„Nevím, co by jim USA ještě mohly dát.“ Šándor už odepsal Ukrajinu. Úplně

„Z pohledu vývoje na frontě Ukrajina prohrála už před nějakou dobou. Otázka je, co si definujeme jako prohru a co si definujeme jako vítězství. Pokud bychom hovořili o plánech ruské agrese, tak z toho pohledu Ukrajina neprohrála, protože nedošlo k likvidaci vládního systému, nedošlo k likvidaci ukrajinského národa a nedošlo k zásadní destrukci země, která by znamenala, že bude totálně nefunkční. Ovšem z pohledu toho, co se děje na Donbase, tam evidentně prohrává a já nevidím žádnou sílu na straně Ukrajiny ani na straně Evropy, která by toto mohla zvrátit, změnit. Jediná síla jsou Spojené státy, ale ty to evidentně udělat nechtějí,“ řekl bezpečnostní poradce Andor Šándor ve vysílání XTV.

Prohru na frontě USA nezachrání

Spojené státy by mohly situaci zvrátit, ale musely by na Ukrajině rozmístit svá vojska. „Nevím, co ještě by Donald Trump mohl dát Ukrajincům víc, než jim dal Joe Biden. Některé zbraně z hlediska možné reakce Rusů by Američané určitě nedali. Jedině by musely Spojené státy vstoupit do toho konfliktu napřímo, a to v žádném případě neudělají,“ domnívá se Šándor.

Bezpečnostní expert má tudíž za to, že prohru Ukrajiny na frontě Spojené státy už nezvrátí. „Trump chce dobré vztahy s Putinem, mírová vyjednávání připomínají fotbalový zápas. Spravedlivý mír je nesmysl,“ domnívá se Šándor.

Na počátku Ukrajinci věřili, že vyhrají. Možné to však nebylo

Ve studiu XTV se pokusili také hledat odpovědi na otázku, zda další vývoj událostí byl zřejmý už na začátku války a zda Ukrajinci vůbec mohli někdy věřit, že vyhrají. Moderátorka Mynářová připomněla, že britský politik a bývalý premiér Boris Johnson podněcoval Ukrajince, aby bojovali. „Že jim pomůžou, že je vyzbrojí, že Ukrajina Rusko přemůže. Mohli tomu věřit?“ zeptala se Šándora.

Podle bezpečnostního experta to je možné. „Rus začal speciální vojenskou operaci, jak ji nazývají, na základě velmi špatného odhadu toho, jak se budou Ukrajinci bránit. Myslel si, že to sfouknou do týdne. Podcenili sílu zpravodajských informací Američanů a té pomoci. V zásadě v té době se Ukrajincům dařilo odrážet Rusy od Kyjeva, od Chersonu. Tehdy byl pocit všeobecně, že to Ukrajina může vyhrát. Já už jsem tehdy říkal – je to dohledatelné – že to vyhrát nemůžou,“ uvedl bezpečnostní poradce Šándor.

Povídali si o hokeji?

O čem pravděpodobně hovoří ruští a američtí vyjednavači? „Je tu velká neznámá v tom, o čem si povídá Donald Trump s Putinem. Dvě a půl hodiny si určitě nepovídali o tom, na kterém křídle bude hrát v ruském týmu Ovečkin a jestli Gretzky bude házet buly, ale určitě Putin jasně řekl Trumpovi to, co řekl už loni v červnu – že přistoupí na jednání o ukončení konfliktu za předpokladu, že budou splněny následující podmínky: Ukrajina nevstoupí do Aliance, to, co Rusové dobyli, bude jejich – vidíme, že chtějí ještě víc. Nekontrolují ani jednu z těch čtyř oblastí plně, ale chtěli by to až po administrativní hranice,“ řekl Šándor.

Trump chce mít dobré vztahy s Ruskem

Další podmínkou by zřejmě byla demilitarizace Ukrajiny. „Teď přicházejí i další požadavky, pokud jde o omezení zpravodajské podpory především Spojených států Ukrajině a o omezení vojenské pomoci západních států. Bez splnění těchto požadavků neuvidíme zásadní posun, protože Rusové nechtějí příměří. Rusové chtějí mírovou dohodu. Obávám se, že se bude vyjednávat a zároveň se bude stále bojovat. Je dobře, že se jedná. Putin si nechce poštvat Trumpa tím, že by řekl ne. Ale když řeknou Američani: ‚My chceme příměří.‘ I Ukrajinci chtějí příměří, tak Putin řekne: ‚Ano, ale za jakých podmínek.‘ Poměrně elegantně – a to není žádná adorace Putina – přestřelí ten balon na druhou stranu. Tomu všemu předchází a vévodí fakt, že USA, především Donald Trump, chtějí mít dobré vztahy s Ruskem. Vychází to z Trumpovy koncepce vidění světa v geopolitice, že už není žádná unipolarita, ale že tu jsou tři velké mocnosti – Spojené státy, Čína a Rusko,“ domnívá se Šándor.

Americký prezident se obává války velmocí

Pokud tyto velmoci vzájemně neuznají sféry svých zájmů, budou spolu válčit, ale to Trump nechce. „Do jaké míry bude trpělivý, bude umět s Rusy jednat – oni jsou v tomhle hodně dobří – uvidíme, ale hodnoťme to všechno, až ten proces skončí, ne dnes, jak řada politiků říká, že Putin nikdy nic nepodepíše. To je zbytečné. Když k tomu přidáme, že za čtyři, za šest let vyrazí na další pochod na západ, tak ty lidi musejí být hodně vystrašení z toho, co sledují a jak jim to předkládají politici,“ říká bezpečnostní expert a dodal, že si není jist, že Putin dá povel zastavit boje v situaci, kdy nebude mít aspoň kompromisně nějak vyřešeny základní podmínky, které ruská diplomacie předložila.

Proč Trump mluví o Zelenském hanlivě?

Trump by pravděpodobně chtěl, aby Organizace spojených národů uznala jako ruské území alespoň Krym. „O tom, jak konflikt dopadne, ovšem rozhodne, jak to bude vypadat na frontě, a ne jestli někdo bude říkat, že je to nepřijatelné. Je otázka, jak moc a co chtějí Ukrajinci samotní a jako moc a co chtějí lidé kolem Zelenského,“ řekl Šándor.

Když Trump někdy hanlivě mluví o Zelenském, odráží to podle Šándora informace, které z Ukrajiny má. „Že by se spoléhal jen na to, co mu řekne Zelenskyj, nebo že by říkal jen to, co mu řekne Putin, to je zkreslené,“ domnívá se bezpečnostní expert.

