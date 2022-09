„My už jsme si ty opasky opravdu utáhli.“ Dobrovolník chce, aby Češi pomáhali Ukrajině dál

reklama

„Koridor Ukrajina začal na hranicích slovensko-ukrajinských, vlastně druhý den války už jsme tam byli. Byl tam hodně velký přetlak lidí, kteří vozili humanitárku, chtěli odvážet lidi, pomáhali. Na začátku to byly desítky lidí denně, kteří se tam otočili, možná i stovky z řad dobrovolníků, v celkovém měřítku. A pak jsme nějak vypozorovali, že se nám tam zasekává humanitární pomoc. Že lidé ji přivezou a bojí se všichni na Ukrajinu jezdit, my jsme také na začátku byli opatrnější, ale tak do týdne jsme vlastně začali jezdit na druhou stranu a pomaličku jsme ten koridor natahovali, natahovali, až jsme teď převážně u Mykolajiva,“ poznamenal Bláha, který se nyní vrátil z Oděsy.

„Je to náročné, jsou to hodiny, hodiny, kilometry. Já jsem jel naštěstí nakonec ze Slovenska vlakem, autovlakem. A brzy se tam vracím,“ sdělil Bláha.

Dále také hovořil o tom, jak místní prožívají poslední vývoj války. „Je to úžasná věc, co se děje. Myslím si, že to velice naplňuje nadějí. My jsme tu naději měli od začátku, to je to, proč se ta válka vyvíjí celou dobu. Ale to, co se teď děje, tak je úžasná věc, která nás naplňuje,“ zmínil Bláha. Podle svých slov čerpá informace z telegramových skupin, kde jsou statisíce lidí. „Máme informace poměrně rychle a vidíme, jak to v uvozovkách vidí s humorem, dělají si z nich legraci, obsazují prostě města, techniku, všechno... Myslím si, že určitě je to jiná nálada, než byla v posledních měsících,“ sdělil Bláha.

Ten na Ukrajinu dorazil ještě před začátkem ruské invaze. Co dělal ve chvíli, kdy ruská invaze začala? „Ve chvíli, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu, tak jsem byl v Čechách a pracovali jsme s kluky z mojí firmy, kteří byli právě z Ukrajiny, a to byla opravdu jako ruská akce. Ve chvíli, kdy začala válka, tak jsme se sbalili a vyrazili všichni. Zůstala naprostá menšina lidí v Čechách,“ dodal. Humanitární pomoc se podle něj zpočátku nedostávala dál než kousek za hranice. „Čím dál jsme docházeli, tím jistější jsme si byli tím, kam zásoby směřují,“ dodal.

Co se týče organizace humanitární pomoci, podle Bláhy se vlastně na Ukrajině „založili znovu“. „Máme unikátní věc, že kromě toho, že jsme česká organizace, tak jsme i ukrajinská organizace. A protože jsme celou dobu na Ukrajině, tak se rozvíjí ta ukrajinská organizace rychleji. Ta česká, protože v Čechách moc nejsem, a musíme tady dělat nějaké administrativní věci, tak to nám trošku jako chybí, protože jsme celou dobu na Ukrajině, ale tam nám to šlape dobře,“ poznamenal Bláha.

Jak se vlastně dařilo verbovat dobrovolníky a budovat koridor? „Nejprve tam byla jiná dobrovolnická struktura a ta pak po měsíci, koncem března, odešla, a my jsme se vlastně vyvíjeli během toho, co oni vlastně odváželi lidi do Čech, tak my jsme během toho vytvořili systém humanitární pomoci a toho převozu a té logistiky,“ zmínil. Struktura se podle něj budovala dva měsíce, kdy docházelo k intenzivní přípravě. „Převážně pohybu na slovensko-ukrajinské hranici, ne úplně daleko. Párkrát jsme dojeli do Oděsy, tam jsme objevili zajímavé partnery, takže děláme, co se dá,“ dodal Bláha. „Stabilně jsme na Ukrajině v sedmi lidech, a v naší organizaci je celkem 13 lidí a tou organizací za celou dobu prošlo kolem 40 dobrovolníků,“ řekl.

„Jsem hrozně rád za to, že tam ještě jsme, že jsme vytvořili něco, co se jako dokáže udržet, protože řešíme tu logistiku, která je potřeba, to znamená, že nás využívají i ostatní organizace. My už jsme si ty opasky opravdu utáhli, já jsem hrozně rád, že můžu být i tady a vyzvat lidi k tomu, aby nepolevovali v té svojí pomoci, protože teď se opravdu láme chleba a teď to bude ještě chvíli potřeba, ale to, co se tady děje, to je prostě nová éra,“ zmínil Bláha, že zájem polevuje, což je velký problém. „Nic nového tam nepřichází, ty balíčky ořezáváme, jsou menší, a rádi bychom, aby se ta solidarita v těch lidech udržela, takže chceme pracovat i s tím českým prostředím, chceme tady stimulovat nějakým způsobem to prostředí, a chěli bychom vyzvat všechny lidi, kteří ještě mají sílu, aby to nevzdávali, protože my to nevzdáme,“ zakončil Bláha.

