„Nebudou dobré filmy.“ ČT nezvedli poplatek. Režisér Marhoul varuje

K úspěchu na benátském filmovém festivalu pak je dle Marhoula nutné, aby byl daný film profesionálně udělaný a zajímavý i svých tématem. „Nemusí to být až tak aktuální téma. Prostě to musí být silný příběh,“ shrnul pro Český rozhlas.



K finanční stránce pak podotkl, že výroba filmu „je opravdu finančně složitá záležitost“. „Fond si skutečně nemůže objednávat dobré originální látky. Druhou stranou mince je, co chtějí čeští filmaři sdělit, co nosí v srdci, co nosí v duši, jakým způsobem se k tomu autorsky staví a chtějí téma vůbec zpracovat. To je ten zásadní problém a je to docela složitý propletenec,“ pravil režisér Marhoul.

Dát dohromady na tvorbu firmu i jen dvacet milionů je dle něj složité, přičemž je to o pět milionů méně, než kolik je dle něj dnes potřeba na „průměrný“ film. Levnější film se do hlavní soutěže nejprestižnějších festivalů prý dostane stěží.



Snížení rozpočtu České televize na podporu českých filmů hodnotí Marhoul dosti kriticky. „ČT snižuje objem koprodukce českých filmů proto – a mě to přijde naprosto absurdní –, že se politici bojí nějakým způsobem navýšit ten povinný příspěvek o 15 korun. Česká televize přestává mít peníze,“ vyjádřil, co je příčinou škrtů. Menší obnos financí dle něj bude znamenat vznik „jednodušších filmů“, které se prý jen budou snažit vrátit náklady.



„Je to opravdu hodně špatná zpráva. Samozřejmě o to méně bude vznikat dobrých filmů a o to víc bude vznikat těch filmů jednodušších. Popravdě řečeno, bez České televize ambiciózní film těžko obstojí, nedáte to bez ní dohromady,“ dodal ke kroku, po kterém ale stále mohou filmaři žádat o finance také Státní fond kinematografie.

