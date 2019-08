„Neserte!“ ujelo z ČSSD. Kauza Šmarda ještě žije: Jde prý i o Rusko a Piráty

Reakce na krok Michala Šmardy již skoro dozněly a spekuluje se o tom, kdo tedy na ministerstvu zasedne. Hovořilo se o dosavadní náměstkyni Kalistové. Ta by se ale podle exministra Staňka podbízela umělcům a udržovala staré pořádky. Začalo se také mluvit o funkcí prověřeném Vítězslavu Jandákovi. „Ať je to Jandák,“ skandoval novinář z legrace. „Neserte,“ ozvala se bývalá ministryně sociálních demokratů. A Jakub Janda za tím vším vidí snahu Rusů stavět Dukovany.

Jedním z těch, kdo hodnotil působení starosty ve vysoké politice, byl poslanec ANO Milan Feranec. Popsal Michala Šmardu v bodech jako politika: Anketa Udělal Michal Šmarda dobře, když ,,položil" stranickou nominaci na ministra kultury? Udělal dobře 19% Neudělal dobře 3% Už mě to téma nebaví, jděte s tím do háje 78% hlasovalo: 6410 lidí

- který byl nejdéle sloužícím kandidátem na ministra;

- který velmi špatně vyhodnotil své šance ve složité politické hře;

- který se možná stal loutkou v rukou odpůrců působení ČSSD ve vládě;

- který nakonec zatáhl za záchrannou brzdu a vytrhl trn z paty ČSSD, která si ho tam sama horlivě vrazila;

- který svou rezignací na kandidaturu velmi rozesmutnil parlamentní opozici, která z nezištné lásky permanentně „zachraňuje“ ČSSD;

- který naštval novináře z veřejnoprávních médií, neboť jim vzal hračku;

- který určitě z politiky navždy neodchází a bude se chtít vrátit;

- jehož šlechtí, že se utká o svou politickou budoucnost v přímé, individuální volbě (volby do Senátu);

Analytička Irena Ryšánková „pochválila“ sociální demokraty za to, co se jim povedlo: „Fakt je, že socanům se podařila poměrně nevídaná věc. Udělat z Ministerstva kultury instituci strategického významu, kvůli které padne vláda, lid se hroutí, svolávají se demonstrace a zaniká politická strana starší než tahle republika. Srdečně jim gratuluji, je to hezký výkon.“

Podobně se vyjádřil i marketér Karel Křivan: „Píárově bojovala ČSSD bitvu, která byla jejím voličům ukradená, zajímala akorát pražský politicko-mediální svět, a ještě ji prohrála. Volič viděl, co už věděl: že Miloš Zeman je nejsilnější.“

Politický aktivista Jakub Janda z lobbistického spolku Evropské hodnoty má také jasno a vidí za tím něco někalého: „Celé to není hra o ministra kultury, ale o:

1) další kroky k ruskému získání největší zakázky v dějinách ČR – stavby nových reaktorů v Dukovanech,

2) zajištění plného přístupu pro čínskou špionážní firmu Huawei v tendru na sítě 5G.

O tohle hraje vlastizrádce v úřadu prezidenta ČR, který jen slouží zájmům Ruska a Číny, přičemž mu utíká čas a lidé, co ho ovládají, toho chtějí ještě stihnout co nejvíce. Všechno ostatní je jen divadlo.“

Poslanec Jaroslav Foldyna zase odpověděl na slova Kateřiny Valachové.

V mezičase už se opět rozhořela diskuze o tom, kdo by tedy Staňkem uvolněné místo měl obsadit. Michal Šmarda v Událostech, komentářích uvedl jméno náměstkyně Kalistové, nicméně její nominaci nedoporučuje Antonín Staněk. Toto o Kalistové prohlásil: „Bude záležet na tom, co vedení ČSSD od nového ministra očekává: podbízet se křičícím umělcům tím, že bude udržovat zavedené pořádky, nebo řešit problémy resortu a zavírat penězovody, na které upozornil například NKÚ ve své včerejší zprávě,“ uvedl exministr v písemné odpovědi pro Seznam. „Pro ten první přistup by byla vhodná náměstkyně Kalistová, která je zodpovědná za stav, jejž NKÚ kritizuje, a která roky zdržuje všechny změny k dotační transparentnosti,“ dodal.

Spekuluje se, možná žertem, o muži, který ministerstvo již jednou vedl. Jedná se o člena rady Českého rozhlasu Vítězslava Jandáka, který proslul svým jadrným projevem o Jiřím Černém, Jindřichu Šídlovi a jiných. Zmínil ho například bývalý hejtman Michal Hašek: „Názor řadového sociálního demokrata. Pokud chce ČSSD pokračovat v koaliční vládě s ANO, chce se srozumitelně, lidověji, důrazněji vyjadřovat a oslovit tak svoje ztracené voliče, měla by uvažovat o nominaci Vítězslava Jandáka na ministra kultury.“

Horlivě, i když ironicky, skandoval jméno bývalého ministra Jinřich Šídlo ze SeznamZpráv: „Ať-je-to-Jandák-ať-je-to-Jandák-ať-je-to-Jandák-ať-je-to-Jandák-ať-je-to-Jandák-ať-je-to-Jandák, prosím, prosím ať-je-to-Jandák.“

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD Michaela Marksová-Tominová pak Šídla odbyla slovy: „Neserte.“ Nicméně její stranický kolega Svatopluk Němeček byl jiného názoru: „Náhodou, vždycky přijel, vytáhl prkenici a všechno vyřešil.“

Neserte ?? — Michaela Marksová (@MMarksova) August 20, 2019

Náhodou, vždycky přijel , vytáhl prkenici a všechno vyřešil???? — Svatopluk Němeček (@NemecekSva) August 20, 2019

Nicméně, Blesk Zprávy uvedly Jandákova slova, že s ním o postu předseda Hamáček nejedná. „Je mi to celé k smíchu,“ zhodnotil radní Českého rozhlasu stávající pozici sociální demokracie. Odchod sociální demokracie z vlády prý neočekává.

