„Novinář se mnou udělal rozhovor. A dostal za to takový céres...“ Vidlák odkryl mainstreamová média

Daniel Sterzik se často setkává s označením „levičák“. Jak sám říká, jeho politické názory nelze zařadit jednoduše do jedné škatulky. „Jsem levičák přes důchody a přes zdravotnictví. Nejsem levičák přes LGBT, to mě míjí. Nejsem pro žádnou migraci a žádné světlé zítřky ve smyslu globalismu“ upřesnil v rozhovoru s Antonínem Dolákem, vysokoškolským pedagogem a filozofem.

V rozhovoru se také vyjádřil ke Kateřině Konečné, europoslankyni a předsedkyni KSČM, která je zároveň lídryní hnutí Stačilo! do voleb, i ke své současné funkci v rámci hnutí. „Kateřina Konečná je tváří a lídrem do Poslanecké sněmovny. Já jsem teď předseda přípravného výboru, protože orgány hnutí se budou volit až ve chvíli, kdy ukončíme všechna jednání. Se všemi, kteří s námi chtějí spolupracovat. Aby se nikdo necítil upozaděn nebo vynechán. Pak bude jasné, jak půjdeme do voleb. Ve chvíli, kdy představíme kandidátku a program, v té chvíli budeme mít i ustavené hnutí,“ pokračoval Sterzik.

Spolupráce se SOCDEM? Jednání jsou konstruktivní

Jedním z nejčastějších dotazů, které v posledních týdnech směřují na hnutí Stačilo!, je jeho možná spolupráce se SOCDEM. O propojení stojí jak Matěj Stropnický, tak předsedkyně Sociální demokracie Jana Maláčová. Sterzik uvedl, že v jednání je určitý posun. „Jednání probíhají velmi konstruktivně, už delší dobu. Řekl bych, že dochází k nějakým pokrokům, dál se ale k tomu nemohu vyjadřovat, protože nejsou uzavřené,“ dodal.

Média, konkrétně Hospodářské noviny, spekulují, že hlavními body, kvůli kterým by mohla spolupráce hnutí Stačilo! a SOCDEM narazit, jsou otázky zahraniční politiky, NATO a Evropské unie. Daniel Sterzik ale tato tvrzení odmítá a označuje je za nepodložené spekulace. „Novináři toho nakecají. Opravdu. Oni už spekulovali o všem možném, všechna jednání už dávno viděli jako odepsaná. Nic z toho není pravda. Vše probíhá úplně normálně, stejně jako před Vánoci. Jednání pokračují. V této chvíli bych nepředvídal vůbec žádný výsledek,“ zopakoval s tím, že nebude prozrazovat žádné podrobnosti.

Nechceme žádnou bramboračku, musí to být jasné spojení levice

Na otázku, zda by spolupráce se SOCDEM mohla zvýšit volební šance hnutí Stačilo! ve volbách do Poslanecké sněmovny, Daniel Sterzik jasně odpovídá, že cílem je spojit levici, ale za jasných podmínek. „Děláme to proto, abychom spojili levici. Abychom spojili ty na levici, kteří se spojit chtějí a spojit mohou. Na druhou stranu z toho nechceme mít guláš. Nechceme mít žádnou bramboračku jako ve SPOLU, kde jsou lidé, kteří jsou zároveň euroskeptičtí i eurohujeři, někteří pro euro, jiní proti euru. Nic takového nechceme.

Musíme mít společný program, za který se všichni můžeme společně postavit. Trváme na tom, aby se všemi partnery vznikl jeden poslanecký klub. Nechceme to udělat tak, jako to udělali ve SPOLU, kde šli sice dohromady jako koalice, ale po volbách se hned rozdělili na tři uskupení. Tím pádem vznikly tři poslanecké kluby, tři přednostní práva mluvit, a tak dále. Po volbách, pokud nám voliči dají důvěru, utvoříme jeden poslanecký klub. Jak jsme do toho šli na začátku, tak to i zůstane,“ uvedl zakladatel hnutí Stačilo!.

Nechceme opakovat podvod na voliče, jako ve SPOLU

Antonín Dolák vyjádřil obavy, že případná spolupráce hnutí Stačilo! se SOCDEM by mohla část voličů odradit. Daniel Sterzik k tomu dodává, že právě proto je kladen důraz na precizní jednání a jasnou dohodu. „Proto se snažíme, aby ta jednání byla precizní. Abychom se domluvili perfektně na programu a na spolupráci. Jsme si vědomi toho, že už jedna taková věc tu byla,“ poukazuje na koalici SPOLU a dodává: „Jeden podvod na voliče už tu byl. Nechceme, aby se něco takového opakovalo. Nechceme tvořit žádné SPOLU a od první minuty se od toho distancujeme. Všichni naši partneři, kteří do toho s námi půjdou, musí utvořit jeden fungující celek,“ řekl Sterzik.

