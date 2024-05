„Nerudová přirovnala Fica k Hitlerovi. Pogrom? Omluvte se.“ Místo uklidnění rvačka ve studiu

reklama

Do křesla proti sobě v Partii CNN Prima News usedli Jan Skopeček (ODS), Jan Farský (STAN), Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) a předseda SPD Tomio Okamura.

Zpočátku se zdálo, že politici dvou koaličních a dvou opozičních stran budou mít snahu se dohodnout. Přinejmenším se shodli na odsouzení atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica. Skopeček zadoufal, že slovenské parlamentní strany usednou k jednomu stolu a slovenskou veřejnost tím uklidní.

Pak přišlo na přetřes uklidnění veřejnosti české. A tady už začala shoda čtyř politiků kolísat a narážet na vlastní řevnivost. „Měli bychom krotit vášně a snažit se dohodnout. Hledat vůli se dohodnout. Často i u nás politici ze všech stran zabrušují do osobní roviny,“ zkonstatovala Pokorná Jermanová.

A uznala, že politický boj je tvrdý a že budí vášně. „Boj o voliče je tvrdý. Já vystupuju pragmaticky, neútočím,“ řekla. Ale co Andrej Babiš, předseda ANO, který si pro svá veřejná vystoupení, ve Sněmovně i na sociálních sítích, gentlemanské rukavice nebere? „Andrej Babiš pojmenovává věci, jaké jsou. A je pod neustálými útoky. Jen se brání. Útoky vůči jeho rodině byly běžné. Je na vládní pětikoalici, aby s námi jednala. Za celé tři roky to nevidíme, válcování stoosmičkou je bezprecedentní,“ hájila svého předsedu Pokorná Jermanová.

Anketa Jsou za pokus o atentát na Roberta Fica zodpovědní činitelé liberální opozice, médií a neziskových organizací? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11951 lidí

Tady už se neudržela Pokorná Jermanová a připomněla, že koalice Spolu postavila na billboardu Andreje Babiše vedle Vladimira Putina. „Postavit Babiše vedle Putina, to je jako postavit ho vedle Hitlera, to je totální lež,“ rozčílila se poslankyně ANO. A ukázala na nálepkování ve společnosti. „Jakmile máte jiný názor, jste proruský šváb, dezolát,“ projevila svůj nesouhlas s takovou praktikou. A že je premiér Fiala příliš proukrajinský? Pokorná Jermanová nemá absolutně problém s pomocí Ukrajině, souhlasí s ní, ale mělo by se pomáhat i české společnosti, pracovat pro ni. Lidem se žije špatně, jsou drahé energie, ekonomika nevzkvétá, lidé padají do chudoby, ale my slyšíme jen vše pro Ukrajinu,“ ukázala na vládní politiku.

I Tomio Okamura tvrdil, že vášně a strach nevyvolává. „Já mluvím věcně, na základě čísel, neútočím,“ řekl Okamura do kamer. A hned se pustil do poslance Jana Bartoška (KDU-ČSL), který ve studiu nebyl přítomen. „Bartoška jsem přirovnal k novodobému Hitlerovi, protože označil SPD za fašistickou stranu,“ argumentoval Okamura na námitku Jana Skopečka a připomněl verdikt soudu, který zavázal Ministerstvo vnitra k omluvě straně SPD za zařazení do každoroční zprávy o extrémismu v ČR. „Soud potvrdil, že se nám musí omluvit. Musíme se proti nálepce ohradit. Bartošek je mimořádně zlý člověk. Obviňoval mě z popírání holokaustu, chtěli mě odvolat, všechno byly lži. My se jen bráníme!“ hřímal Okamura. A obvinil vládní strany, že vůči voličům SPD zahájily pogrom. „Vládní politika používá pogrom proti našim voličům!“ zvolal Okamura.

Vyzval pětikoalici, aby zanechala své nenávistné kampaně. „Vraťte to do normálu. Když chceme mír, vy to označíte za proruské, to není v pořádku. Označujete lidi s jiným názorem za dezoláty, šváby, nechte toho,“ nabádal Okamura.

Farský se vůči rétorice SPD ohradil. „Nálepkují, útočí, používají strach,“ vypočítával a ukázal, kam to poté může vést. „To z krátkodobého hlediska někomu pomůže, ale z dlouhodobého hlediska to ublíží celé společnosti, protože se to obrátí proti všem,“ zkonstatoval s poukazem na dění na Slovensku.

