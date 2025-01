„Na výlet či obchodně do cizí mocnosti? Hrozí vězení.“ Stonišův mrazivý text

Někdejší šéfredaktor Reflexu Marek Stoniš, který dnes vede server Deník.TO, má za to, že nás vláda Petra Fialy vrací před listopad 1989. Chystá se stíhat vnitřního nepřítele prostřednictvím přílepku k lex Ukrajina, který pracuje se zločinem činnosti pro cizí moc. Stoniš má si myslí, že prezident Petr Pavel musí být z tohoto zákona nadšen a jeho pojetí mu musí „znít jako rajská hudba dávných rázných časů“. Pachatel takového trestného činu si může pobýt v chládku až 15 let.

Stoniš doufá, že jen maluje čerta na zeď a že se jeho předpověď nevyplní, ale přidal popis toho, co by se také dalo vyložit jako činnost pro cizí moc.

„Cestování do cizí mocnosti za holkou, na výlet, na nákupy nebo za obchodem? Humor? Koncertování nebo sportování v nepřátelské mocnosti? Může být setkání s cizinci v restauraci, kdy si před nimi postěžujete na vládní plýtvání penězi nebo na korupci, a vedle u stolu bude sedět shodou náhod (nebo taky ne náhod) nějaký novodobý Bretschneider, považováno za spolupráci s cizí mocí?“ napsal v narážce na civilního strážníka z románu o Josefu Švejkovi.

Společnost na obranu svobody projevu, kterou spoluzakládal i spolutvůrce počítačových her Daniel Vávra, se s Markem Stonišem shoduje, že je třeba bít na poplach a mít se na pozoru.

"Co je neoprávněná činnost a kdo to bude určovat? Tajné služby, vojenská prokuratura? Bude to sdílení kritických příspěvků ohledně zahraniční, sociální, ekonomické nebo dokonce obranné politiky vlády na sociálních sítích? Cestování do cizí mocnosti za holkou, na výlet, na nákupy… pic.twitter.com/Odpdm79it3