„Nový císař. Povládne až do roku 2037, minimálně.“ Dění v Číně vysvětleno

20. sjezd Komunistické strany Číny končí a deset let vládnoucí generální tajemník strany Si Ťin-pching se nechal v čele strany a státu potvrdit na dalších 5 let. Sociolog Yang Zhang má za to, že svět na 20. sjezdu komunistů viděl politický zrod nového císaře, který může v Číně vládnout tvrdou rukou. S jediným omezením...

Generální tajemník Komunistické strany Číny, vrchní velitel ozbrojených sil a čínský prezident Si Ťin-pching prolomil dlouhá léta panující tabu a nechal se potřetí zvolit do čela strany. V posledních desetiletích se čínští komunisté drželi pravidla, že vrcholní politici po dvou po sobě jdoucích pětiletých obdobích odcházejí do penze. Si, který je u moci od roku 2012, toto pravidlo prolomil.

V závěru sjezdu navíc došlo ke zvláštní události. Předchůdce prezidenta Si, bývalý prezident Chu Ťin-tchao, který po celou dobu 20. sjezdu strany seděl na čestném místě vedle prezidenta Si, byl náhle vyveden dvěma muži. Přistoupili k němu dva muži a přiměli bývalého prezidenta vstát ze svého místa, i když se mu nechtělo, a vyvedli ho ven. Na záběrech kamer zahraničních reportérů je zřejmé, že prezident Si záměrně hledí na opačnou stranu.

BBC si položila otázku, proč byli účastníci sjezdu svědky tohoto představení. Podle čínských státních médií byl předchůdce prezidenta Si Ťin-pchinga ze sálu vyveden, protože se mu udělalo nevolno – ale podle BBC mohlo jít o předem připravenou ukázku demonstrace síly, která měla naznačit, že prezident Si Ťin-pching se zcela odpoutává od posledních desetiletí a nastoluje zcela novou éru své vlády.

„Videozáznam incidentu, který je vzhledem k pečlivému scénickému řízení většiny podobných akcí velmi neobvyklý, byl hojně sdílen na Twitteru, ale na čínských silně cenzurovaných sociálních sítích jej nebylo možné najít. Twitter je v Číně blokován,“ uvedla agentura Reuters.

Na čínské sociální síti Weibo, která je podobná Twitteru, se několik uživatelů zmínilo o incidentu komentováním starých příspěvků s Chuem, což je běžná taktika používaná k obcházení cenzury v kyberprostoru.

V sobotu večer však již podle agentury Reuters téměř u všech příspěvků na Weibo, které obsahovaly Chuovo jméno, nebyly komentáře viditelné.

Ve zpravodajství čínských státních médií se tato scéna, která se odehrála ve chvíli, kdy novináři vstupovali do sálu, neobjevila.

Oficiální večerní zpravodajství CCTV ze sobotního slavnostního zakončení sjezdu obsahovalo záběry s Chuem, jako obvykle z doby před incidentem.

Chuova léta – prezidentem byl v letech 2003-2013 – byla podle BBC vnímána jako období otevírání se okolnímu světu a větší tolerance k novým myšlenkám. Olympijské hry v Pekingu v roce 2008 byly vrcholem mezinárodního zviditelnění Číny. Zakládaly se tam zahraniční společnosti, proudili tam turisté, internet byl svobodnější, místní média začala dělat slušnou žurnalistiku a globální pověst Číny se postupně zlepšovala.

Si Ťin-pching se snaží jít spíše cestou upevňování režimu a současně budováním domácí hrdosti na čínské úspěchy v oblasti hospodářské, v kosmickém programu a tak podobně.

„Chu Ťin-tchao nemůže být spokojen s tím, jakým směrem se Čína pod Siovým vedením vydala,“ napsal k tomu americký analytik Derek J. Grossman, který se zabývá analýzou dění v indo-pacifické oblasti.

Sociolog Yang Zhang napsal, že odvedení Chu Ťin-tchaa nebylo ničím menším než ukázkou nástupu nového císaře. Císaře Si Tin-pchinga.

„Si bude vládnout Číně ne jedno, ale nejméně dvě a pravděpodobně tři funkční období (15 let). Je mu ‚jen‘ 69 let: Mao vládl Číně až do své smrti ve věku 83 let a Teng si udržel křeslo vrchního velitele armády až do roku 1989, kdy mu bylo 85 let. Takže neočekávejte, že Si odejde před rokem 2037. Siův mocenský vrchol právě dnes začal,“ napsal Yang Zhang na twitteru.

Konstatoval, že prezident Si Tin-pching je ze svého pohledu příliš mladý a nevidí důvod vybírat si nějakého svého korunního prince, svého nástupce. Podle sociologa se možná současný vládce Číny domnívá, že čas vybrat si nástupce teprve přijde. Třeba v roce 2027.

„Staré frakce jsou všechny pryč, zatímco nové frakce vznikají. Frakční identity jsou flexibilní a dynamické. Jak jsem řekl dříve, frakce Ligy mládeže přestala fungovat před 7-8 lety. Po úplném vítězství Siových mužů se však brzy rozdělí a budou bojovat o moc,“ upozornil Yang Zhang.

Si Ťin-pching podle sociologa na sjezdu ukázal, že si cení především loajality, kterou upřednostňuje před odborností. Yang Zhang má však za to, že ani Si Ťin-pching nebude všemocný. O moc ho podle sociologa připraví ubývající síly. Je pravděpodobné, že v 69 letech toho zvládne více než v 80 letech. A pak je prý třeba mít na paměti i to, že už nebude mít na koho svést případná špatná rozhodnutí. To on bude rozhodovat o všem podstatném.

