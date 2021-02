„Nikdy neodstoupím!“ zahřměl z Partie Babiš. Velký výprask dostal „škůdce ekonomiky“ Středula

reklama

Andrej Babiš si v pátek ve Sněmovně stěžoval, že je sice pozván jako host do nedělní Partie na CNN Prima News, ale že určitě nedostane dost prostoru, aby řekl všechno, co chce, tak se rozhodl promluvit i ve Sněmovně. A pak popsal, kde všude udělal se svou vládou chybu. Zavzpomínal např. na předvánoční rozvolnění a na řadu dalších přešlapů vlády, kterou vede.

„Já bych se stručně vrátil k 1. 3. 2020. A já v neděli mám jít do Primy mluvit k prvnímu výročí pandemie, ale tam určitě nebudu mít prostor, tak si ho dovoluji využít tady. V lednu 2020 jsme zaznamenali, už koncem 2019, že je virus v Číně. Naše hygienička nás ubezpečila, že je všechno v pořádku, dávala rozhovory. V lednu jsme ještě posílali zdravotnický materiál do Číny, abychom jim pomohli, 4,5 tuny. A tvářili jsme se, že nás se to netýká. Dne 8. 3. mi zavolal místopředseda vlády Hamáček a říkal, že je jeden pán, který by nám chtěl něco ukázat. A ten pán přišel, jmenuje se pan Řehák, a na základě čísel z Itálie, kde jsme viděli v televizi ty záběry, kde umírají lidé na chodbách, nám ukázal matematický model. A já jsem tomu nechtěl věřit. Takže každý den ráno jsem čekal na počet nakažených. A když ten model fungoval, tak jsme se totálně vystrašili a udělali jsme jako první v Evropě opatření – a já to chci připomenout – že jsme zrušili lety do Itálie, zrušili jsme lety do Jižní Koreje, Írán. Zavřeli jsme hranice a s napětím jsme sledovali, 1. března přijela rodina z lyžovačky z Itálie do Děčína, a každý den jsme sledovali počet nakažených. A potom na základě toho modelu jako první jsme de facto udělali totální lockdown, který měl skvělý efekt,“ řekl Babiš ve Sněmovně.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„V červnu byla oslava na Karlově mostě, všichni jsme slavili a těšili se – a to není výčitka, to je konstatování. Všichni jsme slavili, že vir je pryč. Zrušili jsme roušky 1. 7. Obrovská chyba! A my jsme trasovali, ale my jsme trasovali jedině lidi se symptomy. A všichni jeli do Chorvatska. A vrátilo se 100.000 lidí z Chorvatska, a my jsme je netestovali. Obrovská nálož viru! Obrovská chyba! Techtle Mechtle, obrovská chyba! Měli jsme zavřít okamžitě všechny bary. My jsme to neudělali! Takže ano, těch chyb se nadělalo strašně moc,“ hodnotil Babiš svou vládu.

Psali jsme: Babiš řádil, jako ještě nikdy: Někdo se mi stále posmívá. Všichni volali PES, PES. Techte Mechtle, lidi z Chorvatska. Nepřišli s čísly

Fotogalerie: - Prostřený most

A jak to nakonec dopadlo na Primě, kam Babiš přišel v neděli v poledne?

Babiš oznámil, že v tuto chvíli nechystá žádné změny ve vládě. „V tuto chvíli to není na stole, my musíme zvládnout ten lockdown. Já se snažím pomáhat ministrovi zdravotnictví, který je pod obrovským tlakem, nemá manažerské zkušenosti a nemá kolem sebe asi vždycky dobré úředníky,“ řekl Babiš.

Poté si postěžoval, že z pandemie se stalo čisté politikum. Někteří opoziční politici prý jednají, jiní jsou ochotní debatovat. „Opozice dělá všechno pro parlamentní volby, aby se zviditelnili. I když musím říci, že Piráti v poslední době jednají,“ uznal Babiš.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Velmi kritický byl k šéfovi Českomoravské konfederace odborových svazů Josefu Středulovi, který novinářům prozradil, že jednání s premiérem bývají složitá.

