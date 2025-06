„Bude to jen horší!“ Trump „profackoval“ Írán a vydal varování

Zdá se, že ozbrojený střet mezi Íránem a Izraelem by se skutečně mohl nachýlit ke konci. 47. prezident Donald Trump vyhlásil, že mezi oběma zeměmi má zavládnout příměří. Ale íránský duchovní vůdce Chameneí už se vyhlásil za vítěze této války.

„Z této války nic nezískali,“ řekl Chameneí o Washingtonu a dodal, že „Islámská republika vyhrála a v odvetě Americe uštědřila tvrdou facku“. „Pokud dojde k jakékoli agresi, nepřítel rozhodně zaplatí vysokou cenu,“ řekl.

Íránského duchovního vůdce citoval server France24.

A to pořádně naštvalo Donalda Trumpa, který se rozhodl vyložit svůj pohled na situaci na Blízkém východě.

Zdůraznil, že kdyby chtěl, mohl americké síly, které označil za nejskvělejší armádu na světě, využít s ještě mnohem větší razancí.

„Proč takzvaný ‚nejvyšší vůdce‘ ajatolláh Alí Chameneí z válkou zmítaného Íránu tak nestoudně a hloupě tvrdí, že vyhrál válku s Izraelem, když ví, že jeho prohlášení je lež, že tomu tak není. Jako muž velké víry by neměl lhát. Jeho země byla zdecimována, jeho tři ďábelská jaderná zařízení byla ROZPRÁŠENA, a já jsem věděl PŘESNĚ, kde se ukrývá, a nenechal bych Izrael ani ozbrojené síly USA, zdaleka největší a nejmocnější na světě, ukončit jeho život. ZACHRÁNIL JSEM HO PŘED VELMI POTUPNOU SMRTÍ a on nemusí říkat: „DĚKUJI VÁM, PREZIDENTE TRUMPE!“. Ve skutečnosti jsem v závěrečném dějství války požadoval, aby Izrael přivedl zpět velmi početnou skupinu letadel, která mířila přímo na Teherán a chystala se na velký den, možná na konečný knockout!“ oznámil Trump na své sociální síti Truth Social. Včetně velkých písmen.

Trump jinými slovy naznačil, že íránský jaderný program v současné situaci nemůže pokračovat.

Zpráva CNN cituje tři osoby, které slyšely komentáře předsedy sboru náčelníků štábů generála Dana Caina, a čtvrtou osobu, která byla o těchto poznámkách informována.

„Američtí představitelé se domnívají, že podzemní struktury Isfahánu obsahují téměř 60 % íránských zásob obohaceného uranu, které by Írán potřeboval k výrobě jaderné zbraně. Americké bombardéry B2 shodily na íránské jaderné lokality Fordo a Natanz přes tucet bomb určených k ničení bunkrů. Isfahán však zasáhly pouze rakety Tomahawk odpálené z americké ponorky,“ napsala CNN.

Izraelský úder, který Trump podle svých slov odvrátil, mohl být opravdu zničující a Trump nepochybuje o tom, že by o život přišlo mnoho Iráčanů. Ale Trump chtěl ukázat, že chce jít jinou cestou. Izraelský útok zarazil a údajně byl jen krůček od toho, aby rozvolnil sankce uvalené na Írán.

Ale k tomu nakonec nedojde.

„Zasáhlo mě prohlášení plné hněvu, nenávisti a znechucení a okamžitě jsem upustil od veškeré práce na zmírnění sankcí a dalších věcí. Írán se musí vrátit do proudu světového řádu, jinak to pro něj bude jen horší. Jsou stále tak naštvaní, nepřátelští a nešťastní a podívejte se, co jim to přineslo - vyhořelou, rozvrácenou zemi bez budoucnosti, zdecimovanou armádou, příšernou ekonomikou a smrtí všude kolem. Nemají žádnou naději a bude to jen horší!“ varoval Íránce Trump.

Nakonec vyjádřil naději, že si Íránci uvědomí, že když budou, obrazně řečeno, postupovat medově, dosáhnou lepších věcí, než když všude kolem sebe lijí kyselý ocet.

