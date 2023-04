„My nechceme sundat vlajku, my chceme sundat vládu.“ Rajchl to odpálil a odmítl násilí

„Seberte poslední zbytky své cti, uvědomte si, že na to nemáte, a podejte demisi!“ vzkázal českému kabinetu dnes odpoledne z pódia před zaplněným Václavákem advokát a předseda strany PRO Jindřich Rajchl. „Už jsme tady!“ skandoval dav na demonstraci proti bídě. Rajchl vypočítával, co „dokázala“ vláda v posledních měsících. Mimo jiné také uvedl: „Dokázali pokřivit právní systém, zavést cenzuru, která tady nebyla od roku 1989, dokázali to, že lidé se bojí říct, co si myslí, aniž by riskovali dehonestaci a ztrátu povolání.“

Anketa Získají Ukrajinci někdy zpět Krym? Získají 6% Nezískají 94% hlasovalo: 15594 lidí

„Krásné odpoledne Česká republiko,“ zdravil desítky tisíc lidí Rajchl. Pozdravil všechny, kteří se přišli postavit „Fialové bídě“. „11. března jsme se tady sešli a od té doby proti nám jela kampaň z mainstreamových médií a ze všech stran. Lhal o nás Rakušan, lhali o nás další a snažili se mezi nás vrazit klín. My jsme ale ukázali, že jsme jeden národ, jedna rodina, přišli jste sem a já vám za to děkuji,“ přerušila Rajchla další bouře potlesku. Pozdravil taky všechny, kteří se dívají na demonstraci on-line, a těm, kteří dali fotografií či SMS najevo, že demonstraci podporují. „Dokonce nás prý vysílá Česká televize, pozdravíte je taky?“ zeptal se a náměstí poskytlo patřičnou odezvu.

„Pojďme si vyjasnit pár věcí. Lhali o nás, že chceme násilí, že budou střety s policisty. Jediný střet, který byl vyvolán, způsobil nezákonný zákrok policie na základě přímého pokynu velitele zásahu. Pan Rakušan to ví a vědomě lže,“ poukázal na události, které se staly při minulé demonstraci proti bídě.

Rajchl policistům: „Pojďte s námi!“

Co se týká policistů, Rajchl připomenul, že vyzval na podzim policisty, aby se k nim připojili, jinak si přijdou i pro ně. „Za pár týdnů vydali vyhlášku o povinném očkování a oni byli nuceni podrobit se zdravotnímu zákroku pod hrozbou ztráty povolání. My jsme dokázali vybojovat, že tu vyhlášku zrušíme. My jsme jim dnes přinesli květiny a znovu jim vzkazuji: Pojďte s námi!“ zvolal směrem k policistům, kteří na akci asistovali. „Pojďte s námi,“ skandoval dav.

Rajchl upozornil, že na náměstí není proto, aby vyjádřil náklonnost k jedné nebo druhé straně ukrajinského konfliktu, ale proto, aby se postavil za Českou republiku. „My chceme nenásilným občanským protestem sundat pětikoaliční vládu,“ ujasnil cíl protestu za bouřlivého souhlasu publika: „Demisi! Demisi!“

Rajchl: „Ano, zvládli to. Udělali rekordní sekeru…

„Vy jste nezachytili slova Petra Fialy, jak všechno zvládli?“ reagoval na skandování davu Rajchl a vysvětlil, že vláda to opravdu zvládla. „Má pravdu. Zvládli udělat rekordní sekeru za jeden jediný kvartál. Zvládli udělat chybu v odhadech příjmů, kdy se sekli o 60 mld. Zvládli protiprávně snížit valorizaci důchodů pár týdnů po tom, co si sami zvýšili platy. Zvládli rozjet rekordní inflaci, čímž vás připravili o čtvrtinu vašich úspor. Zvládli zdecimovat Českou poštu. Teď vyřešili vysoké ceny potravin tak, že nás poslali nakupovat do Polska,“ vyjmenoval Rajchl, který čeká, že poradí důchodcům, aby si v Polsku nakoupili a pak aby si tam raději vyzvedli i důchod.

„Oni dokázali vystrašit občany této republiky, že můžeme být cílem ruských jaderných hlavic. To je strach, který oni vyvolali. My strach nevyvoláváme, dělá to Černochová a celá jejich sebranka!“ vzkázal za ovací a nadšeného pískání davu Rajchl.

„Dokázali pokřivit právní systém, zavést cenzuru, která tady nebyla od roku 1989, dokázali to, že lidé se bojí říct, co si myslí, aniž by riskovali dehonestaci a ztrátu povolání,“ pokračoval.

