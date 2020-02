„Nebudu se bavit s blbci,“ napsala a nadávky pršely. Teď jde dál: Jak se Češi chovají třeba k Halíkovi...

reklama

V pořadu Výzva serveru Seznam Zprávy Procházková prozradila, že když veřejně oznámila, že už nebude komunikovat s blbci, vyslechla si za to spoustu tvrdých slov. Řada z nich byla tak vulgární, že se ani nedají opakovat ve veřejném prostoru.

Navzdory nadávkám si trvá na tom, že s ignoranty nemá smysl debatovat. Horší podle ní je, že by podobní blbci měli právo rozhodovat v referendu, kdyby se uzákonilo, a podle Procházkové je nepřijatelné, aby např. o odchodu z EU rozhodovali lidé, kteří se o veřejné dění nezajímají, o vzdělání nestáli, ale jejich hlas má v referendu stejnou váhu jako hlas člověka vzdělanějšího. A to je problém.

Proto je ochotná připustit, že se dá hlasovat o nových lavičkách v obci, ale rozhodování o opravdu důležitých otázkách je lepší nechat na vzdělaných odbornících, kteří si uvědomují, že řada problémů je natolik komplexních, že na ně jednoduchá řešení fungovat nebudou. Lidé, kteří si složitost problému nejsou ochotní nastudovat, by o něm podle Procházkové neměli rozhodovat v referendu.

Další problém vidí v tom, že si Češi přestávají vážit svých elit.

„Mě děsí taková tendence, kterou já si pamatuju z Ruska z poloviny 90. let minulého století. Já jsem tam působila od roku 1991 do roku 2001. Nejdřív po rozpadu Sovětského svazu nastala taková ta euforie svobody, úcty k elitám, které do té doby byl zašlapávány a najednou se mohly rozvinout a dostaly se do vlády. Lidé jako (Jegor) Gajdar, ekonom a někdejší ruský premiér, a (Anatolij) Čubajs, jeden z iniciátorů ruské privatizace, Boris Němcov. Lidé vzdělaní a inteligentní a zároveň schopní a erudovaní a poctiví,“ začala Procházková trochu ze široka.

„Mně se zdá, že to období taky už máme za sebou, stejně jako Rusové, a že nastala jistá dehonestace elit. U nás si myslím, že je za to zodpovědný pan prezident Zeman, který neustále dokola opakuje, že novináři jsou pitomci a že vlastně to nejlepší je mluvit tak, jak mluví on, a tak dále. Cítím tady velkou neúctu k elitám, dokonce jako kdyby to byla skoro nadávka. Pražská kavárna, to je prostě posměšek, který si někdo nemusí brát osobně, ale je to posměšek, který taky vymysleli na Hradě,“ poukázala na Zemana.

Osobně je přesvědčena o tom, že každý národ elity potřebuje, potřebuje vědět, že vzdělání je důležité, že je dobré vážit si lidí, kteří si získali dobrou pověst ve světě a tak podobně. Toto podle Procházkové z české společnosti vymizelo s odchodem Václava Havla.

Sama si prý váží např. profesora Tomáše Halíka, který ve světě dobrou pověst rozhodně má a obdržel řadu mezinárodních ocenění. Váží si také profesora Jana Sokola.

„Pro mě jsou elity jakési světlo v tunelu, podle kterého se můžu orientovat, a hrozně mě mrzí, že se sráží jejich váha,“ posteskla si Procházková s tím, že si ráda poslechne, nad čím přemýšlí Tomáš Halík nebo Jan Sokol, protože to jsou právě lidé, kteří se snaží vidět různé problémy v celé jejich šíři a hledají odpovědi na složité otázky.

Oproti Rusku ale máme jednu výhodu, máme parlamentní demokracii, ve které se o věci přece jen diskutuje, zatímco v prezidentském systému ruského typu vladař rozhodne a je hotovo. I v Rusku se snaží zviditelnit různí zvláštní politici, jako je Vladimir Žirinovskij, který vždy získá pár procent hlasů, ale nedominuje tamní politické scéně.

Procházková vidí českou obdobu Žirinovského v podobě Tomia Okamury, který toho také hodně namluví, pár desítek tisíc hlasů získá, ale většina lidí si je naštěstí vědoma toho, že jen „plácá“.

Vladimir Žirinovskij v závěru roku 2019 prohlásil, že měl Stalin po druhé světové válce Čechoslovákům „zavřít huby“.

České republice však podle novinářky škodí, že má Miloš Zeman nezdravě pozitivní vztah k současnému ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, protože Putinovi nejde o nic menšího než oslabit EU a Miloše Zemana k tomu využívá. Jinak prý pro Rusko nejsme důležití, protože Rusové rozumí a respektují jen jednání z pozice síly. A sílu má Česko jen jako součást EU.

„Já si pamatuju na jeden skvělý výrok prezidenta (Borise) Jelcina, ještě když jsem byla v Rusku tehdy a on přišel pozdě na tiskovou konferenci po jednání s estonským prezidentem, a on nám tehdy říkal s takovou omluvou, ‚přišel jsem pozdě, protože jsem, představte si, hodinu mluvil s prezidentem tak malého státu‘,“ přidala novinářka k dobru vhled do ruského vnímání světa. Další vhled nabízí ruský bonmot: „Nevadí, že si nás neváží, hlavně, že se nás bojí.“

Pokud mají něco společného Miloš Zeman a Vladimir Putin, tak je to prý nechuť proti novinářům. Opravdoví novináři by tomu podle Procházkové měli začít čelit tak, aby udrželi určitou kvalitu a jasně ukázali, že generální ředitel TV Barrandov, ačkoli má mnoho pořadů, ve skutečnosti vůbec není novinář.

