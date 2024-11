„Musí podlézat.“ Petr Drulák sekl Lipavského za stíhačky a Trumpa

Donald Trump zvítězil v prezidentských volbách v USA naprosto suverénně, což zaskočilo i profesora Druláka. „Ta obrovská převaha, to pro mě bylo překvapení. Z těch informací, co jsem měl, jsem tak tipoval, že vyhraje Trump. Ale čekal jsem, že to bude těsné vítězství, že to bude trvat týdny, než se to dopočítá, budou se řešit nějaké spory, bude se řešit korespondenční hlasování, ztracené hlasy a prostě to, co jsme zažili před čtyřmi roky,“ uvedl Drulák v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

„To, že vyhrál takto drtivě, bylo skutečně překvapení, ale je to ukázka toho, že americká mainstreamová média a ti tzv. experti, kteří jsou vždy nějak napojeni na Demokratickou stranu, vytvářejí nějakou falešnou mediální realitu, která neodpovídá skutečnosti. Ta nálada je v americké společnosti očividně jiná,“ prohlásil Drulák.

Okomentoval také masové rušení předplatného listu Washington Post, které proběhlo pár dní před volbami, když miliardář a majitel deníku Jeff Bezos prohlásil, že veřejně nebude tento deník podporovat demokratickou kandidátku Kamalu Harrisovou.

„Washington Post totiž vždy veřejně podporoval ty své kandidáty a většinou to býval demokrat. A Bezos nyní porušil tuto tradici a myslím, že to udělal z dobrých důvodů, protože tito miliardáři si nemohou dovolit dělat zásadní rozhodnutí podle toho, co jejich média předkládají lidem. Oni mají svoje informace a patrně z těch informací už vyplývalo, že vyhraje Trump,“ předpokládá Drulák.

„Tenhle krok navíc nebyl ojedinělý. Chtěl bych připomenout zejména to, co jsme v posledních měsících slyšeli od šéfa Facebooku Marka Zuckerberga. Ten najednou letos začal veřejně vykládat, jak ho CIA nutila v době covidu cenzurovat, jak ho vydírali a tlačili na něj. A tak si říkám, že udělat tohle ve volebním roce znamená, že i Zuckerberg už věděl, jak volby dopadnou a chtěl si trochu zlepšit obraz u nové administrativy. A Bezos to udělal aspoň na poslední chvíli, aby ho vzali na milost,“ míní Drulák, že vlivní Američané si včas spočítali, jak volby dopadnou a dali najevo, že chtějí být součástí i nového establishmentu.

Trump dle něj ukázal západnímu světu včetně Česka recept na úspěch, kdy proti politikovi stojí vlivná korporátní média. „Ukázalo se a ostatně u nás to prokázal dvakrát při prezidentských volbách Miloš Zeman, že je lepší těm médiím nepodlézat, nepřistupovat na jejich hru a využít jiné komunikační kanály, a to vede také k úspěchu. Lidé, kteří mluví o politické změně a o záchraně společnosti, tak dnes mají možnost k lidem promlouvat skrze alternativní média, a to je velmi pozitivní zpráva,“ těší profesora Druláka.

Trumpovo velké vítězství by Drulák nepřeceňoval, protože bylo dáno zejména naprostou zoufalostí Demokratické strany, která si až na poslední chvíli uvědomila stav Joea Bidena a poté nominovala mimořádně slabou Harrisovou. „Pojďme si říct, že Trump pro mnohé také není úplně nejlepší volbou, také má vysoký věk, je nevypočitatelný a to jeho předchozí čtyřleté prezidentství se zrovna neřadí k nějakým nejúspěšnějším v amerických dějinách. Demokrati ale byli opravdu úplně zoufalí, takže Trump uspěl takto drtivě,“ zhodnotil Drulák.

Ani vítězství Donalda Trumpa podle něj nepřinese konec progresivismu a tlačení témat jako gender nebo ekologie. „Já bych nebyl optimistický, protože tyhle programy nejsou primárně poháněny americkou vládou, ale ta hlavní dynamika je na úrovni společnosti a ty kruhy, které tuto agendu prosazují, jsou pořád stejně silné. Jen tedy nebudou mít Bílý dům, tak budou mít o něco menší politickou reprezentaci, ale ve Sněmovně a v Senátu jsou ty síly vyrovnané, a naopak možná v tuto chvíli ten tlak ještě zvýší a budou po té prohře mobilizovat,“ varuje Drulák.

„Navíc bych byl opatrný v tom, co ve skutečnosti ta administrativa bude dělat, protože Trump je mistr silných výroků, ale když je ve funkci, tak se už minule ukázalo, že na spoustu věcí nedosáhne a mnohdy dělal i věci v rozporu s tím, co hlásal před volbami. Takže uvidíme,“ zopakoval bývalý diplomat, že Trumpovo druhé volební období rozhodně nemusí být pro USA nijak slavným obdobím.

Drulák komentoval ještě názorový veletoč českých vládních politiků, kteří většinou víceméně otevřeně fandili Kamale Harrisové, ale po zvolení Trumpa se začali přehánět v pozitivních reakcích, jak Trumpovo vítězství je pro Evropu a pro Česko dobré.

„Tak to je takové to klasické lokajství, kdy ti podřízení vědí, že se jim změnil pán, a ačkoliv měli radši třeba toho předchozího pána, stále je to pán a tak mu musí podlézat. To dovršil do konce ministr zahraničí Jan Lipavský, který dokonce pochválil USA za to, že nám svěří své stíhačky. Američané nám je chtěli prodat, ale místo toho, aby nám museli za to něco nabídnout nebo tak, tak my jsme jim ještě vděční a děkujeme jim, že nám dovolí si ty stroje za stovky miliard koupit. To je opravdový vrchol lokajství,“ prohlásil Drulák.

Trumpovo vítězství podle Druláka může inspirovat konzervativní tábory všude na světě, včetně České republiky. „Příklady táhnout, takže je to dobrá zpráva pro všechny, kteří jsou démonizováni jako populisti a extrémisti, slovy naší vlády. Takže to bude pozitivní efekt určitě mít. Ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, že pro Evropu nebude soužití s Trumpem nijak jednoduché, protože on bude tvrdý a může nám to přinést určité problémy, může se nás snažit natlačit do konfliktu s Čínou,“ mírnil optimismus Drulák.