Hnutí Stačilo se sjednocuje, KSČM jej podporuje

Hnutí Stačilo! podle svého zakladatele Daniela Sterzika od počátku fungovalo na principu koalic a postupně prošlo vývojem, který vedl k dnešní podobě. „Do eurovoleb jsme takhle do toho šli. Když Stačilo! vznikalo, začalo se tím, že byla koalice. Je to jakási přirozená evoluce. Takhle to bereme. Museli jsme si cestou projít nějakým vývojem. Máme za sebou dvě úspěšné volby. Koalice Stačilo! uspěla jak v krajských, tak v eurovolbách. Tohle byl přirozený krok, jak se připravit na volby do sněmovny,“ doplnil.

Následně zdůrazňuje, že hnutí Stačilo! se stále více sjednocuje a získává podporu dalších politických subjektů, včetně KSČM. „KSČM podporuje hnutí Stačilo!. Kandidáti za KSČM budou kandidovat na naší kandidátce. Budou tam i kandidáti z jiných stran. Všichni, co se zatím připojili k hnutí Stačilo!, podepsali memorandum o podpoře našeho hnutí. To znamená, že strany nebudou kandidovat samy pod svými značkami, ale na kandidátku našeho hnutí vyšlou své zástupce,“ vysvětlil Sterzik.

Mainstreamová média mě ignorují, tvrdí Sterzik

Podle Sterzika ho do diskusních pořadů mainstreamová média téměř nezvou a větší prostor dostává spíše v alternativních médiích. „Mainstream se mě do nějaké míry bojí. Když jsme dělali demonstrace v Praze, tak mě odchytil Radek Bartoníček z Aktuálně. Udělal se mnou rozhovor, jak je běžně dělá, ale dostal za to strašný céres od svých vlastních – jak mohl dopustit, že takový dezinformátor, zlá a nebezpečná osoba jako já vůbec dostala nějaký mediální prostor. O mně se v médiích mluví, naposledy v Partii na Primě, ale nikdo mě tam nezve, ani aby mě zkusil nějak utlouct, nebo abych se mohl obhájit,“ poukázal.

Zároveň naznačuje, že mainstreamová média se mu zatím snaží vyhýbat, ale pokud se hnutí Stačilo! stane výraznou politickou silou, budou ho muset začít zvát. „Já si s nimi normálně popovídám. Ale dostanou takový kouř od svých vlastních liberálních diváků a čtenářů. Myslím, že se tomu budou bránit, co to půjde,“ poznamenal s tím, že se podle něj mají mainstreamová média na co těšit, až bude hnutí Stačilo! natolik výrazné, že ho média nebudou moci ignorovat.

Nálepkují mě jako dezinformátora, ale obhájím se sám

Vyjádřil se rovněž k tomu, jak jej mainstreamová media označují za dezinformátora a proruského kolaboranta, a zároveň mu neposkytují prostor k obhajobě. „Jsem dezinformátor, jsem pro ně dezinformátor, samozřejmě proruský kolaborant. Hrozně rád kradu demonstrace. Nevím, jak to myslí. Odboráři mě pozvali na demonstraci, abych tam něco řekl, a od té doby to byla ukradená demonstrace. Přivedli jsme traktory do Prahy, a od té doby to byla ukradená demonstrace. Myslím, že ideální taktika, jak se do mě opřít, je říkat, že jsem ukradl traktory před ministerstvo. Takže na jednu stranu dehonestace a na druhou stranu žádný prostor k obhajobě.

V dnešní době sociálních sítí, pokud udělám zajímavější video, tak ho vidí v podstatě víc lidí než Václava Moravce. Mně už je to tak nějak jedno. Obhájím se na svým,“ podotkl.

Nechceme opakovat chyby voleb 2021, cílíme na milion voličů

V roce 2021 podle Sterzika mnoho hlasů voličů malých stran ztratilo, což vedlo k tomu, že současná vláda nevznikla na základě skutečné většiny, ale díky rozdělení propadlých hlasů mezi nejsilnější uskupení. „Když jsem viděl, jak dopadly volby 2021, tak dnešní vláda nevznikla vůbec z většiny. Vznikla proto, že 20 % hlasů bylo v podstatě spláchnuto do kanálu a rozebrali si je ti největší. Říkám si – to už nemůže znovu nastat. Nemůžeme to znovu dopustit.

Psali jsme: Babiš na Primě: Fiala je nekompetentní a stále lže. My jsme už ukázali, že vládnout umíme

Máme tu milion voličů, kteří chodí k volbám, volí malé strany a o těchto stranách se v mainstreamu nic nedozví. Jsou to voliči napojení na alternativní média, umí pracovat se sociálními sítěmi, blogy nebo řetězovými e-maily, mají vlastní komunikační kanály. Tito lidé zjistili, že volili špatně, protože jejich hlasy propadly. Jsou ochotní přemýšlet o jiné volbě.

