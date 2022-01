„Nepoužívejte ten pojem!“ V Partii to silně doutnalo. Když došlo na Hrad, přišel výbuch. Radim Fiala a Jakob v sobě

Hosty druhé hodiny Partie byli Věra Kovářová (STAN), Jan Jakob (TOP 09), Radek Vondráček z ANO a za SPD Radim Fiala. Pánové a dáma si nedali nic zadarmo, obviňovali se ze lhaní a sahali k tvrdým slovům. Natolik tvrdým, že se moderátorka zeptala, zda je teď „koalice a opozice ve válečném stavu“. Místopředseda SPD Radim Fiala se v jednu chvíli pořádně rozčílil. „To mám čekat a až za mnou pan Jakob přijde, něco řekne, a když neřekne, tak si to mám domyslet a podle toho se chovat? Tak to ne!“

Celá debata začala hned od začátku pořádně zostra. Natolik zostra, že se moderátorka Terezie Tománková zeptala, zda je teď „koalice a opozice ve válečném stavu“. Jednání Sněmovny totiž teď místy ukazuje, že mezi opozicí a koalici panuje napětí.

„Co mě v tom minulém týdnu vyděsilo, že se z toho jednání vytratilo, že platí lidské dohody. Platila dohoda, že si nikdo nebude brát pauzy na jednání poslaneckých klubů, ale hnutí SPD si tuto pauzu vzalo. A podobně to bylo i v pátek s hnutím ANO. Všechno to bylo legitimní, ale my se podle toho budeme muset zařídit,“ poznamenal Jakob.

„Já to řeknu velmi diplomaticky. Se mnou nikdo nikdy žádnou dohodu neuzavíral, jako s předsedou klubu SPD. A pro nás je korespondenční hlasování červená karta. Nepřijatelná. To mám čekat a až za mnou pan Jakob přijde, něco řekne, a když neřekne, tak si to mám domyslet a podle toho se chovat? Tak to ne! My jako SPD máme 20 poslanců, máme svůj program a tento program budeme plnit,“ zdůraznil Fiala.

Kovářová se rozčílila na poslance ANO a SPD za to, že „ministry popotahovali“ i za to, když ti si během 23 hodin jednání potřebovali odskočit. „Když odchází tam, kam i císař pán chodí sám, tak to musí hlásit předsedající? Toto je konstruktivní opozice?“ rozjela se Kovářová... „My jsme nechtěli omezovat poslance opozice v debatách, ale myslete na to, že tato republika je ve velmi těžké situaci a vy držíte poslance 23 hodin ve Sněmovně.“

Vondráček kolegy žádal, by se jako členové Poslanecké sněmovny chovali s větším nadhledem. A že v době, kdy hnutí ANO vládlo, tvrdě narazilo na chování tehdejší opozice, dnešní vlády. „Kolikrát jste nás ‚vypřestávkovali‘ v pátek? Tak kde se teď bere ta podrážděnost?“ divil se Vondráček.

Všichni čtyři hosté se shodli na tom, že postup Jana Farského je nešťastný. Platí to i o Věře Kovářové, která se však svého kolegy jedním dechem zastala.

„Pokud zde budou lidé, kteří budou mít vizi dalšího směřování Evropské unie, tak je to cesta správná. V principu také platí, že tu není žádný konflikt se zákonem. A bude-li pan Farský kandidovat v příštích volbách, tak lidé budou moci říct, zda se jim to nelíbilo, nebo že jsou rádi, že před sebou mají vzdělaného člověka,“ prohlásila Kovářová.

Ve Sněmovně z úst předsedy SPD Tomia Okamury zaznělo, že Farský se v USA bude učit, jak vyvíjet protistátní činnost, neboť se bude učit, jak federalizovat EU po vzoru USA, což by z Okamurova pohledu pro Českou republiku znamenalo konec její suverenity.

„To je rétorika jak z 50. let. Myslíte to opravdu vážně?“ zeptala se Fialy moderátorka.

„Protistátní činnost, to řekl pan Okamura. Ale na druhou stranu, kdyby se pan Farský mandátu vzdal, tak už nebude mít žádnou politickou cenu, protože on se vrátí a bude tady postupovat podle toho, co se naučí v USA,“ řekl Fiala.

Moderátorka pak znovu změnila téma, i když u hnutí STAN zůstala. Otevřela téma financování hnutí STAN ze strany firem napojených na daňový ráj na Kypru.

„Zákon neříká, že spoluvlastníky takovéto firmy nemohou být zahraniční vlastníci. A to je to, čím bývá česká společnost často matena,“ upozornila Kovářová.

