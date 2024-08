„Neplatí daně, je z nich placena.“ Starý text Nerudové plný chyb. Zahradil rozdráždil okolí

Europoslankyně Danuše Nerudová vysvětlila ekonomovi a místopředsedovi české Poslanecké sněmovny Janu Skopečkovi, jak je to se zdaněním jejího platu. Prý svým platem obohatí českou ekonomiku. „Pane kolego, považuji za nemravné, abych platila stejnou sazbu daně, jako člověk se základním vzděláním. Např. jsem zadarmo studovala VŠ, která mu umožnila být, tam kde jsem, tak že mám, co vracet. Za Vás studia někdo platil?“ napsala Nerudová na síti X (chyby redakčně neupraveny, pozn. red.).

Jenže na to konto se ozval bývalý europoslanec za ODS Jan Zahradil. Vysvětlil Nerudové, že plat europoslankyně se v České republice nedaní. Daní se v Bruselu. „Drobné pravopisné chyby pomiňme. Ale minimálně příštích 5 let paní Nerudová nebude ,vracet’ nic, neboť její daně nebudou příjmem českého státního rozpočtu. Plat poslance EP je totiž daněn v Bruselu,“ poznamenal na adresu europoslankyně za STAN Danuši Nerudové.

„Z textu není úplně zřejmé, zda to vůbec tuší,“ dodal Zahradil.

Ale Danuše Nerudová Zahradila okamžitě zchladila. „Chápu, že si čínská data se píší jinak a popletlo se vám to. Mrzí mne, že nemáte možnost trávit víkend jinak, než vytvářením takových manipulací. Inu, každý dělá to, na co má. Hezký víkend,“ odpálkovala Nerudová Zahradila s tím, že post, který sdílel a ukazoval jako její aktuální postoj, napsala Nerudová 28. srpna 2020 a tedy se vůbec netýkal jejího platu europoslankyně.

20.8.2020

Chápu, že si čínská data se píší jinak a popletlo se vám to. Mrzí mne, že nemáte možnost trávit víkend jinak, než vytvářením takových manipulací. Inu, každý dělá to, na co má. Hezký víkend. — Danuše Nerudová (@danusenerudova) August 31, 2024

Jan Mašek se podivil, že nová europoslankyně neví, že když je placena z daní, pro státní rozpočet není v plusových hodnotách. „Ale hlavně paní Nerudová daně neplatí, nýbrž je z nich naopak placena. Když dostanete z eráru 100 a strhnou vám 30, tak jste nezaplatila 30, ale dostala 70.

Takže v mládí jsme jí cálovali školu a ve stáří celý život. Skvělý kšeft, pokud na něj dosáhnete,“ poznamenal pod Zahradilovým postem Jan Mašek.

Další diskutér ovšem zpochybnil i to. „Však platí daně? Češi taky dostávají peníze z Bruselu, takže se vrátí. Opět lžeš, Zahradile,“ postavil se za Danuši Nerudovou diskutér.

Drobné pravopisné chyby pomiňme. Ale minimálně příštích 5 let paní Nerudová nebude “vracet” nic, neboť její daně nebudou příjmem českého státního rozpočtu. Plat poslance EP je totiž daněn v Bruselu. Z textu není úplně zřejmé, zda to vůbec tuší. pic.twitter.com/yWfDxlRIIV — Jan Zahradil (@ZahradilJan) August 31, 2024