Psali jsme: Vláda upřednostnila ekonomické zájmy před ochranou lidí, říká Středula Poprava či zatčení Babiše. Schůze vlády: Pukaly nervy. Vážně a jako nikdy Zatímco Babiš jedná: Přiletěla z boku. Středula odkryl karty, Hřib se přidal Rok 2023. Babiš by mohl opozici zmrazit úsměv. Těžce. A když ne? Česká Čaputová, seznamte se

„To jsou pomluvy. Největším nebezpečím naší ekonomiky je pan Středula. On je odborář celý život. On potřebuje tu tripartitu, aby mohl jít na tiskovku a zviditelnit se. On je jasným kandidátem na prezidenta. On nereprezentuje zaměstnance, on reprezentuje sám sebe,“ zuřil Babiš. „Pan Středula je odtržen od skutečného života firem. On dělá jenom nějaké vlny. Je pravda, že když on mi někdy vypráví o tom, jak se podniká, když sám nepodnikal, no tak jsme měli střet,“ rozčílil se Babiš, který zdůrazňoval, že vybudoval Agrofert, takže o podnikání leccos ví. A jako manažer podle svých vlastních slov také leccos dělá.

„Nikdy neodstoupím a dělám vše pro to, abych zachránil životy našich lidí. Takže já mám čistý stůl. Sputnik, můžeme se bavit o Sputniku. Takže já dělám tyhlencty věci. U mě, když je krize, tak mi stoupá výkon. Já jsem krizový manažer. Ti lidi, co mě kritizujou, ti se živí politikou, já ne, já to dělám zadarmo. Peníze posílám samoživitelkám,“ zesiloval dál hlas premiér.

„Já vám můžu exkluzivně říct, že jsem se saským premiérem domluvil 15 tisíc vakcín pro Cheb a Sokolov. Zítra se to naloží a pak se přivezou. To je moje dílo. Pět tisíc vakcín z Izraele. Všechno jsem to řešil,“ křičel před kamerami Babiš.

Poté pochválil sám sebe za léky, které sehnal. „Regeneron jsem sehnal napřímo a jsem na to pyšnej. Kdyby to dělala EMA, tak jim to trvá do května. Já jsem to sehnal.“

Znovu zmínil také ruskou vakcínu Sputnik, kterou musí podle Babiše prověřit Státní ústav pro kontrolu léčiv. „Pokud ten Sputnik schválí, nebo schválí čínskou vakcínu, pak by se v Česku měly obě vakcíny využít. ... Všichni šejkové ze Spojených arabských emirátů se nechali naočkovat čínskou vakcínou,“ uvedl Babiš.

Anketa Jaká opatření NEBUDETE dodržovat? budu jezdit mimo okres 12% budu chodit ven na procházky 63% budu chodit na pivo 4% budeme se navštěvovat se známými 4% budu chodit do práce 17% hlasovalo: 2963 lidí

Pár slov věnoval také zavření průmyslových firem. Zdůraznil, že vláda nemůže průmyslové firmy zavřít. „Z čeho budeme žít? Vy jste soukromá forma a vy platíte ty odvody. ten průmyslů tady živí stovky tisíc úředníků, živí ty živnostníky,“ pálil ostrými slovními náboji.

V průmyslových podnicích se podle premiéra musí masivně testovat. A policie musí kontrolovat, zda lidé opatření dodržují, a pokud je nedodržují, musí jít celá firma do karantény a fyzické osoby, které porušují zákazy, musí dostat tvrdé pokuty.

„Policie musí konat, kdo nedodržuje, musí být pokuty. Musíme znovu přesvědčit ty, kteří nedodržují ta opatření, různé restaurace a tak dále, tak musí pochopit, že to je obrovské nebezpečí,“ řekl premiér.

