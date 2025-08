Situace vybuchla. Zákazníci O2 si jdou pro své peníze

Anketa Prospěla někdy ODS České republice? Ano, za Klause 11% Ano, za Topolánka 0% Ano, za Nečase 1% Ano, za Fialy 0% Ne, nikdy 88% hlasovalo: 2803 lidí



Problémy lidé využívající služby O2 totiž měli od deváté hodiny ranní až do odpoledne a výpadky byly hlášeny napříč celou republikou. Nejenže nefungovalo volání a posílání SMS zpráv, ale lidé a firemní zákazníci neměli přístup dokonce ani k internetu.



Kdo měl to štěstí a získal přístup ke službám T-Mobilu či Vodafonu, jejichž služby fungovaly jako obvykle, mohl se dočíst od operátora zprávu: „Někteří naši zákazníci se mohou aktuálně setkat se zhoršenou dostupností hlasových a datových služeb napříč Českou republikou. Naši technici začali vše ihned řešit a pracovat na nápravě. Všem dotčeným zákazníkům se velmi omlouváme.“

Právě této informaci pak mnozí ani nechtěli věřit. „‚Zhoršená dostupnost‘, tak to je hodně velký eufemismus pro úplný výpadek všech mobilních služeb.“ „Zhoršení? tpc to prostě nefunguje a člověk nemůže nic. Rád bych věděl, proč se to stalo a jak se tomu v budoucnu vyhnout,“ padalo na sociálních sítích pod příspěvkem operátora.

"Zhoršená dostupnost", tak to je hodně velký eufemismus pro úplný výpadek všech mobilních služeb. — Thorar (@ThorarCZ) August 4, 2025

Dotčení zákazníci pak O2 raději posílali mapu, aby operátor zjistil, že ve skutečnosti je problém všude po republice.

FOTO: Na serveru Downdetector hlásili kolem 11. hodiny problémy lidé napříč Českem.



Na tísňové linky hasičů a záchranné služby výpadek neměl vliv, což uživatelé O2 také nenechali bez komentáře, jelikož právě operátor, jehož internet naposledy plošně nefungoval před několika týdny počátkem července, již mnohým evidentně zvedá tlak. „Tak aspoň že až mě z vašich služeb klepne, můžu využít tísňová volání... to je jediné, co asi funguje...,“ glosoval jeden ze zákazníků O2.

Právě četnost výpadků služeb O2 se poslední dobou stupňuje, což v příspěvcích zaznělo nejednou. „Padá vám to nějak často poslední dobou,“ ozvalo se například s otázkou, zdali by technici této společnosti raději neměli pracovat na tom, aby se daná věc nestávala.

Na svých internetových stránkách O2 radí, jak postupovat, když vám nefunguje jejich internet. Jedním z řešení je zavolat na infolinku. Druhou možností je nahlásit poruchu přes internet v mobilní samoobsluze Moje O2. Pokud má někdo od O2 všechny služby, měl dneska smůlu zcela.



Lidem navíc chodily esemesky, kde se operátor pyšnil přívlastkem „nejlépe hodnocená síť“.

Ještě trochu brnkejte na nervy, vy nejlépe hodnocená síti ?? pic.twitter.com/YbttsfhRlE — Martin Bouma (@Boumitch) August 4, 2025

Pro mnohé šlo navíc o nemalý problém. „Od půl desáté mi nefunguje volání, SMS, internet. Na začátku pracovního dne a týdne mám z mobilu už přes hodinu mrtvou cihlu. Kdy to zprovozníte?“ stálo v jednom z mnoha podobných dotazů.

Od půl desáté mi nefunguje volání, SMS, internet. Na začátku pracovního dne a týdne mám z mobilu už přes hodinu mrtvou cihlu. Kdy to zprovozníte? — Karl Cassidy (@KarlCassidy7) August 4, 2025

Někteří zákazníci O2 pak upozornili na letošní změnu tarifů, kdy se lidem v rámci nové služby Oneplay zvýšily faktury o služby, které nijak nepoptávali. „Moc pěkný, platím si služby, které nakonec nemohu používat, a musím u druhého operátora přikoupit balíček na data, abych se vůbec mohl připojit k internetu, takže vlastně neomezeně data naplno nejsou zadarmo, když si je člověk stejně musí koupit jinde. Moc dobrý služby, opravdu,“ zhodnotil kvalitu služeb jeden z uživatelů.



„Zdražovat, to by vám šlo. Udržet funkční služby, to vám moc nejde...,“ dodal další.

„O2 poslední dobou stojí za dvě věci, pořád nějaký problém a na častých místech výpadky signálu, z nejlepšího operátora kdysi se posunul už na nejhoršího, co jsem kdy měl,“ stálo v dalším z mnoha podobných příspěvků na Facebooku.







O2 později během dne informovalo o zprovoznění služeb a tvrdilo, že příčiny „analyzuje“. Tiskové oddělení společnosti podotklo, že pro zákazníky společnost „připravuje omluvu“.



Zdali je tím míněno, že půjde jen o omluvu ve formě slov, se lidé nedozvědí, ParlamentníListy.cz se totiž dotazovaly na formu kompenzace za výpadek – i vzhledem k tomu, že jsou služby O2 nefunkční již poněkolikáté v krátké době – tiskové oddělení operátora však na dotaz týkající se odškodňování zákazníků nereagovalo.



Zákazníci O2 tento přístup komentovali jasně: „Na omluvu Vám se*e pes!! Platíme Vám nesmyslné peníze, tak čekáme kompenzace!!! Nedej bože se zpozdit s platbou, že?!!!“







Ekonom Vladimír Pikora při červencovém výpadku služeb O2 pro ParlamentníListy.cz podotkl, že za věc může také malá konkurence našeho trhu. „Potřebovali bychom tady víc operátorů. Bez toho se asi nepohneme,“ uvedl. „Všechno to je umožněné tím, že ty společnosti nejsou vystaveny velkému tlaku konkurence, a nemusejí tak investovat do toho, aby byly levnější, lepší a aby byl zákazník spokojenější. Všechno může končit vyšším ziskem, který odvádějí mateřským společnostem,“ doplnil, když se vyjadřoval k nefunkčnosti služeb společnosti O2, která má ve své mobilní síti okolo pěti milionů aktivních SIM karet.

Petra Javornická z tiskového oddělení O2 uvedla, že se dnes dopoledne „se zhoršenou dostupností hlasových nebo datových služeb napříč Českou republikou“ mohla setkat „zhruba třetina“ zákazníků O2.

Psali jsme: „Chci mluvit s operátorem.“ „Ne.“ Skandál u O2 se stupňuje Další kolaps ve Španělsku. Tentokrát spadly telefony Polákovi za 291 Kč, Čechovi za 460 Kč. T-Mobile to s tarify umí. Ale není sám „Čech si nechá líbit všechno.“ O2, T-Mobile a Vodafone. Odhalení