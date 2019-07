„Na blbé otázky blbá odpověď.“ Babiš před odjezdem na „dovču“ utřel Bakalova novináře

Premiér Andrej Babiš a končící ministr Antonín Staněk na společné tiskové konferenci oznámili, že až do jmenování nového ministra bude úřad řídit ekonomický náměstek René Schreier. Na to okamžitě reagoval předseda koaliční ČSSD, ministr vnitra Jan Hamáček, podle kterého Schreier nezastupuje na ministerstvu kultury ČSSD.

„Není to úplně zásadní věc. Z mého pohledu pan Schreier bude nějakou dobu vykonávat na ministerstvu administrativní úkony, ale rozhodně nemá kompetence ministra. Je evidentní, že není možné dlouhodobě držet Ministerstvo kultury bez ministra,“ uvedl Hamáček.

Když premiér poděkoval končícímu ministru kultury Antonínu Staňkovi a ten se rozloučil s tím, že je hrdý, jaké dokázal v kultuře rozkrýt penězovody, došlo jako tradičně na dotazy novinářů. V reakci na TV Nova Babiš poznamenal, že ČSSD má ve své DNA heslo Vladimíra Špidly „zdroje jsou“, a proto jej nepřekvapuje, že ani teď nejsou její ministři spokojení.

V reakci na další dotaz se pustil do předsedy České lékařské komory Milana Kubka, který si stěžoval, že vláda komoře nepomáhá s důslednými kontrolami lékařů z ciziny. Babiš v odpovědi prohlásil Kubka za „beznadějný případ“, který je v čele ČLK už příliš dlouho a připomněl všechny rozkrádačky, které se za tu dobu ve zdravotnictví odehrály. On i ministr Adam Vojtěch prý s Kubkem seděli už mnohokrát a vždy získali dojem, že s tímto člověkem se nedá domluvit. „On si myslí, že je nějaký stínový ministr zdravotnictví,“ dodal Babiš. Jinak Kubkovi vzkázal, že bez ukrajinských a jiných lékařů by se naše zdravotnictví položilo.

Na samotný závěr tiskovky se mikrofonu chopil redaktor internetové televize DVTV ze stáje Bakalovy Economie Jakub Vilímek a v sále zavládl rozruch. „ČSSD tvrdí, že jste neschopný, když nedokážete prezidenta přimět, aby jmenoval ministra,“ spustil redaktor Vilímek. Ten se proslavil zejména ve studentské televizi brněnské uniiverzity, kde útočil na profesora Petra Osolsobě, který si dovolil kritizovat představení srbského režiséra Frljiče.

„Já jsem hrozně neschopný. Proto jsem vybudoval jednu z největších firem ve střední Evropě a pak stranu, která vyhrála sedm voleb z osmi,“ odpověděl nyní Vilímkovi pobaveně Babiš.

Redaktor ale trval na tom, že premiér si měl vymoci jmenování Michala Šmardy a nedokázal to.

Babiš pobaveně odpověděl: „Zkuste si nastudovat Ústavu, pane kolego. Já jsem splnil svou povinnost. Napsal jsem dopis, kde jsem navrhl jmenovat pana Šmardu. Pak jsem pana prezidenta neznásilnil, takže jsem asi neschopný.“

Pro srovnání si vzal Bohuslava Sobotku, o kterém v nedávné minulosti některá média psala, že byl ve vztahu k Miloši Zemanovi mnohem odvážnější než Babiš. „Když chtěl Sobotka nominovat Prouzu na ministerstvo průmyslu, tak se šel zeptat pana prezidenta, ten mu řekl, že ho nejmenuje, tak to ani nezkoušel. Pak chtěl odvolat Babiše z Ministerstva financí. Pan prezident mu to taky odmítl, tak jsem tehdy radši odstoupil sám, když jsem to viděl,“ vzpomínal Babiš.

Redaktor DVTV se pak premiéra zeptal, zda má pocit, že svou vládu řídí, když si nedokáže ani zajistit jmenování ministra. „Točíte se v kruhu, pane kolego. Jste asi moc mladý, abyste to pochopil,“ vzkázal mu premiér.

Při zvedání od mikrofonu pak v šumu ještě s pokrčením ramen zhodnotil dialog s redaktorem DVTV ještě lapidárněji: „Na blbé otázky blbá odpověď.“

