyto zprávy pravdivé, pak pan Colby… podniká kroky, které jistě povedou k bezprostřední smrti mnoha ukrajinských vojáků a civilistů.“

Tom Karako, expert na protiraketovou obranu v Centru pro strategická a mezinárodní studia, uvedl, že toto rozhodnutí podtrhuje zranitelnost ukrajinských sil. „Protivzdušná obrana vám válku nevyhraje – ale její absence vám rychle přinese ztrátu,“ řekl.

Anketa Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025) Výborný prezident, dle očekávání 49% Zklamal mě 35% Mizerný prezident, dle očekávání 12% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 8753 lidí

Zastavení části americké pomoci navíc přichází v době, kdy Rusové v rámci své letní ofenzivy kradou další kilometry ukrajinského území. Podle analytika, který se situací na frontě zabývá na sociální síti AMK Mapping, Rusové obsadili obec Malynivka, ve směru Huljajpole, Záporožská oblast. Pode analytika schopnost Ruska obsadit obec v této oblasti ukazuje jednu důležitou věc.

„Měl bych upřesnit, že tato zpráva je velmi závažná. Huljajpolský úsek fronty se nepohnul už přes 3 roky. Skutečnost, že Rusko zde dokáže dosáhnout smysluplného pokroku a zároveň prorazit ukrajinské linie jinde poblíž Kostantynivky, Časiv Jaru a Dněpropetrovské oblasti, ukazuje, že má schopnost postupovat tam, kam si přeje,“ napsal analytik.

I should specify, this news is very big. The Hulyaipole section of the frontline hasn’t moved for over 3 years. The fact that Russia can make meaningful progress here while also breaking through Ukrainian lines elsewhere near Kostyantynivka, Chasiv Yar and Dnipropetrovsk Oblast,… https://t.co/RgUl98dloD

Další analytik Tyler Weaver k situaci na frontě doplnil, že Rusové v červnu obsadili asi 600 km čtverečních ukrajinského území. A zdá se, že to bude teprve začátek.

„Pro kontext je to ekvivalent celkového množství stabilní územní kontroly, kterou si Ukrajinci loni vydobyli v Kursku – a pravděpodobně představuje pouze úvodní fázi metodické ofenzivy na široké frontě s cílem rozbít Ozbrojené síly Ukrajiny,“ napsal Weaver na sociální síti X.

For context, this is equivalent to the total amount of stable territorial control the Ukrainians carved out in Kursk last year - and likely represents simply the opening stage of a methodical, broad-front offensive to break the AFU.



The magical "drone wall"? Nowhere to be seen. https://t.co/FMC82tGxuB