Zavřené školy sice mohou představovat problém, ale podle Babiše nikoli problém osudový, protože školství je placeno ze státního rozpočtu. Osobně by ale byl k žákům a studentům shovívavější při skládání letošních maturit, „(Ministr) Plaga se mnou nesouhlasí,“ oznámil předseda vlády, že on sám už je starý a pamatuje si školství jinak.

Poté zaútočil na Senát, který do Sněmovny vrátil nejeden zákon k dalšímu projednání. „Já nechápu, proč ten Senát nám dělá jenom problémy. Senát dělá všechno proti nám, aby nám zabránili účinně bojovat proti covidu,“ rozčiloval se předseda vlády.

Kroutil hlavou i nad svými ministryněmi – ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) a ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD), které se hádaly na sociálních sítích. „Ministři by se neměli takhle chovat. To, že se pohádají na vládě, dobře, ale to, že to vynášejí na veřejnost, to je jako špatně,“ řekl Babiš.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Svůj vlastní pohled podal také na slovní přestřelku z loňského léta o nošení roušek ve školách. Skutečnost byla podle něj taková, že odborníci tehdejšího ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha v záměru povinně nosit roušky ve školách nepodpořili. „On si tam pak udělal pořádek,“ řekl premiér.

„I ty lži o tom, že jsme nedělali nějaká opatření kvůli krajským volbám. Nebyla to pravda. Mě krajské volby téměř nezajímaly, nebyla to priorita, věděli jsme, že nás obejdou,“ rozčiloval se dál předseda vlády.

Poté uznal, že i on dělal chyby. „Ano, dělaly se chyby. Já se za to lidem omlouvám. Po chybě je každý generál. Ale oni si to lidi nějak vyhodnotí,“ konstatoval Babiš s tím, že on se politikou neživí a nevzhlíží k volbám jako jiní politici.

Vláda teď potřebuje, aby se k epidemii vyjadřovali odborníci, jako Roman Prymula. Babiš teď hledá novou tvář pro boj s epidemií a prý by ocenil, kdyby se politici k boji s epidemií nevyjadřovali.

„Policie bude hlídat ty, kteří to porušují. Za první vlny jsme se hlídali sami. Lidi, když byli venku, tak se oslovovali na ulicích a říkali ‚nemáš roušku‘, ale když to řeknete, tak vám sprostě vynadají. Ale my to říkáme stále. Není kontakt, není přenos. takže lidi by měli chodit jen do práce a domů,“ zdůraznil s tím, že na koronavirus už umírají i mladší ročníky a novináři by měli vysílat i záběry z JIP, aby bylo jasné, jak moc je koronavirus nebezpečný.

„Já vím, že naše vláda nemá důvěru, udělali jsme spoustu chyb, ale je to o tom, jestli se ti lidi překonají a řeknou si ‚no dobře, dáme jim ještě jednu šanci‘, hlavně Babišovi, protože za všechno může Babiš,“ řekl premiér s tím, že si společnost musí uvědomit to riziko.

S rodinou prý čelil i jiným rizikům. „8. ledna mi řekla policie, že je člověk, který chce zastřelit mojí rodinu. Ten člověk byl zatčen ve Španělsku. A moje žena šla do Dubaje, protože se bála, to je celý příběh. Moje žena to ale nevěděla, ona se to dozvěděla až teďka, já jsem ji vyhnal pryč,“ uzavřel Babiš své vystoupení.

Psali jsme: Václav Klaus ml.: „Elity“ kážou vodu a pijí víno. Nedivím se lidem, že je to rozzuřuje. Blatný mluví o uzávěrách a za ním vlajka EU „Máme skutečný problém.“ Šéf komunistů shrnuje stav země „Kolik lidí dnes cestuje jen tak z radosti mezi okresy?“ Spisovatel Krystlík nad kroky vlády už jen kroutí hlavou Slabý unavený premiér, neschopná poloamatérská vláda a ještě amatérštější opozice. Analytik Štefec se neudržel

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.