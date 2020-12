„Musíme to zastavit! Desítky milionů migrantů v EU.“ Je zde petice na evropské úrovni. Čechům ji předložil Okamura

reklama

"Chceme nasbírat milion podpisů napříč Evropou. Cílem petice je informovat občany o hrozbách vyplývajících z paktu a snaha vytvořit tlak na představitele evropských států, aby migrační pakt neschválili. Hrozí, že v příštích letech by se v členských státech Evropské unie mohly usadit desítky milionů migrantů ze zemí ležících mimo Evropu. Dle evropského statistického úřadu Eurostatu přijde do roku 2060 do Evropy 55 milionů migrantů. Přičemž většina z nich by pocházela z rozvojových a islámských zemí," začal Okamura. Podle něj by to mohlo rozvrátit Evropu i naši zemi.

"Proti tomu musíme bojovat a musíme to zastavit. Proto vás chci požádat, abyste podepsali elektronicky celoevropskou petici, kde v české mutaci je možno on-line petici podepsat na stránkách www.saveurope.cz. Pakt o přistěhovalectví a azylu představený Evropskou komisí dne 24. září 2020 připravuje svou politikou otevřených dveří půdu pro masovou migraci do Evropy. Obrovský počet migrantů zničí ekonomickou, kulturní a sociální strukturu našich národů, která se v Evropě vytvářela déle než tisíc let. Musíme se bránit. A musíme to zastavit. Pakt je de facto novým plánem Evropské unie na přerozdělování migrantů. V krizových situacích má dojít i k tomu, že Brusel členským zemím přijetí části takzvaných uprchlíků nařídí. Nařizované přijetí migrantů je pro nás naprosto nepřijatelné. V případě toho, že nebude fungovat dobrovolnost, má přijít na řadu takzvaná povinná solidarita, neboli jsou to opět kvóty," dodal.

Fotogalerie: - Velitelské shromáždění

"V jejím rámci by Evropská komise mohla připsat členské zemi část počtu migrantů na základě výkonu ekonomiky a velikosti populace. Navrhovaný evropský pakt o přistěhovalectví a azylu Evropské unie vytvoří pod záminkou v uvozovkách zlepšení migrantů, právní, logistické podmínky, umožňující masové přesídlování obyvatel zejména z rozvojového světa na evropský kontinent. Na základě modelu obsaženého v paktu z Marrákeše, je to globální pakt OSN o migraci, se Evropská komise snaží usnadnit masovou migraci, která v nebývalém rozsahu zaplaví Evropu. V jejím důsledku bude Evropa zaplavena kolonizační vlnou a následná destabilizace a případný zánik evropských národů a kultur skrze masivní rozředění," popsal Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

"Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson 24. září 2020 řekla, cituji: Imigrace je součástí toho, proč náš kontinent prosperuje. Do Evropy směřuje hodně migrantů a my je potřebujeme, říká komisařka Evropské komise ve vedení Evropské unie. Dále pokračuje: My tyto lidi potřebujeme, naše společnost stárne, musíme všem vytvořit nové cesty umožňující legální migraci. Nejen pro kvalifikované pracovníky, ale také pro průměrnou nebo nízkou kvalifikovanou pracovní sílu, která chce přijít do Evropské unie. Konec citátu," poznamenal Okamura. Podle něj jasně vidíme, že Evropská unie podporuje migraci z rozvojových a islámských zemí.

Anketa Kdo z vybraných politiků má Vaši největší důvěru? (dle abecedy) Andrej Babiš 61% Ivan Bartoš 6% Jan Blatný 1% Petr Fiala 2% Marian Jurečka 3% Václav Klaus ml. 12% Miloš Zeman 15% hlasovalo: 27360 lidí

"Třetím pilířem tohoto migračního paktu EU je organizace migrace. To znamená povinné přesídlení migrantů v rámci členských států na základě velikosti populace a HDP daného členského státu. A okamžitý vstup do EU pro nemocné, pro rodiny a pro nezletilé osoby do dvanácti let. A my říkáme jasně: Prosím, podpořte nás, podpořte naši celoevropskou petici, kterou naše evropská vlastenecká strana dělá společně s našimi partnerskými stranami v naší vlastenecké frakci Identita a demokracie spolu s Matteem Salvini, Marine Le Pen a dalšími našimi přáteli a kolegy," uzavřel Okamura.

Psali jsme: „Pozvou vás na hostinu, neodmítnete.“ Piráti, vítězové voleb? Vyslechli jsme vážné věci To mám platit já?! Zdeněk Pohlreich nadával v cizině Jurečka (KDU-ČSL): Pokud by v lednu bylo rozpočtové provizorium, tak se nic dramatického nestane Hospodu nezavřu! Zvu politiky na oběd, hlásí vzbouřený Janeček

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.