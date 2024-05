„Odstěhujte se.“ Vzkaz pro Vášáryovou poté, co Xavera málem ušlapal internet

reklama

V pátečním streamu se moderátor Luboš Xaver Veselý věnoval situaci na Slovensku před a po atentátu na Roberta Fica. Měl za to, že se s největší pravděpodobností bude jednat o čin „jednoho magora“. Ale podotkl, že dotyčný byl „ brutálně“ ovlivněn tím, co se ve společnosti semlelo, a tím, co si vyslechl z médií. Sám prohlásil, že médiím nevěří a už vůbec ne médiím veřejné služby, proto ostatně šel i do Rady ČT. A doplnil, že se jim už párkrát podařilo novináře z ČT chytit za uši při lži a vědomé manipulaci. Jako zvláště nedůvěryhodný vnímá pořad Newsroom ČT. „Jsou takové pořady, které slouží k vyřizování účtů,“ řekl s tím, že se nediví, když je do lidí narvána „taková nenávist a zloba“.

Jeho názor je, že tato média slouží například lidem, jako je Petr Fiala, který klidně řekne, že gratuluje „demokratickým voličům“. Nic podle něho nerozděluje společnost více. Dále zmínil političky, které mají rády zbraně, a političky, které jsou „pomatené na duchu“ vzhledem k nápisům na tričkách. „Tady to vyplavalo na povrch,“ konstatoval. Vzpomenul si i na slova režisérky Sommerové o „hrůze demokracie“, tedy když volí lidé, kteří nečtou knihy a zprávy.

„Já se vůbec nedivím, když se tyto žvásty do těch lidí a společnosti pumpují, že to dopadne takto,“ zhodnotil Xaver.

Anketa Jsou za pokus o atentát na Roberta Fica zodpovědní činitelé liberální opozice, médií a neziskových organizací? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15240 lidí

Z těch, kdo živí „podhoubí“ rozdělování společnosti, zmínil ještě Magdu Vášáryovou, slovenskou herečku a diplomatku, která v interview s Michaelem Rozsypalem prohlásila, že se SMER v kampani zaměřil na získání hlasů „fašistů a neofašistů“. Také prohlásila, že od Roberta Fica a jeho družiny „vyčpělých“ nelze čekat nic pozitivního pro moderní Slovensko. „Uvidíme, nakolik se ztotožnili s tím hledáním voličů mezi nesystémovými voliči nebo dokonce s tou vyslovenou spodinou,“ řekla herečka.

„Spodina, říká paní Vášáryová,“ komentoval Xaver a dodal, že dotyčné pošle vzkaz, a protože chce být „velmi upřímný“, tak by ho neměly poslouchat děti. „Milá zlatá Vášáryová. Ty spodino. Já ti ze srdce přeju, aby ti mráz roztrhnul p*del. Tak,“ vzkázal krátce herečce. Dodal, že si „žvanivé paničky“ nikdy moc nevážil. Poznamenal, že Slovensko ani Česko nemají mechanismus, co s takovými prohlášeními dělat. Odhadl, že kdyby podobná slova použila například Eva Holubová, tak by „pan Rakušan a jiní“ zatleskali. „Bohužel je ta nenávist tak roztočená v té společnosti a možná jsem ji tímto podpořil, že už se to nedá zastavit. Ale tohle jsou její autoři, to je potřeba si pamatovat. Tyhle Vášáryový a spol.,“ shledal.

Za jeho vzkaz Vášáryové už se do něho začal obouvat neúspěšný uchazeč o post radního ČT Zdeněk Šarapatka, který proti Xaverovi vystupoval už v Radě ČT. Tentokrát výjimečně bez vlastního komentáře, pouze s připomínkou zákona o ČT: „Členství v Radě zaniká, narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady.“

A bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek: „Pokud si tento člen Rady ČT smí tohle dovolit vůči přední dámě čsl. kultury a slovenské diplomacie a veřejného života a neponese za to žádné následky, bude Rada ČT a všichni její volitelé k smíchu. A k nevolení,“ prohlásil.

„To je otřesné vyjádření člena Rady! Poslanci by měli iniciovat odvolání tohoto člena Rady, protože hrubými urážkami narušil závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady (par. 6 odst. 2 zákona o České televizi)!? Co na to Markéta Adamová Pekarová, Olga Richterová, Věra Kovářová a další?“ svolávala na Xavera hněv senátorka Marvanová.

Kalouskova nelibost se sama stala terčem posměchu. „Celá topka kvičí, jako by někdo spáchal svatokrádež na Havlovi. A přitom jen Xaver trefně oglosoval odpadní výrony žlučovité a nenávistné aktivistky Vášáryové. Prej ‚přední dámy‘, tak určitě, pane Kalousku, hned vedle báby Džamily a Evy ‚s rozvědčíky se nemluví‘ Holubové…“ odpověděl Kalouskovi šéf Motoristů sobě Petr Macinka.

A pro ParlamentníListy.cz Kalouskovo prohlášení okomentoval Petr Holec. „Vášáryová o voličích Fica říkala, že jsou to fašisti z vesnic. Podobně jako o našem národním utrpení mluvila i o předchozích prezidentech Klausovi a Zemanovi, který mimochodem dvakrát vyhrál přímou volbu. Ať se Vášáryová odstěhuje do Ruska nebo Běloruska, tam nikdo nesprávný volby nevyhraje. Jinak Kalouskovi se Šarapatkou bych doporučil, aby si přes úřad práce konečně našli slušný džob. Socky očividně nesvědčí jejich mentálnímu zdraví. Ale díky jim za jejich pokrytectví,“ reagoval komentátor.

