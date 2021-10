„Němci nás budou vysávat, dokud bude z čeho.“ Upřímný Topolánek. I o Putinovi

reklama

Anketa Je kancléř Mynář dobrý člověk? Ano 28% Ne 23% Nevím / Je mi to jedno 49% hlasovalo: 461 lidí nedávných voleb Mirek Topolánek uvedl, že je rád, že se podařilo koalici SPOLU utvořit, prý chtěl lidovce s ODS spojit ještě v době, kdy jim vládl Miroslav Kalousek. Je také rád, že Starostové vykroužkovali Piráty, takže „woke“ (progresivní – pozn. red.) témata nebudou příliš na pořadu dne. Ale je prý dobře, že Piráti budou na palubě, protože vládu čeká zavádění nepopulárních opatření, oprava veřejného rozpočtu, redukce nefunkční státní správy atd. „Preference bude mít možná po dvou letech na bodě mrazu, ale musí to udělat, jinak to vítězství bylo zbytečné,“ prohlásil bývalý premiér.

Petr Fiala byl podle něj vždy akademický a profesorský a vypadal, že nemá charisma, ale v kampani dle Topolánka prokázal, že se mu politika líbí a chce se jí věnovat a také že ví, jak být důrazný. „V předvolebních debatách dominoval a dokázal Babišovi tvrdě i vtipně odpovídat,“ myslí si Topolánek a jako příklad dal, že Fiala označil Babiše za staromarxistu. Vládu podle něho Fiala udrží, i když příklady ze Slovenska nehovoří v prospěch velkých koaličních subjektů.

Podle Topolánka se mění paradigma a s ním i způsob vedení stran. Připomenul nástup levicově-liberálních sil v USA. „Nad tématy, které by nám na začátku připadaly směšné, už nemůžeme mávnout rukou,“ poznamenal. Podle něho nyní tzv. liberálně-konzervativní konflikt překrývá konflikt mezi levicí a pravicí. Například německá CDU je už stranou levého středu. ODS je podle něj méně liberální v ekonomice, ale také názorově konzervativnější. Ale není prý národovecká.

Češi jsou podle něj sekulární, ale i tak konzervativní. „Stále je v nás přítomný tradicionalismus v oblasti rodiny, hodnot, spořivosti, obezřetnosti, je v tom až něco německého. S nadsázkou, jsme vlastně česky hovořící Němci, určitě v nás nepřevládá slovanská DNA, naopak, my Valaši máme i keltské kořeny. Já sám se cítím jako Čech, ale ne jako Slovan,“ uvedl bývalý premiér a nyní komentátor dění pro Info.cz.

Bývalý premiér se vyjadřoval také o Green Dealu. Podle něho už za chvíli všechny vlády budou řešit, že lidé nebudou mít na zaplacení ceny elektřiny a padnou do sociální sítě státu. Ten bude vymýšlet nástroje na pomoc pro obyvatelstvo. „Honosně se tomu říká vouchery, ale ve skutečnosti to jsou energetické žebračenky. Vlády se budou tvářit, že to nesouvisí s jejich vládnutím, ale je to lež. Bude to jednoduše chudoba, za kterou ponesou odpovědnost vlády, které odsouhlasily všechny ty Green Dealy a boj za záchranu planety,“ řekl. Podle něj místo povolenek má být jednoduchá uhlíková daň. Nediví se, že fondy skupují povolenky, když je zaručené, že cena poroste.

Trh s energií byl podle Topolánka v Evropě zlikvidován a už je jen hrou, právě kvůli subvencím pro obnovitelné zdroje. Postavení ochrany životního prostředí nade vše pak způsobí nedostatek a vysoké ceny. „Obrazně řečeno, lidi budou tři měsíce vydělávat na rozsvícení vánočního stromečku,“ glosoval evropskou politiku, zakládající se na špatné ideologické mantře. „Poslanci si myslí, že o Newtonově zákoně se dá hlasovat,“ doplnil a obává se, že to může vést k „totální změně politické orientace“.

S energetikou přišla řeč i na Německo. Topolánek podotkl, že Němci nemají energetickou infrastrukturu mezi severem a jihem a energii z větrných elektráren pouštějí přes Polsko a Česko. Blackout (masivní výpadek proudu – pozn. red.) je podle něho reálný. A je také možné, že se země, co se týče energetiky, začnou chovat autonomně a dojde ke zhoršení vztahů mezi nimi. Pokud jde o německou energetickou politiku, řekl: „Němci budou vysávat všechny okolní státy, dokud bude z čeho vysávat.“

Lituje, že v Česku jaderné elektrárny budou dokončeny pozdě a budou se budovat drahé plynové, aby se vykryla díra způsobená odstávkou uhelných elektráren. Německo také minulý rok kvůli odstávkám jaderných elektráren vyprodukovalo nejvíce uhlíkových emisí od roku 1990. Podle něj je chybou, že vlády se na těchto chybných rozhodnutích podílejí a neprotestují proti nim. Topolánek sám je v klidu. „Sám mám na střeše na chatě 34 kilowattů, tepelné čerpadlo, krb na biomasu a šedesátimetrovou studnu na vodu. Když nastanou blackouty, tak se přestěhuju na chatu, budu sbírat jablka a chovat králíky,“ prozradil.

Co se týče budoucnosti, Topolánek věří, že lidstvo vyvine jadernou fůzi dřív, než dojde ropa, uhlí a plyn. „Pak konečně přestaneme pálit křoví a tvářit se, že zachráníme planetu pomocí slunečního záření a foukání větru. To do té doby zchudneme a třetí svět se nám vysměje,“ odhadl. Změna podle něho přijde, až politická rozhodnutí evropských politiků přivodí chudobu, která povede k radikalizaci.

Současnou krizi s cenami plynu nezpůsobili Rusové, řekl také, pouze ji využili a co neměla Evropa nasmlouvaná přesměrovali do Asie. A tlačí na dokončení Nord Streamu 2, který ještě zvýší závislost na ruském plynu. „Překvapení, které to vyvolává u evropských politiků, je absolutně farizejské,“ prohlásil bývalý premiér, prý to měli černé na bílém. „Vladimír Putin po svém nástupu nechal připravit strategickou energetickou koncepci Ruska, která se inovovala v roce 2009 a kde se píše o všem, co se teď děje. Proč mu západní politici nevěří? Když on to, co řekne, i udělá. Na rozdíl od nich,“ kritizoval opět bývalý politik. Obává se, že by právě energetická politika mohla způsobit rozkol v EU.

Diskutováno bylo také téma V4. Topolánek mínil, že Rakousko-Uhersko se nikdy nemělo rozpadnout a jednalo se o geopolitickou chybu. Pokud by se EU rozpadla, chtěl by, aby se z V4 stala měnová a bezpečnostní unie, ale to je prý stejně jen iluze, což ukázal například na vztahu Čechů a Poláků.

