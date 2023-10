„Nedělejte chybu jako Amerika.“ Varování Izraeli. Od Trumpa

„I já se budu muset zodpovídat z masakru ze 7. října.“ Izraelský premiér Netanjahu promluvil k národu a zdůraznil, že se z tohoto temného dne v izraelské historii bude zodpovídat. Ale až po válce. V téže době Ozbrojené síly Státu Izrael (IDF) hlásí provedení dalších úderů na pásmo Gazy. Pásmo, o kterém Biden tvrdí, že musí vedle sebe vzniknout dva státy. Ze Spojených států, konkrétně od jednoho z poradců exprezidenta Trumpa, zaznělo, co by teď měl udělat Izrael a co naopak neměly dělat Spojené státy po 11. září.

Premiér Benjamin Netanjahu poprvé připustil, že se bude muset zodpovídat za vojenské selhání, ke kterému došlo 7. října, kdy Hamás zaskočil IDF a napadl jižní Izrael a zavraždil přes 1400 lidí. „Toto selhání bude muset být prošetřeno do posledního stupně. Každý bude muset odpovědět,“ řekl. „Včetně mě.“ „Občané Izraele, 7. říjen byl černým dnem v naší historii,“ ale otázka odpovědnosti může nastat až po skončení války, řekl Netanjahu. „Jako premiér jsem odpovědný za zajištění budoucnosti země a nyní je mou úlohou vést Stát Izrael a lid ke zdrcujícímu vítězství nad našimi nepřáteli. Nyní je čas spojit síly pro jeden cíl: vydat se vpřed k vítězství,“ řekl Netanjahu.

Na projev premiéra upozornil server listu Jerusalem Post.

Předseda vlády také oznámil, že izraelské pozemní síly jsou připraveny k útoku na Gazu, ale detaily odmítl prozradit. Z jeho strany také zaznělo, že Izrael momentálně nevede nic menšího, než je boj za svou existenci.

Americký prezident Joe Biden řekl novinářům ve Washingtonu, že Netanjahua upozornil na to, že by bylo moudré pozdržet pozemní invazi, aby zjistil, zda může nejprve zajistit propuštění rukojmích. „Naznačil jsem, že pokud je možné dostat lidi bezpečně ven, měl by to udělat,“ řekl Biden.

Americký prezident toho ale řekl ještě mnohem víc. Prohlásil, že po skončení války nebude možné vrátit se do předválečného stavu. „Musejí existovat dva státy,“ pravil Biden.

„To znamená zajistit, aby Hamás již nemohl terorizovat Izrael a využívat palestinské civilisty jako lidské štíty. Znamená to také, že až tato krize pomine, musí existovat vize toho, co přijde dál, a z našeho pohledu to musí být dvoustátní řešení,“ řekl.

Jasně také řekl, že Izrael má právo se bránit.

„Izrael má právo a já bych přidal odpovědnost reagovat na vraždění svých lidí. A my zajistíme, aby Izrael měl to, co potřebuje, aby se proti těmto teroristům bránil, to je záruka,“ uvedl Biden.

Na prezidentova slova upozornil Times of Israel.

Ze Spojených států, konkrétně od jednoho z poradců exprezidenta Trumpa – Stephena Millera – zaznělo, co by teď měl udělat Izrael a co naopak neměly dělat Spojené státy po 11. září.

Na sociální síti X Miller napsal, že je správně, pokud teď Izrael ukazuje světu svůj hněv z toho, co mu palestinský Hamás provedl 7. října 2023.

„Aby Izrael přežil v tak divokém světě, musí Hamásu a všem přihlížejícím ukázat hněv, který pociťuje ve prospěch svých mučených a vyvražděných rodin,“ napsal Miller.

Izraelci by si tady podle něj měli vzít ponaučení, že hněv je po teroristickém útoku v pořádku. Naproti tomu ohánět se ideologií, jak to z Millerova pohledu v minulosti udělaly Spojené státy, je chyba.

„Problém Afghánistánu a Iráku a všech následných misí ke změně režimu spočíval v tom, že tyto ideologické křížové výpravy – prolévání americké krve a zdrojů k budování neoliberálních západních demokracií na Blízkém východě – neměly nic společného s potrestáním těch, kteří jsou zodpovědní za 11. září. Byly to směšné wilsonovské neokonzervativní fantazie zcela oddělené od našich národních zájmů,“ napsal Miller na sociální síti X.

„Kdyby Amerika byla vedena svými autentickými emocemi a nekorumpovala ideologii, pozastavili bychom džihádistickou migraci a deportovali všechny porušovatele víz. Národní stát musí jednat se spravedlivým vztekem, když jsou jeho občané zavražděni. Jinak civilizace propadne krutosti — rozmarům hrubé síly a barbarství. Přílišná intelektualizace může být stejně velká chyba jako podintelektualizace,“ pokračoval.

