„My jen zkoumali netopýry.“ Ale smůla. Americký Prymula: Průšvih s počátkem covidu

Přes Zákon o svobodném přístupu k informacím získal server BuzzFeed celkem 3234 stran korespondence Dr. Fauciho z období od ledna do června roku 2020. Faucimu psal kdekdo, například i Mark Zuckerberg, zakladatel Facebooku, který ho informoval o tom, jak hodlá sociální síť o viru informovat.

Ovšem v e-mailech byly také zmínky o původu viru, tedy že mohl uniknout z čínské laboratoře ve Wuchanu. Tato teorie prošla během pandemie hned několika stadii, kdy se o ní nejdříve uvažovalo, pak byla zavrhnuta, ale nyní je opět na stole.

Že by virus nemusel mít přírodní původ naznačoval například kalifornský virolog Kristian Andersen už v lednu roku 2020. „Neobvyklé vlastnosti viru jsou jen malou součástí genomu (<0,1 %), takže člověk musí zkoumat genové sekvence opravdu zblízka, aby viděl, že některé vlastnosti vypadají uměle vytvořené,“ napsal Andersen Faucimu.

Jeho tým tehdy zkoumal dostupná data o viru. „Genom není konzistentní s předpoklady, které vycházejí z evoluční teorie,“ uvedl Andersen, ale dodal, že je potřeba další výzkum a analýza. Ovšem posléze se Andersen přidal k vědcům, kteří se přikláněli k teorii, že k přenosu viru na člověka došlo přirozeně a nikoliv v důsledku úniku z laboratoře. A nyní si Kristian Andersen deaktivoval twitterový profil, přičemž firma Twitter odmítla, že by se jednalo o jakýkoliv zásah z její strany.

Evoluční bioložka Amy Maxmenová Andersena obhajuje, že Andersen měl podezření, že by virus mohl být uměle vytvořený, ale po analýze dat změnil názor. A že to je ve vědě normální postup.

Z e-mailů také vyplývá, že Faucim vedený institut finančně přispěl wuchanské laboratoři, která je v podezření, že právě z ní vir unikl. Fauci původně uvedl, že této instituci šlo z Národního institutu alergií a infekčních chorob celkem 600 000 dolarů (dvanáct a půl milionu korun) za 5 let. „Opravdu jsme podezříváni za to, že jsme instituci s několikamiliardovým rozpočtem dali 120 000 dolarů ročně na sledování netopýrů?“ ptal se v rozhovoru pro Financial Times. Ovšem Fauci částku podle dat získaných od ministerstva zdravotnictví podstřelil, institutu věnoval na „sledování netopýrů“ údajně více než 820 000 dolarů (sedmnáct a čtvrt milionu korun).

Fauci toto rozhodnutí nicméně obhajoval před americkými senátory. „Bylo by to skoro trestuhodně nedbalé, pokud bychom toto (přenos viru ze zvířat na člověka – pozn. red.) nestudovali, a když to chcete studovat, musíte být tam, kde se to děje,“ uvedl s odkazem na první epidemii SARS. „Když zkoumáte, jak se může přenést vir ze zvířete na člověka, tak nebudete zkoumat netopýry v okrese Fairfax ve Virginii,“ dodal a ještě řekl: „Takže jsme měli uzavřenou skromnou spolupráci s velmi respektovanými čínskými vědci, kteří jsou experti na koronavirus, a účastnili jsme se částečně přes grant Eco Health.“

Peníze pro wuchanskou laboratoř šly přes nevládní organizaci Eco Health Alliance. Ta do wuchanské laboratoře odeslala dle stanice Fox News celkem 3,4 milionu dolarů (71 milionů korun) od roku 2014 do roku 2019. Šéf této organizace, Peter Daszak, se objevoval v médiích, kde popíral, že by k úniku mohlo dojít právě z laboratoře, citovala i čínská média. Ovšem tuto teorii teď na rozkaz prezidenta Bidena prověřují tajné služby.

Daszak dle organizace Right to Know (Právo vědět – pozn. red.) zorganizoval 27 osobností z lékařské profese, které se v časopisu Lancet vymezily proti „konspiračním teoriím o nepřírodním původu viru“. Přitom řada těchto osobností podle organizace má na Eco Health Alliance vazby a ani fakt, že Eco Health Alliance sponzorovalo wuchanskou laboratoř nebylo ve vyjádření uvedeno.

A Daszak si dopisoval i se zmíněným Faucim. V e-mailu mu poděkoval, že řekl, že „vědecké poznatky podporují teorii přirozeného přenosu covidu-19, ne únik z laboratoře Wuchanského institutu virologie“. Prý to „vyvrátí mýty o původu viru“.

Jak informuje stanice Fox News, američtí republikáni teď chtějí, aby Fauci dokázal, že peníze amerických daňových poplatníků nešly na výzkum toho, jak by se koronaviry daly udělat silnější a infekčnější. A navrhují jeho odvolání z čela institutu.

