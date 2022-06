,,Na co ještě čekáte?” Středula viděl ceny, píše vládě. Dostal odpověď

reklama

Jako nepříliš účinné se totiž ukázalo snížení cen spotřební daně na benzín a naftu. Již po několika dnech od zlevnění o 1,50 Kč za litr se totiž průměrná cena benzínu dostala po růstu ceny ropy ještě výše, než byla v posledním dnu před snížením daně. V úterý 31. května se litr benzínu na čerpacích stanicích prodával průměrně za 46,63 Kč, po krátkém zlevnění v důsledku snížení spotřební daně se už pak ve čtvrtek 9. června benzín vyhoupl až na 46,92 Kč za litr.



„Na lidi doléhá rozhazovíní vlády Andreje Babiše a nečinnost vlády Petra Fialy. Věcné usměrnění cen. Na co ještě vláda čeká?“ komentoval růst Středula a dal najevo, že by si přál, aby kabinet přikročil k zavedení cenového stropu.

Cena benzinu už je dražší než před snížením spotřební daně. Jedno z opatření vládního deštníku "fungovalo" ani ne 9 dnů. Na lidi doléhá rozhazovaní vlády @AndrejBabis a nečinnost vlády @P_Fiala. Věcné usměrnění cen. Na co @strakovka ještě čeká? https://t.co/iWBiTmwXAi — Josef Stredula (@JStredula) June 10, 2022

Restriktivní opatření, které na trhu může způsobit nedostatek pohonných hmot, by podle Středuly mělo být použito okamžitě. „Kdy se vláda Petra Fialy už konečně rozhodne použít nástroje, které má k dispozici? Jako například věcné usměrnění cen?“ táže se.

Ceny pohonných hmot po týdnu opět rostou. Kdy se vláda @P_Fiala už konečně rozhodne použít nástroje, které má k dispozici? Jako například věcné usměrnění cen? #energetickachudoba #socialnismir https://t.co/ae30lexT0z — Josef Stredula (@JStredula) June 9, 2022

Návrh odboráře však sklízí kritiku. Ekonom Miroslav Zámečník Středulovi vzkázal, aby se zamyslel. „Jsme čistý dovozce PHM? Ano, tak zkusme myslet,“ vpálil mu.



Připojil se také Kalousek. „Lidé mi teď často píší: ‚My víme, že máte pravdu, ale musíte ji říkat? Kdo je vám na vaši pravdu zvědavý?‘ Tak já ti to pošlu dál: Kdo je ti zvědavý na tvoje myšlení? Vždyť nemyslet je tak výhodné…,“ dodal po kritice Zámečníka Kalousek, který v poslední době na sociálních sítích zaznamenává vlnu kritiky za své upozornění na plány rozpočtových schodků Fialovy vlády pro příští roky.

Lidé mi teď často píší: “My víme, že máte pravdu, ale musíte ji říkat? Kdo je Vám na vaši pravdu zvědavý?” Tak já Ti to pošlu dál: Kdo je Ti zvědavý na Tvoje myšlení? Vždyť nemyslet je tak výhodné..?? — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) June 10, 2022

„A co budeme ausgerechnet my dva dělat, když přestaneme myslet o fiskální politice? Budeme mrtví,“ dodal na to ještě Zámečník.

Kalousek se netají tím, že vláda při snížení daní na pohonné hmoty podle něj udělala chybu, varuje, aby podobné kroky nerealizovala i ve vztahu k potravinám. „Pokud to byla pro vládu dostatečná lekce, aby stejnou chybu neopakovala u DPH na potraviny, pak byly ty čtyři miliardy alespoň k něčemu. V případě potravin by to dopadlo stejně a bylo by to o řád dražší,“ míní.

Pokud to byla pro vládu dostatečná lekce, aby stejnou chybu neopakovala u DPH na potraviny, pak byly ty 4 miliardy alespoň k něčemu. V případě potravin by to dopadlo stejně a bylo by to o řád dražší. https://t.co/wLn6PzVPzB — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) June 12, 2022

Cenový strop z nejbližších zemí zavedlo Maďarsko, které tak přikročilo u potravin i benzínu a nafty. Opatření v rámci pohonných hmot zvláště ze začátku způsobilo jejich nedostatek na některých čerpacích stanicích a zvláště v příhraničí se země s problémy potýkala až do nedávn, a maďarská vláda tak přikročila k omezení možnosti tankovat za zastropovanou cenu 480 forintů (30 korun) za litr jen pro auta s maďarskou SPZ – to ale v příhraničí způsobilo další nešvary, v blízkosti slovenských hranic se totiž ve velkém začaly ztrácet SPZ a v sousední zemi pak končily v inzerci. Kromě kradených poznávacích značek se objevily i jejich padělky.

Snížení daní na paliva již aplikovalo také Německo či Polsko, to již na počátku roku přistoupilo i k nulovému výběru daní u základních potravin. Psali jsme: Sázkaři mají o prezidentovi jasno: Babiš s přehledem vede Fialův deštník vydržel necelých devět dní... Středula burcuje vládu, ať konečně začne něco dělat Středula hovořil v XTV a najednou: „Odmítl jsem ho!“ Padlo známé jméno z pozadí Sobotkovy éry Petr Pavel a členství v KSČ: ODS nevadilo. Jenže „ztratila paměť“

