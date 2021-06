„Naprostý nesmysl!“ Špidla vytáhl Klausovy dluhy. Ale narazil, Ševčík mu to vrátil

Do voleb zbývají čtyři měsíce, ostrý start kampaně jsme mohli sledovat při čtvrteční sněmovní diskusi, kde se opozice pokoušela vyjádřit kabinetu Andreje Babiše nedůvěru. Vláda nakonec hlasování ustála, podrželi ji komunisté, když opustili jednání. Premiér se ve svém projevu na plénu chlubil dlouhým výčtem toho, co se navzdory pandemii a nespolupracující opozici jeho administrativě v uplynulém období podařilo. V pořadu 360° Pavlíny Wolfové na CNN Prima News jeho úspěchy i neúspěchy probral bývalý premiér za ČSSD Vladimír Špidla a ekonom Miroslav Ševčík. Oba pánové se dostávali do názorových střetů, když došlo i na hospodaření předchozích vlád nebo na to, kdo zaplatí rekordní schodek.

Expremiér Vladimír Špidla připomněl, že za úspěchy Babišovy stojí především její navázání na růstovou trajektorii hospodaření, která odstartovala již v době vlády Bohuslava Sobotky. „Vláda Andreje Babiše na ní velmi dobře navázala. Nepochybně pocítili změny lidé v důchodu, lidé pracující za minimální mzdu a lidé pracující ve školství," zmínil skupiny, které jsou dnes ve výrazně lepší situaci.

Ekonom Ševčík by byl naopak velmi opatrný se startem ekonomického růstu za vlády Bohuslava Sobotky. „Předchozí léta před Bohuslavem Sobotkou jsme prožívali hospodářský pokles. Pokud srovnáváme ekonomický růst rok s rokem, tak nemohlo nastat nic jiného než ekonomický růst,“ upozornil ekonom.

I když měla vláda našlápnuto dobře, za poslední rok podle něj udělala fatální chyby. „Věřila pseudo odborníkům, nechala se zlákat. PES chcípl a nepoužíval se. To vše nás stálo miliardy,“ upozornil s tím, že vláda ve svých opatřeních nepomáhala nemocným a nezabránila vysokému počtu mrvých.

„Když se předělávala ekonomika za doby vlády Václava Klause až do roku 1997, vznikl celkový deficit ve výši 16,5 miliardy korun. Babišova vláda způsobila takovou dynamiku zadlužení, že stejný deficit vyrobila v letošním roce za pouhých šestnáct dnů,“ hrozil se Ševčík nad současným stavem státní kasy.

Kabinet podle něj neomlouvá ani to, že jsme se ocitli v nevídané krizi. „Promiňte, ale to řešení krize bylo vzato za špatný konec,“ uvedl ekonom.

Oponoval mu Špidla: „Když jsme udělali účty za Václava Klause, tak to bylo ve výsledku 600 miliard,“ poopravil ekonoma Ševčíka.

„Naprostý nesmysl, to je ale naprostý nesmysl,“ kontroval rozčílený ekonom Ševčík, který se oháněl na kameru tabulkou, která jeho slova měla potvrdit: „Tady jsou jednotlivé roky, největší zadlužení v dobách ekonomického růstu bylo za vaší vlády.“ Špidlu nenechal domluvit a připomněl, že jejich dluhy rostly navíc ne na sociální výdaje, ale na výdaje celkové.

Expremiér pak uvedl, že jej současný rekordní státní dluh neděsí. „Opravdu ta úroveň dluhu není věc, která by znamenala rozvrácení veřejných financí. Prostě můžeme si to dovolit. Záleží na tom, jakým způsobem vybereme tu zatáčku,“ řekl s tím, že k tomu, abychom ji vybrali, máme stále dost času.

„Mě znepokojuje nárůst dluhu a toho, na co se ty peníze dávají. Jinak jsme čtvrtá nejméně zadlužená ekonomika,“ návazal na jeho slova Ševčík.

„Chcete svrhnout vládu, která zvedla lidem platy a snížila daně,“ zaznělo ve čtvrtek ve Sněmovně z úst Andreje Babiše. Podle Špidly tyto počiny vlády byly správné. „Přicházely ve správnou dobu. V době covidové krize bylo významné, aby se udržela kupní síla lidí a ta opatření k tomu směřovala,“ řekl.

