„Netetujeme si lvíčky na ruce, nechodíme jako bruselské hranolky.“ A pak přišla Černochová a přidržela Lipavskému tácek s klobásou

„Nechceme dělat bizár volební kampaň, netetujeme si lvíčky na ruce, nechodíme v převleku za bruselské nebo pařížské hranolky. Hranolky rádi jíme, ale tím to končí. Chceme, aby se do politiky vrátil dialog a debata o řešení společenských problémů, které nás tíží,“ sdělil bývalý ministr spravedlnosti, současný pražský radní a dvojka na kandidátce koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL nazvané Spolu ve „stověžaté“ Jiří Pospíšil. Byli jsme na předvolebním mítinku v Pavilonu Grébovka.

Pivo, klobásy a radost

„Naši kandidáti jsou zkušení politici, každý z nich v politice něco dokázal a jsou spojeni s pokrytými tématy. Já se věnuju justici, kultuře a zvířatům,“ dodal Pospíšil s tím, že přijde pražská jednička, ministryně obrany Jana Černochová, klíčová osoba vlády v době, kdy na Ukrajině probíhá strašlivý konflikt. Politika podle něj hrubne a je třeba jí vrátit slušnost. Byl pesimista, ale věštba Marka Bendy, že to dopadne dobře, ho prý naplnila důvěrou.

U pultíku Spolu byly k mání balonky, předvolební noviny Spolu 2025, oranžové brýle a propisky. U blízkého venkovního baru pivo, víno, grilované klobásy a kuřecí. Všichni měli radostnou náladu, vládlo skupinové veselí. Reportér ParlamentníchListů.cz se nechal uplatit dvěma pivy.

„Praze byla ohledně korespondenční volby přidělena teritoria ve světě jako Afrika, Oceánie a Asie. Tak nevím, kde tam budeme dělat kampaň, ale už vymýšlím, jak se dostat na Tchaj-wan, abychom tam sehnali ještě nějaké hlasy ze zahraničí. Kdo má známé po světě, je třeba, aby se přihlásili ke korespondenční volbě, když už jsme kvůli tomu tolik vytrpěli a strávili tím tolik nocí," sdělil poslanec a čtvrtý na pražské kandidátce Benda.

Z vládního tisku

Na akci rozdávali tiskovinu Spolu 2025. V ní premiér Petr Fiala mimo jiné říká: „Svět kolem nás se rychle mění. Trump a jeho cla přepisují pravidla globální ekonomiky. Rusko, ale i Čína stupňují své mocenské ambice. A u nás teď nejde o nic menšího než o naši budoucnost. Jestli dál budeme moderní, bezpečnou evropskou zemí s prosperujícím hospodářstvím. Nebo jestli se propadneme zpátky - k populismu, rozhazování a kolaboraci s východními autoritářskými režimy." Podle nestraníka za ODS a ministra zahraničí Jana Lipavského musí Rusko za svou agresi pykat.

Fotogalerie: - Potlach s Černochovou

Podle tiskoviny pořádá koalice Spolu největší předvolební tour v historii České republiky. Dále je v ní tabulka Fiala versus Babiš: Fakta místo mýtů. Jak se v ní uvádí, za Fialy je průměrná mzda 49 229, kdežto za Babiše byla 37 839 korun. Za současného premiéra je průměrný důchod 21 080, přičemž za bývalého byl 15 425 korun. A pak ve stejném pořadí inflace 1,8 %, 9,9 %, nové dálnice 52,5 a 23,5 kilometrů za rok, schodek veřejných financí -2,2 % oproti - 5 % HDP a tak dále.

Nakonec se tam píše v podobě titulků z různých médií, co hrozí Česku. Tak například: „Babiš nevylučuje vládu se Stačilo. Pro mě to nejsou komunisté, prohlásil" anebo „V letošních volbách nepůjde jen o změnu vlády, ale dost možná i o změnu režimu."

Lipavský s klobásou

„Volby se pomaličku a jistě blíží. A teď je čas veřejnosti dokázat, co jsme tady všechno za poslední tři a půl roku vlády dokázali. Když se podíváte na náš volební materiál, tak je tam v jasných číslech vyjasněno, jak rostly platy, jak jsme stabilizovali a začali snižovat zadlužování naší země a v tom je třeba pokračovat,“ sdělila trojka, bývalý Pirát a ministr zahraničí Jan Lipavský s tím, že s Českem mluví ti největší hráči a je přizváno na zásadní jednání. Pak si šel pro klobásu a papírový tácek s hořčicí se mu začal nebezpečně naklánět. V tu chvíli přiskočila Černochová a tácek přidržela. Jako bystrá a obětavá máma, co dohlíží na neposkvrněnost svého děcka.

Teď trocha bulváru, když jsme tak obšírně citovali z předvolební agitky, jak jsme pozorovali či slyšeli. Černochová, která reportéra ParlamentníchListů.cz probodávala nenávistným pohledem, a je otázkou, jestli jako novinářského kritika jejího působení v obraně anebo jen jako výstředního dlouhána s šátkem na hlavě. „Prosím, ne tak blízko,“ nepustil mě k ní při focení bodyguard blíž než metr. Přesto jsme zaslechli, že jako malá chodila do Ústředního domu pionýrů a mládeže Julia Fučíka, který kdysi sídlil na Grébovce, na balet. Viděli jsme, jak Lipavský vyhazuje kus klobásy do koše a Pospíšil sháněl kontejner na plast, aby do něj vhodil vyprázdněný kelímek, až ho nepozorovaně mrsknul do směsného odpadu.

A Černochová byla na svém hřišti, vždyť pracovala přes deset let jako starostka městské části Praha 2, která prý Havlíčkovy sady neboli Grébovku zrekonstruovala. A pro polidštění předvolebního projevu ještě dodala něco ke klobáse: „Kolegové měli klobásu a Honza Lipavský se snažil si neušpinit košili, což se mu podařilo a já mu v tom držela palce. Myslím si, že je to taky docela úspěch, protože vždy, když já jím klobásu, tak mám hořčici a omastek všude, kde můžu.“