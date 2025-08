Dvě slova poznamenala Ameriku. 9 let tajená, teď jsou venku

31. července byl odtajněn dříve utajovaný dodatek k Durhamově zprávě. Durhamova zpráva je výsledkem vyšetřování vlády Donalda Trumpa ohledně původu hoaxu o spiknutí s Rusy, tedy aféry Russiagate, která se táhla Trumpovým prvním prezidentstvím. Tento dodatek ukazuje mimo jiné, jakou roli v kauze sehrála Hillary Clintonová.

Z tohoto odtajněného dodatku je šokován zejména Mike Benz, který se již v prvním Trumpově volebním období zaměřil na oblast takzvaného boje proti dezinformacím, tedy cenzuře. A to proto, protože je v něm uvedena pro něho jedna velice důležitá věta a v ní jedno důležité sousloví: „Kritická infrastruktura“.

Sousloví se nachází v e-mailu od Leonarda Benarda, viceprezidenta Sorosovy OSF. Ten v něm říká, že Clintonová schvaluje Juliin nápad, že Trump a ruští hackeři mařili americké volby. „To by mělo odvést pozornost lidí od jejích e-mailů, zvláště pokud se kauza dostane na nejvyšší úroveň. Cílem je, aby se z tohoto tahu Rusy hry stalo téma na domácí půdě. Řekněte třeba, že je to hrozba pro kritickou infrastrukturu, aby to vypadalo hrozivě, protože jak prezident, tak viceprezident potvrdili, že tajné služby urychlují sběr důkazů, které jsou bohužel zatím nedostupné,“ píše se v něm. Benardo v něm také uvádí, že vzhledem k nedostatku důkazů budou média zásobovat společnosti CrowdStrike a ThreatConnect.

HOLY FUCKING SHIT ***THIS*** IN THE GODDAMN CLASSIFIED INDEX THAT HAS BEEN CLASSIFIED FOR 9 GODDAMN YEARS **THIS** IS WHERE THEY COOKED UP THE 'CRITICAL INFRASTRUCTURE' HOAX THAT CREATED THE LEGAL PREDICATE COVER FOR THE ENTIRE CENSORSHIP INDUSTRIAL COMPLEX !?!?!??????? pic.twitter.com/DC9Tkf55Vj