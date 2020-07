„Nemá někdo číslo, chci ho poslat do p*dele!“ John Bok zvedl ze židle Pavla Novotného. A to není vše

„Nemá někdo mobil na Johna Boka? Rozhodl jsem se jej osobně poslat do prdele,“ spustil řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS) poté, co si přečetl rozhovor, který signatář Charty 77 John Bok poskytl ParlamentnímListům.cz. „Panebože to je vtipné. Bok se hádá s Novotným. A já myslel, že to můžu vidět jen v léčebně,“ baví se lidé ve velmi živé diskusi na sociální síti pod Novotného příspěvkem.

„Samozřejmě je někdy až tristní, že budeme přejmenovávat ulice či náměstí. Ale naše vysoké politiky nevzrušuje, že v Rusku likvidují politické oponenty nejenom zavíráním, ale i zabíjením, a pak to shazují na nějaké Čečence. Proč by Čečenci zabíjeli v Moskvě nějakého ruského politika, když s nimi neměl vůbec nic společného? Kdopak je asi poslal, na čí objednávku, komu se to hodí? To jsou přesně ty totalitní projevy, a nejen bolševické, to dělají veškeré systémy, podívejte se na Turka, co provádí ve své zemi,“ pronesl Bok.



Následně doplnil, že „jsou extrémy“. „Vezměte si starostu Řeporyjí, synka toho bývalého baviče. Tatínek do něj asi moc nevložil, protože on je jak utržený ze řetězu. Nevím, jestli to dělá a myslí vážně, nebo jestli z toho má srandu. Ale některé jeho kroky mi připadají už hodně za hranou a nemyslím si, že ódéeska udělala dobře, když ho přijala do svých řad. Budiž, je to jejich volba, tak ať si sklízejí své ovoce,“ pustil se do výrazného komunálního politika. Psali jsme: John Bok: Beneš nabídl pohraničí Hitlerovi. Milion chvilek? Nepříjemný zážitek Fotogalerie: - Oslavy Osvobození v Brně

A za tato slova si Bok vysloužil onen Novotného hněv. „Nemá někdo mobil na Johna Boka? Rozhodl jsem se jej osobně poslat do prdele. Byl na mě drzý na Parlamentních listech. Šílené, já vím,“ pustil se do chartisty starosta.

To byla jiskra, která rozproudila silnou diskusi. „Panebože to je vtipné. Bok se hádá s Novotným. A já myslel, že to můžu vidět jen v léčebně,“ poznamenal například jeden z komentujících.



Uživatelka Marie Slunná konstatovala, že je Bok „debil“ a připojila své připomínky k rozhovoru. „To je debil, hlavně jak píše, že bylo pochopitelné, jak se u nás chovali vojáci Rudé armády, že znásilňovali ženy, protože nevěděli, že už nejsou v Německu, jakože německé ženy znásilňovat bylo v pohodě, dobývání území, pohoda... Ať nemele, pomatenec,“ spustila.



Její narážka se týkala části rozhovoru, v níž Bok tvrdí, že „nelze spojovat oběti sovětských vojáků s tím, co sledoval Stalin a tahle banda“. „Ano, kluci, kteří u nás položili životy, nebo přišli a byli zvlčilí, protože prošli peklem a zrůdností a viděli, co za sebou nechali náckové při ústupu, tu hrůzu, která se nedá nazvat jinak než infernem. Muselo je to zvlčit, každý den mohli zemřít,“ osvětloval některé skutky vojáků. Pavel Novotný, DiS. ODS

„To je neomlouvám, jen konstatuji hrůzný fakt následků války jako takové a že to válka přináší. Jak potom tady nebo v Německu Rusové znásilňovali děvčata, tak oni nerozlišovali, oni dobývali území. Že jsou v Československu, to nějakého Ivana nebo Serjožu vůbec nezajímalo. Ten prostě dobýval území, kde bojoval proti Němcům. Rudá armáda určitě osvobozovala,“ vyjádřil se.



Novotný se později v diskusi obrátil se svým probémem na aktivistu Jakuba Pitrona. „Nemůžu se mu (Bokovi) dovolat, vyřiď mu, ať okamžitě volá,“ vzkázal. Pitron však Novotného vyslyšet nehodlá. „Nemám čas, ani chuť,“ odbyl v rychlosti řeporyjského starostu.



„Možná by to chtělo číslo na Johna Wicka, ten by mu domluvil,“ pobavil se další diskutující s narážkou na akční postavu ztvárněnou Keanu Reevesem, která se svými soupeři se rozhodně příliš nepáře a potyčky s ní končí pro mnohé dosti fatálně.



A uživatel Honza Kocum vzkázal Novotnému krátké stanovisko. „Jdi už do prdele s Parlamentníma Listama,“ napsal mu.



Psali jsme: „Neotravuj d*bílku!“ Pavel Novotný z ODS má na krku další policejní vyšetřování. Vzal to ale po svém D*bile! Vem*no! Pavel Novotný z ODS napsal dopis poslanci Pavel Novotný vyhrál Pavel Novotný: Chci zabít Foldynu. Legálně, udělám to takhle