Tak na koho jiného se logicky zaměříme? Zaměříme se na těchto milion voličů, kteří už tu jsou, kteří jsou komunikačně na nás napojení, umí si nás najít. Jediné, co jim musíme nabídnout, je smysluplná alternativa, aby nevolili znovu strany, které neuspěly,“ pokračoval Sterzik.

Evropa je Titanic, který se potápí

Sterzik se považuje za euroskeptika i NATO-skeptika, přičemž jeho postoj se ještě prohloubil poté, co získal zkušenost jako asistent europoslance Ondřeje Dostála. Přirovnává Evropu k Titanicu, který nabírá vodu a potápí se, a podle něj je třeba jednat v několika rovinách zároveň. „Jsem NATO-skeptický a euroskeptický. Obzvlášť teď. Když jsem byl asistentem Ondřeje Dostála, europoslance, a viděl jsem, jak to tam chodí, můj skepticismus se ještě zvýšil. Jsem jeden z jeho tří asistentů, je to jen dočasné – chtěl jsem si udělat představu, jak to tam funguje. Moje poslední zbytky ideálů byly definitivně vymeteny.

Evropu považuji za Titanic, který nabírá vodu a postupně se potápí. Rozumný člověk neříká jen ‚skákejme do vody‘, ale dělá tři věci zároveň: zaprvé, vyměnit kapitána, aby přestal narážet na další ledovce, zadruhé, pokusit se ucpat díry, kterými se loď potápí, a zatřetí, mít připravený záchranný člun, protože plavat na moři globálního korporátního kapitalismu není žádná sranda – je to rozbouřené moře.

Kandidujeme do Evropského parlamentu, i když jsme euroskeptičtí, protože se snažíme ucpat co nejvíc děr. Zároveň ale říkáme, že si musíme nachystat záchrannou loď – a čím větší ta loď bude, tím líp se nám bude plavat na velkých vlnách. A Trump ty vlny pořádně rozbouří,“ doplnil.

Orbán jako vzor

Následně Sterzik zdůrazňuje, že vztahy mezi Českem a Slovenskem jsou nyní lepší než v době společného státu, a podle něj by na tom měla česká vláda stavět, místo aby je oslabovala. Kritizuje přístup ministra zahraničí Jana Lipavského a premiéra Petra Fialy a věří, že pevnější spolupráce se sousedy by mohla být základem „záchranné lodi“ pro budoucnost. „Se Slováky máme ještě lepší vztahy, než jsme měli, když jsme byli Česko-Slovensko. Měli bychom na tomhle stavět a pracovat na tom lépe, než to dělá pan Lipavský nebo premiér Petr Fiala, kteří ty vztahy spíš boří. Z toho by se dala poskládat slušná záchranná loď,“ myslí si.

Na otázku, zda je pro něj Viktor Orbán politickým vzorem, odpovídá jasně: „Ano.“

Psali jsme: Žádný plán B. Orbánovi se může podařit zablokovat sankce

Pokud jde o Vladimira Putina, odmítá, že by Česko mělo následovat ruský model, a zdůrazňuje, že každá země potřebuje vlastní politický přístup. „Myslím, že Rusko se nedá s námi srovnávat, nejsme stejní jako Rusko. Dokážu si představit, že Putin je dobrým prezidentem pro Rusko, ale já bych nechtěl, abychom byli jako Rusko. My nejsme Rusko, nebudeme nikdy takoví, nemáme na to ani povahu. Musíme mít českého prezidenta. A i když najdeme lídra, který to tady povede dobře, ta politika nebude vypadat úplně stejně jako Orbánova, i přesto, že ho považuji za svůj vzor,“ poznamenal.

Když se to hodí, je Rusko silné, jindy zase slabé

Neobává, že by po vystoupení z NATO mohlo Rusko Česko pohltit? „Myslím, že nejdřív bychom si měli ujasnit, jestli je Rusko silné nebo slabé, protože zatím je to nějaké obojetné. Když nás potřebují zase strašit, abychom zvýšili výdaje na zbrojení, tak je Rusko silné a hrozí, že nás může pohltit. A když se bavíme o tom, jak to vypadá ve válce na Ukrajině, tak je Rusko najednou slabé a nedokáže ani porazit tu Ukrajinu. Především bychom si měli ujasnit, jak to vlastně doopravdy je,“ zmínil Daniel Sterzik, že vnímání ruské síly se u nás mění podle situace a narativu.

Psali jsme: Vidlák: Bojte se Trumpa, darmožrouti. Zažijete dezolátské peklo Na tiskovce STAČILO! řekla Konečná, co viděla v supermarketech Fialova vláda hrobařů. Sněmovna je stínové divadlo, říká Lipovská Osm hlasů navíc by stačilo. Konečná chce přepočítávat