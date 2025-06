Profesorka Hogenová: Občanská válka, tam to chtějí dovést. To se nesmí stát

Paní profesorko, vy častokrát operujete s termínem „lstivost“ (fallere). Ze lstivosti je po bitcoinové kauze podezírán vládní establishment, který se hájí, že předmětem kauzy nebyla „lstivost“, ale „nešikovnost“. Do jaké pozice se dostává člověk, který se musí hájit tímto způsobem?



Imperiální fallere je vláda nad společností, která nastává s vládou Říma, tj. zhruba od začátku našeho letopočtu. Protože pravda nevzchází z věci samé, ale z moci nad polis. Jsou to rozkazy, co řídí lidi. Tyto rozkazy nesmějí mít formu jasného rozkazu, ale musejí být lidem předány jako nevyhnutelnosti, které jsou rozumné a vědecky podložené, tomu slouží lstivost, chytré lhaní neboli sofistika. Bohužel politologové v dnešní době neznají dobře dějiny filosofie, a tak tuto skutečnost nevidí, jsou dokonale pro ni slepí. Jsou toho názoru, že moc byla vždy zdrojem vlády všude a vždy.

Dokonce i křesťanský Bůh dává lidem příkazy – řečtí bohové nedávali příkazy, ti vydávali pokyny. Chytré lhaní popsal Aristoteles v práci „O sofistických důkazech“ („idem per idem“, „post hoc, propter hoc“, „hysteron proteron“ a neoprávněná generalizace). Dnes nás USA poučují, že slovo sofistika znamená složitost; je to důkaz jejich nedovzdělanosti, který samozřejmě platí i pro naše nedovzdělané novináře. Zkrátka, bez filosofie starého Řecka to prostě nejde! Vůbec, vzdělanost mas za posledních třicet let se propadla do ubohosti.

A tak lidé určují pravdu podle citu, nemají měřítko pravdivosti. Máme tu koherenci, korespondenci, většinovou teorii pravdy, shodu věci s myšlením, marxistickou pravdu založenou společensko-historickou praxí, máme tu Nietzscheho teorii o tom, že pravda je druh omylu, bez kterého člověk neumí žít.



Je tu také „neskrytost“ (aletheia), ta je z nich nejlepší, ale to by museli lidé znát noeze a noemata – intencionalitu, a to neznají ani učitelé, protože to není od nich ani požadováno. Ministerstvo školství je v podstatě technikou a organizací vzdělávání než místem, kde se přemýšlí o věcech kvality lidského myšlení. Je to pád do propasti. Lhaní se tak stává metodou současné politiky ještě více než kdy jindy. Aletheia – neskrytost je pravdou, s níž člověk bytostně srostl, a protože tomu tak opravdu je, pak to recipient cítí a je za to nesmírně vděčný.

Média jsou přeplněna lidmi, kteří ani netuší, že opravdová kvalitní vzdělanost se ukazuje jen v otázkách, které se vynořují z vnitřní bytostné pravdivosti, s níž je člověk srostlý. Na televizi se už vlastně ani nedá dívat, padají tam tak slabomyslné otázky, že to vlastně divák nesnese.



„Bitcoinová“ kauza už tím, že nastala u ministra spravedlnosti, je v podstatě takovým selháním, že vláda měla sama okamžitě vyklidit pozice a v žádném případě nevylézat! Měl pro ni platit imperativ „Zalez a zůstaň tam!“. Oni snad ani nejsou schopni nahlédnout, co se to vlastně stalo!



Otázka „do jaké pozice se dostává člověk, který se musí hájit tímto způsobem, mluví-li se o nešikovnosti jako o zdroji této kauzy, je vrcholem obrovské drzosti, která daleko přesahuje obvyklou lstivost, provázející jejich běžné výroky a soudy.



Vládní voliči ze lstivosti obviňují Andreje Babiše, voliči Andreje Babiše počítají s tím, že pan předseda trochu lstivý je, ale vládní představitelé jsou „lstivější“. Lze v naší zemi vůbec obnovit důvěru ve stát, případně vlastně důvěru člověka k člověku?



U této vlády a jejích představitelů nelze! Musí přijít pravdivá vláda, a chce to čas! Nevím, zdali je to vůbec možné!

Vy jste už dříve řekla, že dnes se „strašně lže“, více než kdy předtím. Jak jsme se do tohoto stavu, dle vás, dostali?



