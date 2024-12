„Musk řídí prezidenta.“ Demokrati naštvaní, že jim neprošel návrh

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15013 lidí Server listu USA Today upozornil, že pokud s tím politici rychle něco neudělají během pátku, federálním úřadům budou chybět peníze, dojde k propouštění a činnost řady úřadů bude omezena.

Bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů z řad demokratů Nancy Pelosiová prohlásila, že rýsující se dohodu pohřbil miliardář Elon Musk, dnes blízký spolupracovník Donalda Trumpa.

„Elon Musk nařídil svému nově zvolenému prezidentovi a republikánům ve Sněmovně reprezentantů, aby porušili uzavřenou dohodu mezi oběma stranami, která měla umožnit fungování federálních úřadů. Republikáni ze sněmovny se zříkají své odpovědnosti vůči americkému lidu a staví se na stranu miliardářů a specifických zájmů,“ napsala Pelosiová na sociální síti X, kterou vlastní právě Musk.

Elon Musk ordered his puppet President-elect and House Republicans to break the bipartisan agreement reached to keep government open.



House Republicans are abdicating their responsibility to the American people and siding with billionaires and special interests. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 19, 2024

Senátor za stát Utah Mike Lee kontroval, že není pravda, že by existovala dohoda mezi republikány a demokraty. Pokud vůbec někdo uzavíral nějakou dohodu, tak šlo jen o nejvyšší představitele obou stran, nikoli o většinu kongresmanů.

„Schumer, McConnell, Johnson & Jeffries měli dohodu. Až do včerejška se neobtěžovali sdílet to s ostatními 531 členy Kongresu. A ta dohoda byla na ho*no,“ pravil senátor.

“We” didn’t have a deal



Schumer, McConnell, Johnson & Jeffries had a deal



They didn’t bother to share it with the other 531 members of Congress until yesterday



And that deal sucked https://t.co/ZoRjHADHas — Mike Lee (@BasedMikeLee) December 20, 2024

A hned přišla další reakce.

„Důvodem, proč demokraté stále říkají prezident Musk, je to, že se záměrně snaží vrazit klín mezi Muska a Trumpa. Útočí přitom na Trumpovo ego.“ Zaznělo na sociální síti X.

the reason the dems keep saying president musk is they are deliberately trying to drive a wedge between musk and trump, appealing to trump’s ego



would be cool to see trump call them out on their obvious ploy — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) December 20, 2024

A to nebylo všechno. Obdobně se vyjádřil i další z debatérů.

„Když někdo řekne, že je Elon Musk prezident, znamená to, že lidé jsou příliš hloupí na to, aby mysleli sami za sebe. Veřejnost poprvé díky X vidí, co se vlastně v naší vládě děje ve velkém. Elonův účet funguje jako megafon, který upozorňuje na to, co se děje. Jednotlivci pak analyzují informace a činí si úsudek o jejich legitimitě. Elonovy příspěvky, které se stávají virálními, nejsou tak široce přijímány kvůli Elonovi. Je to důkaz toho, kolik lidí je naštvaných na vládu. Rozdíl je teď v tom, že veřejnost má k dispozici mechanismus zpětné vazby, aby pochopila, co se děje, a vyjádřila svou nelibost. Tohle přesně znamená ‚My, lid‘ (Těmito slovy začíná Ústava USA – pozn. red.). Kongres na tuto skutečnost dávno zapomněl. Kariérní politici příliš dlouho přehlíželi veřejnost.

To say that 'Elon Musk' is the 'President' implies that people are too stupid to think for themselves.



For the first time, thanks to X, the public is seeing what is actually happening in our government at scale.



Elon's account acts as a megaphone to bring attention to what's… — Farzad (@farzyness) December 20, 2024

Sám Musk k tomu doplnil, že přesně takhle to je.

Ze společnosti Geiger Capital zaznělo, že Musk vlastně udělal jen to, že publikoval na otevřené platformě jeden z návrhů zákonů, vyjádřil svůj názor, že bezuzdné utrácení považuje za nepřijatelné a vyzval své spoluobčany, aby kontaktovali své politiky, pokud to vidí stejně.

All Elon did was read a bill, post on a public platform that the reckless spending in it was unacceptable, ask others to contact their representatives if they agreed, and made clear that he will help primary Ds + Rs who support it…



This is called representative government. https://t.co/mnfjlwBzYk — Geiger Capital (@Geiger_Capital) December 20, 2024

Psali jsme: Podezřelé. Světoznámá agentura Reuters dostala 300 mil. dolarů. Od těch, kdo šli po Muskovi Tak si to pojďme vyzkoušet. Putin dal Západu mrazivý návrh Ukrajinský veterán: Odevzdejte Rusku Aljašku. Stejné jako dělení Ukrajiny Vyměnit každého, kdo pro to hlasuje! Hoří v nejvyšších patrech USA