Jakob se koaličních kolegů ze STAN zastal a konstatoval, že předseda SPD Tomio Okamura ve čtvrtek o půl sedmé ráno argumentoval tím, že jeden z darů pro STAN přišel také od trestně stíhaného podnikatele.

„Já zaprvé absolutně nepochybuji o tom, že hnutí STAN si toto dá do pořádku. Když my dostaneme nějaký dar, který by mohl být spojen s nějakým podezřením, tak my (TOP 09) ty dary okamžitě vracíme. A já se musím zastat STANu. Oni se to opravdu dozvěděli po šesté hodině ráno a já věřím, že si to vyřeší,“ zaznělo od Jakoba.

Fiala upozornil, že to hrozí střetem zájmů, když je ministrem vnitra člověk, jenž vede stranu, u které by její financování mohla prověřovat policie. SPD proto chtěla zřídit sněmovní vyšetřovací komisi k financování hnutí STAN, ale u vládní koalice to neprošlo.

Moderátorka poté pozornost diváků obrátila k výroku předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), která Maďarům popřála, aby ve svých letošních sněmovních volbách odstavili od moci Viktora Orbána stejně, jako voliči v Česku vloni na podzim odstavili od moci Andreje Babiše (ANO).

„Já jsem přesvědčen, že za demokracii a za to, aby nám v Evropě nevládli oligarchové, má smysl bojovat. A ukázalo se, že tento výrok vyvolal debatu a to já si myslím, že nebylo špatné, protože se o tom bavíme i teď tady. ... Občas je potřeba udělat i takovéto silné gesto, aby se vyvolala diskuse. A tady se to podařilo,“ zaznělo od Jakoba.

Vondráček nabídl zcela jiný pohled.

„Pane kolego, nezlobte se, ale toto byl opravdu slabší způsob, jak obhájit to, co se stalo. Paní Pekarová Adamová je jedním z nejvyšších ústavních činitelů a musí se podle toho chovat. Musí se chovat s vědomím toho, že zahraniční politiku určuje vláda. Já jsem byl s panem předsedou Senátu v Maďarsku a on tam vystoupil kriticky, ale korektně, s vědomím toho, že vystupuje za Českou republiku. Já jsem přesvědčen, že pan předseda Senátu Vystrčil by toto nikdy neudělal. U paní Pekarové Adamové je to možná nezkušenost,“ tepal bývalý předseda Poslanecké sněmovny svou nástupkyni.

„Vy to nechápete, že vy jste tam za celou zemi. Vy se chováte jako opozice, ale vy už jste koaliční strana. Zvykněte si na to, že vy už jste koaliční strana! Podle mě to byl bezprecedentní nepřátelský výrok vůči státu, se kterým jsme ve V4. Když přestanete mít partnery ve V4, tak vás nikdo nebude brát vážně a zůstaneme jen tou ekonomickou kolonií pro EU!“ zahřměl Fiala.

„Tady já se musím ohradit. My nejsme ekonomickou kolonií EU. My jsme součástí EU,“ ozval se Jakob.

Kovářová naznačila, že to vidí stejně jako Jakob. „Na druhé straně je potřeba si říci, že to, jak některé věci fungují v Maďarsku, není v souladu s tím, co prosazuje Česká republika, potažmo Evropská unie,“ pravila.

Terezie Tománková nakonec otevřela ještě jedno téma – prezidentskou kandidaturu.

Vondráček prozradil, že pokud bude jeho stranický šéf Andrej Babiš kandidovat na prezidenta, podpoří ho.

Radim Fiala konstatoval, že SPD chce do boje o Hrad vyslat svého vlastního kandidáta, ale konkrétní jméno bude projednáno až na jaře. Jednou z možností je, že by na Hrad znovu kandidoval předseda SPD Tomio Okamura, který se chtěl prezidentem stát již v roce 2013. Neúspěšně.

„Tak levicového kandidáta už bychom měli,“ ohodnotil možnou kandidaturu Andreje Babiše Jakob. „Extremisté možného kandidáta zvažují,“ udeřil na SPD. „A já si myslím, že by bylo dobře, aby se na kandidátovi shodly i strany pravého středu,“ dodal topák.

Radim Fiala se hned ohradil: „Já vás žádám, abyste nepoužíval ten pojem,“ zdůraznil v narážce na slovo „extremisté“.

Nakonec promluvila i poslankyně STAN. „Nesmíme dopustit, aby se Andrej Babiš stal prezidentem,“ uzavřela debatu Kovářová.