Lidé jsou vzdělávání jen technicky, tj vyučuje se především organizace, kontrola myšlení lidí; ale humanitní vědy selhávají. Chybějí nám dějiny filosofie, bytostně vykládané, aby lidé mohli srovnávat, chybí ušlechtilá kultura, máme tu jen to, co přináší peníze. K moci se dostávají hlupáci, kteří jsou navíc schopni všeho. Tito lidé nemají strach, protože selhává právní stát, soudům se nedá věřit. Vše řídí jen zisk a chamtivost. Je tu emitován strach, protože zákony nejsou jednovhledné a srozumitelné, je tu možnost si je vykládat různě. Boj proti dezolátům, ani přesně nevíme, co ten dezolát vlastně je?



Starší pamětníci vzpomínají na „pražské jaro“, ti mladší na dobu po listopadu 1989. Vzpomínají na společenskou katarzi, která nastala – kdy se o všem a bez zábran začalo mluvit, kdy vyhřezly všechny problémy a diskutovalo se o nich. Nyní máme demokracii a svobodu slova, slyšíme. Není tedy důvod volat po takové „katarzi“?



Bez katarze podobné „pražskému jaru“ a roku 1989 to nepůjde! Hlavně se nesmí obrana lži rozhodnout, že to povede až do občanské války – někdy to už tak vypadá, že v tomto smyslu už rozhodnuto jest.



Poslední korupční kauza zasáhla Ministerstvo spravedlnosti, chápané jako vrcholný orgán justice. Voliči opozice též nadávají např. na odsouzení učitelky Bednářové a podobné případy. Nejmenovaná advokátka mě varovala, že k soudu se u nás nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudek. Jak obnovit důvěru ve spravedlnost a v justici? Jsou to dvě různé věci, vím.



Vaše otázky jsou zde již odpovědí, podtrhující to, co je napsáno nahoře.



Když jsme spolu hovořili, vyplynulo z našeho hovoru, že přednášíte filozofii jógy. Obecně řečeno: Co si dle vás mohou Češi a Evropané vzít z východních náboženství a filozofií?



Jde o to, že významy nejsou jen explikátní (technické myšlení), ale i implikátní. U těch prvních, explikátních významů, nalézáme po rozvinutí oné „pliky“ salience (to, co lze změřit); a u implikátních významů se „plika“ nedá rozvinout, protože tento význam se musí v mysli člověka jen zrodit, nazývá se pregnance. Toto zrození je ale možné jen u toho, u něhož je na dně jeho duše potřeba pravdy, která se rodí, a to je možné jen za podmínky poznávání totožného s totožným.

To znamená, kdo nemá v sobě neskrytost, nepozná neskrytost ani u druhého. Aby lidé v sobě nosili neskrytost jako nejvyšší hodnotu vůbec, musejí být k tomu neustále probouzeni, vychováváni kulturou, soudy, školami, novináři, vědeckou obcí, rodinami, sportem, prostě vším, co tvoří vztahy mezi lidmi. A tak tomu není! Správnost je málo, potřebujeme neskrytost. Nemůže být dvojí metr, nelze vstupovat do rozehrané hry s novými pravidly, nelze jen marketingově myslet, nelze spoléhat na stokrát opakovanou lež, že se stane pravdou, nelze lidské názory potírat soudy a strachem, nelze spoléhat na násilí. Neskrytost se rodí, je proto proniknuta počátkem, jenž u lidí znamená kontinuitu s počátky dějinnými a jejich prolongací do budoucnosti. Jinak člověk zradí to nejdůležitější pro svůj život.



Progresivisté toto přesně netuší, nevědí, vrhají se jen k progresu, bez počátku, proto jsou nejnebezpečnější vůbec, jdou proti biologii a staleté moudrosti, proti nejvlastnějším kořenům, a netuší to vůbec; to platí nejvíce pro mladé, kteří si myslí, že univerzity jim patří, a že je budou řídit!



Ardžuna (z Bhagavadgíty) nechce bojovat proti svým strýcům, a Kršna mu říká: „Dělej svou povinnost, bez ohledu na výsledky svých činů, a vyvážeš se z karmických následků!“ To znamená, jsou důležité nejen výsledky, ale především je důležité, jak jsi k nim došel! Není důležitý titul, ale to, kým opravdu jsi uvnitř, proto je péče o duši tak důležitá. To znamená ale nelhat, nepoužívat fallere – odpornou lstivost!



Mimo Evropu začíná konflikt na Blízkém východě, v Evropě pokračuje konflikt na Ukrajině. Co sdělit občanům, kteří z toho mohou mít tísnivé stavy?



Jediné: Volit s rozvahou a s odpovědností pro jedinou věc – pro přežití v příštích padesáti letech!