Publicista Souček: Volby Green Deal nevyřeší. Jen odchod z EU

Zelená politika EU je jedním z hlavních důvodů, které rozdělují české voliče. Ve volebních programech českých politických stran je to znát.

Volební programy českých partají se podle postoje k unijnímu Green Dealu dají snadno rozdělit na dvě skupiny. Ty, jež s ním souhlasí (více či méně), a ty, jež jej odmítají (spíše více než méně). Jen s malým zjednodušením s ním souhlasí strany, které samy sebe označují za demokratické a prounijní. Ty ostatní jsou proti němu.

Jaký bude volební postoj ODS (a koalice SPOLU) a ANO, není zatím jasné, leč z dosavadních vyjádření jejich lídrů se dá soudit, že ANO bude docela razantně proti a ODS bude opatrněji proti. Bohužel hlavní tváře obou stran již prokázaly vůči Bruselu značnou přizpůsobivost. Jak moc budou jejich postoje důvěryhodné, se nedá v tuto chvíli předpokládat, neboť ani jedna ze stran zatím nezveřejnila svůj volební program.

Nebudu vás dlouho napínat. Ať vládní koalici sestaví kdokoli, zásadní obrat v přístupu ke Green Dealu to nepřivodí.

SPOLU má ve svých řadách silného lobbistu za obnovitelné a současně jen občasné zdroje (OZE) Petra Hladíka z KDU-ČSL. On ani jeho okolí nepochopí nebo nepřiznají, že OZE jsou pekelně drahou, nespolehlivou, a proto nepotřebnou věcí, jež nás pouze žene do rizika blackoutů, nedostatku elektřiny a prohlubuje strategickou závislost na čínské produkci. Z tohoto směru lze očekávat neprůhledné diplomatické snahy, jejichž výsledkem budou v nejlepším případě odklady či složitě podmíněné dílčí úspěchy, jako je tomu v případě stavby nových bloků v Dukovanech. Budou však vydávány za zásadní úspěchy ve snaze zajistit česku energetickou bezpečnost a nízké ceny elektřiny.

ANO a jeho koalice bude ve vyjádřeních ostřejší a nebude se obávat spojit s maďarským premiérem Orbánem, odpůrcem Green Dealu. Tím bude rovnou reprezentovat dvacet milionů lidí místo deseti. Jenže Unie má lidí 440 milionů. Což naznačuje podstatu problému. Protože Fialově vládě se přes, řekněme, půlroční snahu nepodařilo získat dost velkou podporu pro byť jen odložení spuštění emisních povolenek ETS 2, jež podle všeho výrazně zdraží vytápění a dopravu. Z toho je zřejmé, jaká je vůbec šance Green Deal zásadně osekat, neřkuli jej zcela zastavit.

Přitom bez jeho zastavení nebo alespoň zásadního osekání budou státy v EU pouze pokračovat na cestě do chudoby, způsobené ztrátou konkurenceschopnosti, jež je přímým důsledkem Green Dealu. Tedy ryze evropského plánu, který má údajně zachránit světové klima. K němuž se ovšem prakticky nikdo ve světě nepřipojil. Přitom může-li za změnu klimatu lidská produkce oxidu uhličitého (pro což neexistuje ověřený důkaz), musejí jeho produkci rychle snížit všechny státy světa. Státy v EU jej nyní produkují okolo sedmi procent a jeho produkci dále snižují. Indie odpovídá zhruba za stejné množství a vytváří jej stále víc. A Čína, hlavní emitent s více než 30 procenty, bude do roku 2030 (snad) dělat to samé. To jsou fakta, jež nemůže popřít nikdo.

Podle některých tvrzení v kuloárech EU údajně došlo k prozření a sama vůdkyně Unie Ursula von der Leyenová se zuby nehty snaží Green Deal zvrátit. Leč návrhy, jež předkládá její Komise, ničemu takovému nenasvědčují. Neboť například chtějí emise oxidu uhličitého z EU srazit do roku 2040 o 90 procent. Ale i kdyby to byla pravda, což nelze vyloučit, znamená to, že setrvačnost unijních mechanismů bude nutit členské státy do dalších sebevražedných zelených kousků minimálně ještě několik let.

Pročež podzimní volby v oblasti české energetiky a dopadů Green Dealu na život Čechů nezmění prakticky jistě vůbec nic.

Jedinou rychlou cestu totiž představuje vystoupení z Evropské unie. Nikoli z NATO, byť to některé partaje rády spojují. NATO je na rozdíl od EU to, co nás skutečně činí silnějšími. EU, pro které valná většina z nás hlasovala, nás dnes činí jen a jen slabšími. A jeho svrchovaně potřebná rychlá reforma směrem k „méně Evropy“ je v nedohlednu.

Čili rychlou změnu v energetice, cenách elektřiny a celém Green Dealu nelze po podzimních volbách očekávat, ať nám politici říkají cokoli. Lze však od nich žádat, aby se vůči Bruselu konečně začali stavět na zadní a pořádně kopali. Bez ohledu na to, o jaké dotace přijdeme. Protože Green Deal je to, co nás spolehlivě zlikviduje dotacím navzdory. Protože ty dotace nerostou na stromě, ale musíme je zaplatit z národních rozpočtů. Takže každá minuta s Green Dealem přibližuje totální ekonomický průšvih. Nic jiného. A změnu klimatu stejně nezastaví.

