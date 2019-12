„Nepřisírej!“ Pitomec, Pajda, do prdele. Kalousek versus Piráti: Už jde do tuhého

„To Kalousek!“ opakuje často předseda vlády Andrej Babiš (ANO). V poslední době však do Miroslava Kalouska (TOP 09) s chutí šijí především Piráti, k nimž se přidává i bývalý předseda lidovců Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), který konstatoval, že Kalousek napřed rozbil politický pravý střed, a když mu začalo téct do bot, volal po jeho opětovné spolupráci. V tu chvíli se už neudržel bývalý předseda ODS a premiér Mirek Topolánek.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek před pár dny konstatoval, že by TOP 09 udělala nejlépe, kdyby zanikla. Proti tomu se ohradila jak současná předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová, tak její předchůdci Jiří Pospíšil, Miroslav Kalousek a stále čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

Michálek však nezůstal jen u prohlášení, že by TOP 09 měla zaniknout. Doplnil ještě, že pokud někdo blokuje konstruktivní spolupráci opozice, je to Miroslav Kalousek.

TOP 09 je podle Michálka odsouzena k živoření, nebo zániku, pokud bude Kalousek jednou z jejích hlavních tváří. "My jsme s panem Kalouskem komunikovali, já ho osobně slušně oslovil, on nejdříve zavtipkoval, že už píše rezignační dopis. Následně mi řekl, že ho nemám kádrovat a ať jdu do prdele," dodal Michálek.Jeho slova přinesla ČTK.

Kalousek spolu s Pospíšilem Michálkovi doporučil, aby se staral o svou stranu a případně o to, jakou dělá se svou přítelkyní Michaelou Krausovou Pirátům vizitku v Praze.

K Pirátům se přidal i bývalý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

„Kalousek nejdříve pravý střed rozdělil, vyloupil hlavně ODS a trošku nás, pomluvil nás a pozurážel (teď se mu to vrací od Pirátů), a když mu teklo do bot, začal mluvit o sjednocení. Jemu to přece nikdo nemohl věřit. Doufám, že nové vedení topky to vezme za jiný konec,“ napsal Bělobrádek na Twitteru.

V tu chvíli už se neudržel Mirek Topolánek.

„Ano, můžeš mít, Pavle, pravdu. Nemusíš si ale přisírat. Vykuchání lustračního zákona, přímou volbu prezidenta a kolaboraci s Babišem vám taky nikdo neodpáře,“ připomněl Topolánek.

Kalouska se zastal víckrát.

„Když psal pan Louis Pergaud Knoflíkovou válku a vytvořil postavu Pajdy, netušil, že bude předobrazem jednoho politika...,“ poznamenal Topolánek na Konto Jakuba Michálka. „Jak může člověk, který má nejenom špatnou pověst, ale navíc to je pitomec, někoho vůbec hodnotit, fakt netuším,“ přisadil si ještě.

Naproti tomu člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov měl ze vzruchu v opozici radost a počínání Pirátů ocenil.

„Mně se to líbí. Ne proto, že to je proti Kalouskovi, ani si nemyslím, že tyhle výroky nahrávají Babišovi, naopak jakýkoliv, byť jen zdánlivý smír a vstřícnost by kruhovou obranu jeho voličů mohly nahlodat, líbí se mi, že se nebojí vyvětrat zatuchlou atmosféru v opozici. Pohnout s ní z místa, vyvést z komfortní zóny, narušit rutinní Antibabiš kruhy – to potřebuje. Pak se možná začne něco dít,“ konstatoval na sociální síti Facebook.