Nepovažuje však za správné, že přišlo zrušení superhrubé mzdy a nevybalancovaly se jiné příjmy. „To je díra v rozpočtu, která donutí každou další vládu při konsolidaci rozpočtu sáhnout do daní s cílem zvýšit daňové příjmy,“ obává se Špidla.

Ekonom Ševčík opět vyjádřil nesouhlas. „Tam je taková vata ve výdajích státního rozpočtu. A to nemyslím, pane Špidlo, na sociální výdaje. Může se šáhnout do jiných výdajů, protože tady existuje tolik nesmyslných výdajů, třeba v oblasti politických neziskovek, těm všem bych peníze sebral,“ uvedl.

To už se Špidla neudržel smíchy: „Mně to prostě připadá legrační. Jestli máte jen na superhrubé mzdě 150 miliard minus...“ spustil, načež jej Ševčík okřikl: „To vůbec není pravda!“ Expremiér pak větu dokončil. „Je směšný si myslet, že šetřením na neziskovkách zkonsolidujete rozpočet. Je to pouze legrační,“ trval si Špidla na svém.

„Je totální nesmysl, co jste řekl, že rozpočet přijde úpravou daně z příjmu fyzických osob o 150 miliard, prosím vás!" začal Ševčík propočítavat výdaje a příjmy rozpočtu a konstatoval, že Špidlova slova jsou „blbost".

Bývalý předseda vlády se opíral i o názory odborníků v této věci. „Naši experti uvádějí, že je to kolem 150 miliard, já o jejich kompetenci nepochybuji,“ řekl krátce Ševčíkovi, který před ním opět mával tabulkami s propočty.

Pozitivní dopady do budoucna podle Špidly přinesou věci, o kterých také ve čtvrtek mluvil ve Sněmovně premiér Babiš. A sice, že se zvedl průměrný plat učitele na víc než 46 tisíc korun měsíčně, stejně jako oceňování ve zdravotnictví a sociálních službách. „To vše jsou investice do budoucnosti, ale i do kapacity ekonomiky,“ zmínil, že dobré zdravotnictví má své národohospodářské důsledky.

Ševčík ostře kritizoval plošné uzavírání škol a testování dětí. „Naprosto nechápu plošná opatření o zavírání škol, to bylo fatální selhání. Testují se děti, kde je téměř nula pozitivních nálezů, šťourá se jim v nose a ještě je nechají hodiny sedět v rouškách. To je postavené na hlavu. Na nesmyslné plošné testování se zhruba utratilo 15 miliard korun,“ kroutil nevěřícně hlavou ekonom. Se zvyšováním platů učitelů by prý počkal.

Opřel se do něj Špidla s tím, že problematice nerozumí: „Tyto argumenty v zásadě vycházejí od člověka, který o epidemiologii a podobných věcech neví dost, aby mohl říkat takové výroky s jistotou,“ zdůraznil. Ševčík mu opět skočil do řeči s poznámkou, že jen citoval vyjádření epidemiologa Jiřího Berana.

Poté Špidla popsal, jak by postupoval, pokud by dnes seděl v křesle ministerského předsedy on: „Postupoval bych podle pandemického plánu, využíval diskuse s odborníky. Co by z toho vyšlo, bych ještě zvážil, vždy je to politická odpovědnost. Myslím, že by to bylo urovnanější,“ řekl, čímž Ševčíka značně rozesmál.

Andrej Babiš kritizoval opoziční frakce, že chtějí svrhnout vládu v době, kdy zvýšila životní úroveň. Podle poměru HDP na obyvatele jsme předběhli Portugalsko, Španělsko, Řecko a Itálii. „Že jsme na tom realtivně dobře, není ale úspěch pana premiéra, to je úspěch obyvatel, zaměstnanců, kteří tvoří hrubý domácí produkt,“ namítl ekonom Ševčík.

Tentokrát mu dal expremiér Špidla za pravdu: „Česká republika má kultivované obyvatelstvo, které se v této situaci chovalo na určité úrovni a projevilo schopnost to zvládat. Určitě to pomohlo. V politice si nikdy nemůžete přisvojit všechny zásluhy, výsledky jsou vždy kolektivní,“ shrnul závěrem.