A přišla řeč i na tzv. Diskuse bez cenzury, které na počátku roku zahájil předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Farský byl konfrontován s tím, že STAN tím zneužívá své odpůrce k tomu, aby je pak mohl na sociálních sítích předvádět jako nějaká zvířátka ze zoo. Vůči tomu se Farský ohradil. „Je potřeba naslouchat těm, kteří nejsou našimi příznivci, s diskusemi budeme pokračovat i po volbách,“ řekl. A poukázal na SPD a případ odsouzeného Jaromíra Baldy, který v roce 2017 pokácel stromy na železniční trať s úmyslem, aby vina šla za migranty. „Pan Balda, příznivec SPD, jediný odsouzený terorista České republiky, pokácel stromy na koleje. To je výsledek politiky strachu SPD,“ řekl Farský.

To byla voda na Okamurův mlýn. Okamžitě poukázal na kauzu Dozimetr, která se točila kolem hnutí STAN. „Vy máte přímo ve STANu organizovaný zločin. Co jiného byl ten Dozimetr?“ rozčílil se Okamura. A hned ukázal na jedničku na kandidátce STAN do Evropského parlamentu Danuši Nerudovou. „Kdo přirovnával premiéra Fica k Hitlerovi? No, vaše kandidátka Nerudová. Ta označuje neustále voliče opozičních stran nálepkami,“ připomenul Okamura diskusi na CNN Prima News, kde Danuše Nerudová na poznámku, že Ficovu vládu zvolili občané v demokratických volbách, reagovala slovy, že Hitlera také v Německu zvolili v demokratických volbách.

To už se ke slovu dostal Skopeček, který posledních několik minut diskuse brunátně poposedával a snažil se dostat ke slovu. A vystartoval proti Tomio Okamurovi. „Omluvte se za použití slova pogrom. To bylo za čárou,“ vystartoval na předsedu SPD.

Okamura odpověděl na Skopečkův smeč poukázáním na Jana Bartoška. „Ať přestane Bartošek označovat naši stranu za fašistickou,“ vystartoval na Skopečka. Následoval nepřehledný mač v překřikování a házení slovních handgranátů plných emocí, řevnivosti a až citelné nenávisti.

Když se moderátorce za velkého úsilí podařilo vášně i rozkacené politiky uklidnit, dostala slovo Pokorná Jermanová.

Anketa Prospěla by české demokracii korespondenční volba občanů ze zahraničí? Prospěla 2% Neprospěla 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 26975 lidí

Přišla řeč i na to, že parlamentní strana SPD nezískala zastoupení ve vedení Poslanecké sněmovny. Farský s tím má osobně problém. Podle něho by Okamura měl zasednout ve vedení sněmovny. A to, ač s jeho politikou Farský nesouhlasí, přesto je to zvolený zástupce občanů ČR. „Okamura by měl být ve vedení Poslanecké sněmovny, je to politický soupeř, ne nepřítel,“ řekl smířlivě Farský.

Slova se zase chopil Jan Skopeček a nastartoval kritiku příliš dlouhých projevů opozičních politiků. „My máme problém, abychom vůbec schválili program schůze. Mnohahodinové projevy Babiše a Okamury nám to nedovolí,“ rozčiloval se Skopeček a dodal, že pak je vládě vyčítáno, že nestíhá projednávat i záležitosti, které hoří. „Pak nám vyčítají, že neprojednáváme témata, která společnost trápí. Ale to je právě kvůli těm projevům a kvůli zdržování,“ vyjádřil svůj náhled poslanec ODS.

Okamura ukázal, jak se k jeho straně chová vládní koalice. „Poslanec Skopeček nevynechá jedinou větu, že by nezaútočil, a takové je chování celé pětikoalice,“ zhodnotil předseda SPD. A ukázal snahu. Že mluvil s předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09), ale že ta odmítá diskutovat „Měli bychom se víc scházet, mluvit spolu. Mluvil jsem s Pekarovou Adamovou, navrhoval jsem jí to. Ale osobní nenávist pětikoalice je vůči opozici neuvěřitelná. Všechny návrhy, i ty věcné, všechno nám zamítnete,“ rozhodil rukama Okamura.

