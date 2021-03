„Nekonečný cirkus.“ Vláda nemá situaci pod kontrolou, přiznává Maláčová. Po epidemii by zvýšila daně

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v pořadu Prostor X přiznala, že vláda nemá situaci kolem koronaviru pod kontrolou. „Jakýkoli výrok, že to máme pod kontrolou, by bylo lakování na růžovo,“ řekla. Pokud se vládě za pomoci aktuální uzávěry života v Česku nepodaří snížit počet případů, tak „světlo na konci tunelu pravděpodobně ještě dlouho neuvidíme“. Po třech týdnech lockdownu podle ministryně vláda očekává, že se dostane akorát na čísla, která byla před jeho zavedením. Promluvila i o řešení důsledků koronavirové epidemie; jedním takovým má být zvýšení daní.

Opatření v průmyslu jsou podle Maláčové nedostatečná a přicházejí pozdě. Popsala, že když povinné testování ve firmách na poslední tripartitě navrhovala, byla odmítnuta. O pár dní později však již náhle bylo odsouhlaseno. Míní tak, že zavedení opatření v tuto chvíli bude znamenat to, že se „celá situace ještě prodlouží“.



Zatím se situace vyvíjí v rámci predikcí. Varovala však, že čísla se mohou opět zvednout a nastane „nekonečný cirkus“.

Přiznala, že je možné, že k rozvolnění se budeme přibližovat až do léta, jelikož je potřeba, aby se počet nových případů přiblížil k tisícovce.



Po skončení třítýdenního lockdownu se prý očekává, že se jen dostaneme na čísla, která začátku lockdownu předcházela. „Rozhodně to neznamená návrat do normálního života, rozhodně to neznamená otevírání škol, rozhodně to neznamená rozvolnění služeb,“ dává jasně najevo.



Rozhodovat bude vláda možná o dalším zpřísnění. Tam si Maláčová myslí, že by dopadnout mohlo zejména už jenom na firmy, jelikož všechno ostatní je již zavřené. Rozhodovat by se o tom mohlo v příštím týdnu.

A jak se vyrovnat s následky epidemie? Cestou je, podle ní, zvyšování daní. Maláčová zmínila možnost zvýšení majetkových daní a daní ze zisku.



„Až dostaneme epidemii pod kontrolu, tak se budeme muset bavit o tom, kdo to zaplatí,“ podotkla. Zvýšení daní by podle ní mohlo být i tématem sociální demokracie do voleb. A bude to úkol pro další vládu.



Celý rozhovor můžete zhlédnout zde:

