,,Muž s ricinem": Starosta Kolář poděkoval poslanci SPD. Opravdu

Ve středečních Událostech, komentářích České televize se na dálku utkali předseda sněmovního Výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD) a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09), kterému byla přidělena policejní ochrana, neboť existuje obava, že do České republiky přijel ruský agent, který může mít za úkol Koláře zastrašit nebo ho dokonce zlikvidovat. Kolář před kamerou popsal, o co Rusku jde a Koten ocenil práci BIS.

Výbor, kterému Koten předsedá, konstatoval, že policie vyhodnocuje hrozby a adekvátně na ně reaguje. Nic bližšího však poslanec nechtěl sdělit s tím, že jednání bylo utajované. „Já si myslím, že BIS funguje přesně v těch intencích, v jakých by měla fungovat,“ uvedl Koten.

Když se dostal ke slovu Kolář, prozradil, že měl policejní ochranu již loni na podzim a teď kolem Velikonoc dostal informace, že riziko, že je v nebezpečí, může být větší, než na podzim. „A já, protože jsem zodpovědný, tak jsem policii poslechl a nechal jsem si tu ochranu přidělit. Já jsem o ochranu nepožádal, byla mi přidělena,“ uvedl starosta.

Poté ocenil, že o situaci jednal i bezpečnostní výbor Sněmovny a poděkoval Kotenovi, že pochválil tajné služby, neboť tím ukázal, že jisté riziko existuje.

„Policie pracuje naprosto perfektně." Samozřejmě že některé informace jsou ve speciálním režimu, ale na práci strážců zákona si prý v žádném případě nemůže stěžovat. Má prý jisté obavy, ale rozhodně nemá 'naděláno v kalhotách'. „Strach je přirozená lidská vlastnost, ale já nemám, s prominutím, naděláno v kalhotách,“ zdůraznil. „My se opravdu snažíme všechno s policií řešit velmi důkladně a nastavovat ten režim i tak, abych mohl pracovat a vykonávat své povinnosti,“ prozradil také Kolář.

Poté poslal vzkaz šéfovi komunistů Vojtěch Filipovi, jenž na konto tří pražských komunálních politiků - Zdeňka Hřiba (Piráti), Pavla Novotného (ODS) a Ondřeje Koláře (TOP 09) - poznamenal, že když se bojí, tak nemají dělat politiku a neutíkat na policii se žádostí o ochranu.

„Jediné, co z jeho (Filipových) úst očekávám, je, že se omluví Zdeňkovi Hřibovi, Pavlovi Novotnému a mně za to, že o nás mluví takovýmto způsobem,“ řekl Kolář.

Poté prozradil, jak se na ruské aktivity v Česku dívá. „Já za tím vidím hlavně snahu Putinova režimu posílit svůj vliv hlavně doma. Mají svých problémů dost, ale snaží se navodit ten pocit, že oni jsou velmoc, která určuje dění ve světě, a prostor střední Evropy považují za svou sféru vlivu. To je to, o co tady jde. Tady vůbec nejde o nějakou sochu (maršála Koněva). Tady jde o to, že Rusko se snaží upevňovat svůj vliv ve střední Evropě i v České republice. - Bohužel je tady velmi mnoho lidí, kteří tady v tom Rusku pomáhají,“ uvedl starosta Prahy 6.

Koten konstatoval, že komunální politici by neměli dělat zahraniční politiku. „Ty názory, které má na tuto kauzu pan prezident (Miloš Zeman), se velice blíží tomu, jaké politické názory mám na tuto kauzu já,“ konstatoval poslanec SPD. Jakákoli konfrontační politika s jinými zeměmi, včetně Ruska, není dobrá. „Rusko se může vyjadřovat jak chce a my se můžeme také vyjadřovat, jak chceme, my jsme svobodné státy,“ uvedl Koten.

Zeman v rozhovoru pro Frekvenci 1 označil Koláře za „neschopného“ politika, který svou neschopnost zakrývá „směšnými a ubohými gesty“.

Kolář zdůraznil, že odstranění sochy vedení městské části konzultovalo jak s ministerstvem zahraničí, tak s ministerstvem obrany i s historiky Akademie věd ČR. Zdůraznil, že socha maršála Koněva je majetkem Prahy 6 a vedení města rozhodlo jen o tom, že se tento majetek posune z bodu A do bodu B.

Koten v tu chvíli prohlásil, že částku, která byla vynaložena na přesunutí sochy z bodu A do bodu B, považuje za přemrštěnou. „Ta byla naprosto přemrštěná z mého pohledu, protože tam se jednalo plus, mínus o nějakých 270 tisíc, když tak ať mě pan Kolář opraví,“ požádal Koten s tím, že za nesprávné považoval i to, že se celá operace odehrála během nouzového stavu.

„My jsme si to nechali všechno nacenit, odhadnout a do té ceny je samozřejmě třeba zahrnout i pojištění celé té akce a sochy jako takové,“ vysvětlil Kolář. Tím debata skončila.

