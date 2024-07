„Narvat to všem, i dětem.“ Lékař popsal své noční můry za covidu

Lékař Šimon Reich úvodem hovořil o tom, jak si vede v současné době západní medicína. „Ta současná západní medicína trochu trpí svým vlastním, velmi rychlým, velmi významným úspěchem, který se dostavil v posledních několika desítkách let. A tím, že to šlo velmi rychle, že se některé věci velmi výrazně zlepšily, tak jako kdyby si každý nebo skoro každý ať už ze strany toho zdravotnictví nebo ze strany pacientů nebo ze strany politiků, najednou jako kdyby každý čekal, že to stejně rychle půjde i dál. Myslím si, že to byl velký start a teď to pomaloučku půjde nahoru. A je to něco, s čím bychom se měli smířit. A když bychom příliš tlačili na to, aby ty pokroky běžely stejně rychle, tak můžeme ve výsledku udělat víc špatného než dobrého,“ podotkl Reich.

Lékař je podle jeho slov odborníkem na léčbu, na nemoc. „Ale na život. Na život je odborník ten pacient. A já jsem tam od toho, abych udělal profesionální servis, abych tomu pacientovi ty věci pokud možno co nejlépe vysvětlil. Vysvětlím panu Novákovi, že má uhnilou končetinu, protože kouřil, protože se špatně stravoval a tak dále. A že bohužel to zašlo tak daleko, že nejlepším možným řešením v tuto chvíli je amputace, ale pokud on nebude chtít nohu amputovat, tak je to jeho věc, a za druhé – kdo já jsem, abych ho soudil?“ zeptal se Reich.

Své pak řekl i k době covidové. Jak se vyvíjel jeho názor na způsob řízení epidemie? „Vyvíjel se dynamicky. Já se vždycky jako profesionál snažím vycházet z informací, které jsou dostupné. Na jaře 2020 jsme nikdo nevěděli skoro nic, tudíž tenkrát, ale i teď zpětně, si myslím, že bylo správné reagovat s velmi vysokou mírou předběžné opatrnosti a udělat tvrdý lockdown, který byl na začátku,“ poznamenal Reich.

„Reakce elit by měla vždy reflekovat to, jakým způsobem nad životem uvažuje většina té populace v dané zemi. Pamatuji si, že ten čas, kdy jsme šli do tvrdého lockdownu, já měl pracovní agendu v USA, hodně v Texasu, který je velmi specifickým státem i v rámci USA, a s několika profesory jsem byl ve videohovoru, řešili jsme práci a také covid. Říkal jsem jim: Vy se jako nebojíte, že budou umírat lidi? Vždyť Texas nejde do tvrdého lockdownu. Vaše vláda na to kašle a nic nedělá. A mě tenkrát strašně šokovala jejich reakce, když řekli: Za prvé, lidé budou umírat, Šimone, vždyť je pandemie. To se občas v historii stává. Za druhé, tohle je Texas a ve státě Texas má vláda jeden hlavní úkol, který stojí nade všemi ostatními: nesrat se nám do života. Takže moje vláda v Texasu dělá přesně to, co já po ní chci. Já si tu věc nastudoval, vysvětlil jsem to laikům v mé rodině, babičkám i dědečkům jsem koupil respirátory, vysvětlil jsem jim, jak se mají chovat, aby minimalizovali riziko, že chytnou covid a zemřou na něm, a víc mě nezajímá,“ vyprávěl Reich.

„Tenkrát mně připadali, že jsou úplně blbí. A teď zpětně, když jsem viděl, k jaké hysterii to všude možně vedlo, kolik problémů jsme si způsobili navíc, které vůbec nemusely být, tak si říkám, že ono na tom možná taky něco bude. Postupem času se to samozřejmě vyvíjelo, protože když jsem začal vidět, co ty elity, politici, řekněme, v kombinaci s pseudo odborníky, začali vymýšlet za věci, to nemělo nic společného s jakoukoliv logikou, smysluplností, racionalitou, to bylo úplně jako z jiné dimenze. A taky se začaly objevovat medicínské a vědecké informace. To znamená, že my jsme ke konci roku 2020 věděli, co to je za onemocnění. Věděli jsme, které skupiny jsou nejohroženější, které jsou takřka neohrožené,“ poukázal Reich.

Reich v souvislosti s globálním medicínským šílenstvím, jehož jsme byli svědky, apeloval také na diskusi oproštěnou od emocí, dehonestace a útoků ad hominem. „Chraňbůh, abych měl problém s tím, že si někdo myslí, že se mýlím. Nikdo se nás ale doposud nezeptal, proč si myslíme to, co říkáme. Jen jsme dostávali nálepky a obvinění, že šíříme informace s cílem někomu ublížit,“ rekapituluje stav odborné „debaty“ v posledních letech, a aniž coby člověk židovského původu srovnává současnou zkušenost s historickou, upozorňuje na jisté podobnosti v nenápadném vytlačování jedné skupiny obyvatel na okraj společnosti ve jménu „dobra společnosti“.

Reich závěrem roku 2020 doporučoval očkování ohroženým skupinám. „Tenkrát mě ani v nejhorší noční můře nenapadlo, že by kohokoliv mohla napadnout taková ptákovina, jako že to narveme úplně všem, dokonce i dětem. Vůbec by mě nenapadlo, že taková kravina může kohokoliv napadnout,“ sdělil Reich.