„Neuvěřitelný hnusy.“ Aňa Geislerová se dostala do slovní rvačky. Kvůli útoku na Lipovskou

Herečka Aňa Geislerová na svém facebookovém profilu nejprve sdílela prohlášení Festivalu svobody. Toto uskupení nezávislých občanských iniciativ vyjádřilo ochotu protestovat a vyzvat veřejnost k obraně České televize, budou-li podle něho porušovány zásady veřejné služby, ohrožena otevřenost, nestrannost a nezávislost především zpravodajství a publicistiky.

„Slečno/paní Lipovská, jestli můžu (a to můžu, jste veřejný činitel), vy už jste někdy něco vytvořila? Máte za sebou nějakou činnost, která by se dala nazvat jako prospěšná? Veřejně prospěšná? Něco, co by se dalo nazvat uměním, ovládáte? Vytvořila jste někdy něco kreativního?“ ptala se Lipovské.

„Je pozoruhodné, čemu jako ekonomka věnujete svou pozornost, ale rozhledem, zkušeností a morálním postojem to vlastně odpovídá těm chlebíčkům... hlídejte je. Pozorně! A doporučuju vám někdy zajet na mezinárodní filmový festival nebo festival televizní tvorby. Možná by vám došlo, co znamená slovo reprezentace. Teď však chlebíčkům zdar a ať si nikdo nedá ani drobek navíc,“ nabádala ekonomku.

A právě tohoto příspěvku si všiml hudební publicista Pavel Černocký a oznámkoval jej. „Tedy slečno Geislerová, pokud jste to skutečně napsala, tak prosím zpátky do obecné... I když pominu překlep, nelze přehlédnout, že absolutně neovládáte interpunkci... a základní pravidla psaného textu. (A to jsem možná, při zběžném zhlédnutí něco přehlédl). Tedy za 5 s hvězdičkou,“ napsal.

„Aňa má jednu výhodu. Že zakázali klecový chov,“ ozvalo se následně v diskusi pod příspěvkem. „Tahle slepice by přežila i klecový chov,“ odvětil další.

„Vypatlaná Áňa se sotva dochozenou základkou bude dobrá eurosvazačka. Blbá jak vagón bláta a poslušná bruselská prostitutka,“ poznamenal pak pod samotným příspěvkem další z diskutujících.

Geislerová se dočkala i dalších reakcí, i z toho důvodu se rozhodla na ně zareagovat. „Drahoušci moji, co mi píšete ty neuvěřitelný hnusy. Vy hrdí bojovníci za tu ‚opravdovou pravdu‘. Z toho, co a jak píšete, cítím, jak vás to všechno žere a jak vás to hlodá, jak znáte můj život a kariéru. A vlastně to ve mně vzbuzuje takovou poťouchlou radost. My herci máme za úkol zejména vzbuzovat emoce. Dobře, zle, to je jedno. Hlavně emoce. A já vám tedy děkuju, že mi dáváte zpětnou vazbu! Funguje to. Vy si nemůžete pomoct, vy mi chcete psát, vy mi evidentně chcete říkat, jak se cítíte. Fajn. Já to čtu. A přeju vám krásné Vánoce s ČT,“ napsala. A požádala také o opravení hrubek. „Mám jen tu základku. Díky,“ dodala.

A zde se naopak dočkala mnoha podpůrných reakcí. „Aničko, nenechte se těmi trolly a lidmi, kterým v žilách koluje žluč místo krve, rozhodit. Jste skvělá,“ poznamenala například jedna z diskutujících.

