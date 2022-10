„Musí dostat brutálně nafackováno“. Zdechovský doporučuje tvrdý přístup vůči populismu v EU

reklama

Summit Rady Evropy vnímal celkově jako dobrou zprávu: „Když se setká více než 40 nejdůležitějších státníků Evropy a jsou ochotni diskutovat v míru a poklidu, je to vždy dobrá zpráva. A čtvrteční dohoda mezi Ázerbájdžánem a Arménií dala všem kritikům tohoto summitu pár facek a ukázala, že se naprosto mýlili. Ukazuje se, že i když je to složité, lídři jednotlivých států se umějí setkávat a diskutovat,“ řekl Zdechovský. Podotkl, že během summitu probíhaly rovněž desítky bilaterálních setkání a mítinků.

„Když spolu státníci hovoří, lze spoustu věcí posunout. I to, že lídři evropských států začali diskutovat o poskytnutí protivzdušné obrany a dodávkách protileteckých zbraní na Ukrajinu. To je výsledek summitu v Praze a jeho význam doceníme až za dva, tři roky, protože byl prvním důležitým setkáním. Státům, které jsou mimo Evropskou unii, otevřel dveře k bohaté ekonomické spolupráci napříč Evropou,“ upozornil. Summit pak prý v rámci českého předsednictví Evropské unii prezentoval Českou republiku v dobrém světle.

Posun nevidí jen slepec

Summit s několika stovkami novinářů, byznysmeny i politiky dle europoslance pomůže České republice i v prezentaci toho, že jde o zemi bezpečnou, stabilní a navíc jí summit ekonomicky pomůže. „Řada investorů ve vládních speciálech uzavřela kontrakty nebo vedla diskuse s potenciálními zákazníky. To je skrytá část summitu, o které se v českých médích a obecně málo mluví a přitom je stejně důležitá jako summit sám o sobě,“ domnívá se. Summit z jeho pohledu přinesl společný postup a jednání evropských zemí ohledně energetické krize, boje s inflací a další témata, která je nutné otevřít. Mezi ně zahrnul i Green Deal a jeho možnou revizi.

Jak tedy Evropská unie zvládá současnou krizi? Tomáš Zdechovský tvrdí, že lépe než by se od ní dalo čekat. „Nebyla na krizi připravená a určitě, kdyby krize nastala před šesti až sedmi lety, tak by Evropská unie fungovala daleko hůře a daleko více formalisticky. Nyní je Evropská unie, ať už při vyjednávání s prezidentem Turecka nebo při jednání s dalšími partnery, poměrně dost důrazná. I v bezpečnostních tématech se snaží hrát aktivní mezinárodní roli mediátora i zprostředkovatele mírových jednání. Došlo k výraznému posunu Evropské unie jako zprostředkovatele a ten posun nevidí jen slepec,“ uvedl europoslanec.

Zdechovský: Německé řešení bez koordinace je nesmyslné

Jak tedy vnímá kroky členských zemí unie v krizi bez ohledu na celounijní řešení? Takovým příkladem může být Německo, které hodlá svůj průmysl a domácnosti podpořit pěti biliony korun. Z Bruselu zaznívá, že bude Německo konkurenčně na trhu ve velké výhodě. Ukázalo se to také v době koronaviru, kdy státy začaly zavírat hranice dle svého uvážení nebo v době migrační krize, kdy některé státy včetně České republiky odmítly takzvané kvóty. „Myslím, že všechny evropské státy by měly postupovat jednotně. Německo by tak učinilo další evropské státy nekonkurence schopné, a to je špatně. Jsou nastaveny poměrně jasné dodavatelské a odběratelské vztahy, a pokud bude stát něco brutálním způsobem dotovat, bude to mít opravdu výrazný vliv na fungování Evropské unie i důvěry napříč státy Evropské unie. Pomoci firmám v Německu je důležitý krok, ale měl by být koordinován s dalšími členskými státy,“ tvrdí Zdechovský.

Zároveň připustil, že řada zemí postupuje solitérsky, jak se ukazuje v případě Maďarska a zastropování cen nafty a plynu. „A nyní má plynu nedostatek. Kvůli své dotační politice a zastropování komodit mají inflaci přes 30 procent. Státy musí dostat brutálně nafackováno, aby se ukázalo, že populismus jednotlivých vlád a snaha o populistická řešení nikdy k ničemu nevedou. Je třeba postupovat systematicky a vzájemně si pomáhat. Pokud státy toto pravidlo opustí, pak nemá cenu Evropskou unii udržovat. Pak můžeme mít jen společenství suverénních států. Německo tento krok (pětimilionová podpora, pozn. red.) ohlásilo, ale brzo se uvidí, že je tohle řešení, pokud nebude koordinováno, poměrně nesmyslné,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz.

Nepřipravený Green Deal

Europoslanec lidovců se také vyjádřil k zelené dohodě Green Deal, která je podle mnohých včetně některých vládních politiků velkou příčinou dnešní energetické krize. „Je to pravda. Upozorňovali jsme vládu Andreje Babiše a Babiš o tom nebyl ochoten jakkoliv diskutovat. Upozorňovali jsme na slabá místa Green Dealu, ale Andrej Babiš ignoroval opozici a dobře míněné rady a nyní se ukazuje, že jsme ve všem měli do poslední tečky pravdu. Green Deal je nepřipravený, je potřeba nacházet ekonomická řešení, ale tato ekonomická řešení musejí být promyšlená. Nelze postupovat tak, že zničíme veškerou infrastrukturu na území Evropské unie a vše budeme dovážet z Ruska, Číny a Indie. To je úplný nesmysl a kdo Green Deal prosazoval, ho buď nedomyslel, anebo domyslel a stejně ho prosazoval. To je naprosto špatně a musíme to změnit,“ vyzval Zdechovský.

Nakonec shrnul výsledky komunálních a senátních voleb. „Kdyby ve volbách do Senátu neuspělo SPOLU, vnímal bych to jako obrovskou prohru a facku vládě. Ale tři strany, které kandidovaly za koalici SPOLU, přenesly do Senátu 19 politiků a já to považuji za obrovské vítězství spolupráce. Jsem rád, že jsem se na tom mohl podílet jako jeden z manažerů kampaně. Druhá věc je, že lidovci obhájili počet zastupitelů v České republice, jsme s výsledkem velmi spokojení,“ dodal.

