„Nastav *****!“ Tisíce vakcín do dětí? Bazalová vyzvala lékaře

„I kdybychom hypoteticky podali dětem všechny vakcíny v jeden den, pak bychom zaměstnali sotva jednu desetinu procenta kapacity jejich imunitního systému. Tuhle informaci se můžete dočíst na stránkách České vakcinologické společnosti a v podstatě nejde o nic jiného, než o variaci na myšlenku amerického lékaře Paula Offita, který je úzce spjat s farmaceutickým průmyslem. Američané mu familiárně říkají velekněz očkovacího kultu. Ještě v roce 1986 měly americké děti ve svém očkovacím kalendáři zhruba jedenáct povinných vakcín. Dnes je čeká něco mezi šedesáti a devadesáti vakcínami, přičemž je to z velké části zásluha právě Paula Offita. On sám je tvůrcem vakcíny proti rotavirům, na které vydělal zhruba 186 milionů dolarů. A to poté, co pro její zařazení do povinného dětského očkovacího kalendáře coby člen poradního výboru pro vakcíny FDA sám hlasoval,“ vysvětluje Bazalová na sociálních sítích.

Dále novinářka uvádí, že tento lékař odhadl, že dětský imunitní systém je schopen poradit si až s deseti tisíci vakcínami podanými najednou. „Ptáte-li se, zda je to nějakým způsobem prověřené, tak to samozřejmě prověřené je. Paul Offit to prověřil tak, že nikdo jiný neprověřil, že by to bylo jinak. A pokud byste tomu náhodnou nevěřili, tak patrně věříte v nějaký druh spiknutí. V takovém případě bych vám radila, abyste se nad sebou zamysleli,“ doporučila novinářka s úsměvem.

Rozhodla jsem se, že tomu půjdu naproti

Dále uvedla, že Paul Offit je také zakládajícím členem správní rady nadace pro vědu o autismu. „Úkolem této nadace je jakýmkoliv způsobem vyvrátit veškerá možná podezření o možném spojení očkování a autismu. Myšlenky tohoto velikána v českém prostředí šíří zejména členové České vakcinologické společnosti. Zatím nejsou tak daleko jako jejich američtí kolegové a o devadesáti vakcínách v ramínkách českých dětí si plukovníci z Hradce zatím mohou nechat jen zdát. Zatím,“ zdůraznila Bazalová.

Plány, jak zlepšit proočkovanost zdejších dětí a výnosnost akcií farmaceutických firem, podle novinářky Bazalové bohužel kazí klesající důvěra lidí v očkování. „Máme ale i dobré zprávy. Je tady jeden způsob, jak tuto důvěru obnovit. Rozhodla jsem se, že tomu půjdu naproti, a proto vyhlašuji výzvu: ‚Chlíbku, nastav prdel.‘,“ obrátila se Bazalová na Romana Chlíbka, předsedu České vakcinologické společnosti.

Pod dohledem notáře

Podobné výzvy podle ní kolují na celém světě a jejich jediným cílem je zlepšit důvěru v očkování tím, že veleknězi očkovacího kultu – v každé zemi prý takoví jsou – půjdou ostatním příkladem. „Vyzývám tedy Romana Chlíbka, ale i jeho kolegy – např. Cabrnochová, Prymula, Dražan, Maďar – ale i skutečné vědce z dalších institucí jako např. Konvalinka, Hajdúch, Kubek, Smejkal, Flegr, Macková a další,“ řekla novinářka.

Hana Cabrnochová působí jako místopředsedkyně České vakcinologické společnosti. Novinářka jmenovala také vakcinologa Romana Prymulu, pediatra Daniela Dražana, epidemiologa Rastislava Maďara, biochemika Jana Konvalinku, vědce Mariána Hajdúcha, předsedu České lékařské komory Milana Kubka, epidemiologa Petra Smejkala, evolučního biologa Jaroslava Flegra a hygieničku Barboru Mackovou.

Fotogalerie: - Pravda o covidismu

„Když si před kamerami nechají vpravit do těla všechny výdobytky moderní medicíny v podobě dostupných vakcín jako třeba zarděnky, neštovice, příušnice, černý kašel, žloutenka, klíšťovka, tetanus, peumokoky, menigokoky, rotaviry, obrna, záškrt, pásový opar, nějaká ta exotika jako žlutá zimnice nebo japonská encefalitida a samozřejmě covid a chřipku...,“ vyjmenovala novinářka a pokračovala: „Pořád jich nebude deset tisíc, takže je to stoprocentně účinné a stoprocentně bezpečné. Takže můžeme přidat i například choleru, vzteklinu, případně břišní tyfus. Samozřejmě pod dohledem notáře, abyste nám nešvindlovali.“