„Mrtví na covid? Nadhodnoceno.“ Muž z Ministerstva zdravotnictví šokoval

Tomáš Vymazal konstatoval, že je třeba lidi očkovat, protože teď to sice s pandemickou situací vypadá dobře, ale pokazit se může prakticky cokoliv. Může se stát, že se opět ocitneme v situaci, kdy budou jen tak tak stačit plicní ventilátory. I navzdory tomu, že je naše zdravotnictví velmi robustní. Aby se situace neopakovala, lidé by se měli proti nemoci covid-19 očkovat.

Chráněni jsou podle něj také lidé, kteří nemoc covid-19 prodělali.

„Mluví se o mnoha mutacích. Je otázka, jestli budou agresivnější nebo méně agresivní a jak si budou rozumět s očkováním a protilátkami na covid, který si drtivá většina národa prodělala. V tomto ohledu vůbec nechápu, proč je slovo promořování považováno za něco nemravného, neslušného, nežádoucího. Naopak si myslím, že je to stejně legitimní nástroj k získávání protilátek jako nechat si to píchnout do ramene. Když má někdo v rodině jakoukoliv dětskou nemoc, strká to druhé dítě k tomu nemocnému, ať si třeba plané neštovice prodělá co nejdřív. Je to normální přirozená cesta získávání protilátek,“ uvedl.

Konstatoval také, že průběh pandemie v České republice nebyl horší než v jiných zemích světa. Umírali lidé, kterým bylo 90 či 85 let, zemřeli na krvácení do mozku, na infarkt a tak podobně, ale protože si s sebou do nemocnice covid přinesli, jsou uvedeni ve statistikách obětí covidu. Vymazal má za to, že ve spojitosti s covidem zemřelo asi 70 procent vykázaných úmrtí.

Kupříkladu opoziční politici ale opakovaně upozorňují na to, že při přepočtu na 100 tisíc obyvatel patří Česko k zemím s nejvyšším počtem úmrtí spojených s covidem. Vymazal v této souvislosti vynadal novinářům.

„Média jsou na jednu stranu fajn, ale musím říct, že v počátku pandemie předvedla něco bezprecedentně strašného. Přinášela informace, které reálně děsily lidi. A ještě vytvářela obraz, že je u nás epidemie horší než kdekoliv jinde. Přitom když srovnáte data, ať už v rámci Evropy nebo z jiných zemí, nakonec i když si očistíte data z New Yorku, vychází vám, že mortalita a počet nakažených versus nemocných lidí byly stejné a počet nakažených versus těch, kdo byli v nemocnici, byl zhruba stejný,“ konstatoval přednosta.

„Ten průběh byl podobný všude, v celé Evropě. Takže pokud si myslíme, že jsme něco zásadně zvorali, zvorali to všichni napříč. A pokud si myslíme, že jsme něco zvládli, zvládli jsme to úplně stejně jako všichni okolo. Takže buď jsme všichni úplně marní, nebo všichni dobří, nebo je to prostě tím, že ten virus si v zásadě nenechá moc diktovat. Protože opatření v jednotlivých zemích byla podobná jako tady nebo jiná. A průběh tam byl podobný, rozhodně nebyl jiný. Takže si myslím, že se tady zbytečně věci dramatizovaly,“ uvedl Vymazal

Domnívá se také, že peníze, které se vydaly na masivní testování, jsme mohli vydat na důležitější věci.

„Protože se o tom pořád mluvilo, všichni se nechávali testovat – nechápu, proč se člověk, kterému nic není, nechá testovat – tato vláda to ještě podporovala: každému štětku do nosu a zadarmo, zaplatí to pojišťovna. Ale kde na to má brát pojišťovna peníze? Logicky budou chybět. Ta díra, která vznikla v rozpočtu, je prostě obří. To budeme splácet my, naše děti a možná ještě jejich děti. Protože se zastaví hromada jiných projektů, do kterých se ty peníze mohly dát,“ prohlásil.

„A to je jedna z věcí, které myslím, že vláda neudělala dobře. Aby zakryla své osobnostně vázané byznysové aktivity, dělala taková opatření, že plošně rozhazovala peníze, nakupovala nevýhodně, utrácely se miliardy. Rouškovné pro důchodce je dobré, ale proč je nedostane mladá rodina? Kvůli volbám? To je jeden případ vedle druhého, jak byly kroky nesystémové a vyhazovaly se mraky peněz,“ uzavřel.