Tisíce lidí tleskaly, většina měla s sebou české vlajky. „Tahle nestabilní ministryně obrany je v současné době největším bezpečnostním rizikem pro naši zemi,“ pustil se do ministryně Černochové a lidé reagovali slovy: „Demisi!“

Pokud má podle Rajchla premiér pocit, že dokázali zdevastovat soukromé i veřejné rozpočty, že dokázali zásadním způsobem vyděsit většinu populace a zavést cenzuru v naší zemi, pak zvládli všechno. Vzkázal i ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi, že mají svá konkrétní řešení, která promítli i na Václaváku na obrazovce. „Kdyby nás poslechli, tento stát by ušetřil spoustu peněz, spoustu vašich peněz. Jediné, o co jim jde, je prosadit manželství pro všechny a za každou cenu korespondenční volbu,“ varoval také Rajchl. „Oni nemají zájem udělat něco pro vás, oni mají jen zájem udržet se svých koryt,“ konstatoval. Zmínil, že nabízeli jednání, ale druhá strana nechtěla komunikovat. „Seberte poslední zbytky své cti, uvědomte si, že na to nemáte, a podejte demisi!“ vzkázal.

Psali jsme: Jedna česká vlajka. Deset ukrajinských, patnáct unijních. Matěj Gregor trefil dav před Muzeem Poslední slova před demonstrací. „Oni vědí, že půjdou od válu.“ Rajchl ostře „Já mám taky nápady, a nikam je nepouštím.“ Pavel Blažek není rád, že někdo vynáší Tři desítky let s vitráží

Podle Rajchla drtivá většina lidí už tuto vládu nechce. „Přišli jsme zde jednoznačně říct, že chceme demisi a stát do rukou těch, kterým patří, a to jsou občané České republiky,“ sklízel nadšené ovace advokát. „V žádném případě v našem úsilí neustaneme do té doby, než v naší zemi přestane otravovat Fialová bída. Moc vám děkuji, že jste dnes přišli. Obrovsky si toho vážím,“ uvedl nakonec Rajchl, který pak už na pódiu pozval další hosty.

U Národního muzea se sešli odpůrci

K Národnímu muzeu dorazilo i pár odpůrců s ukrajinskými a evropskými vlajkami. Na zábradlí Národního muzea pak dominoval nápis: „Putin je v prdeli.“ Na transparentech byly vidět nápisy: „Rusko je teroristický stát. Spojme se v EU, braňme se Kremlu. Zazvonil zvonec a s ruským imperialismem je konec.“

Na Václavském náměstí byly vidět především české vlajky, lidé tady mohli podepsat nejrůznější petice, například za svobodu slova či vystoupení ČR z NATO.

K účasti na demonstraci vyzval Rajchl i ve svém sobotním livestreamu na Facebooku. „Pokud se nepostavíme za tuhle zemi, nebudeme mít šanci další dva roky a možná daleko delší dobu s tím cokoliv udělat. Dnes je načase, abychom se sešli na tom Václavském náměstí a ukázali, že nás není málo,“ sdělil Rajchl.

Podle něj není nic důležitějšího než to zastavit. „Nemůžeme čekat, nemáme opravdu čas na to, že bychom dovolili dál decimovat tuhle zemi. Že bychom jim dovolili zajistit a připravit tu pozici na další volby prostřednictvím korespondenčního hlasování, která už nebude poskytovat žádnou další volbu, žádnou další možnost, a skutečně prostě to dopadne tak, že oni vyhrají ty volby a budeme dál nadávat... Dalších pět, deset let,“ dodal Rajchl.

„Pokud se nepostavíme za tuhle zemi, nebudeme mít šanci další dva roky – a možná daleko delší dobu – s tím cokoliv udělat. Dnes je načase, abychom se sešli na tom Václavském náměstí a ukázali, že nás není málo! Lidí, kteří jsou nespokojení, je strašně moc, ale to bylo v těch minulých režimech také, ale vždy to shořelo na tom, že zůstali doma s tou nejhloupější výmluvou, která existuje – ono to nějak dopadne,“ uvedl na videu Rajchl.

„Ano, nějak to dopadne, ale pokud se o to nepřičiníme, pokud něco neuděláme, tak to nedopadne dobře. A já myslím, že je to povinnost každého člověka vůči našim předkům. Pamatuji si svého tátu, který nesnášel tu dobu komunismu, té cenzury, toho všudypřítomného státu lezoucího lidem do života, kdy všichni museli říkat ne to, co si myslí, ale to, co prostě strana a vláda chce slyšet. Já jsem to zažil, vím, jak ho to neuvěřitelným způsobem frustrovalo. A já prostě nedovolím to, aby tohle musely zažívat moje děti,“ dodal Rajchl, že se odmítá dívat na pokračování demolice této země.

