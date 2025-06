„Odvolat Koudelku. Okamžitě.“ Blažkovy bitcoiny zasáhly BIS

Jak je možné, že nejvyšší ústavní činitelé neměli dopředu žádné informace o bitcoinové kauze od zpravodajských služeb? Tato otázka rezonovala nejen ve veřejné a mediální debatě nebo v diskusích na sociálních sítích, ale i v české bezpečnostní komunitě.

ParlamentníListy.cz díky svým kontaktům v této oblasti zaznamenaly dosud nebývalou vlnu údivu a kritiky dobře informovaných osob směrem k BIS. Jde o dvě věci, které se na veřejnost dostaly během jediného týdne.

Začalo to zveřejním informace, že české zpravodajské služby odhalily hackerské útoky na neveřejné systémy Ministerstva zahraničních věcí. Za viníka byla označena Čína a na veřejnost se dostala informace, že hackeři měli do systému resortu zahraničí přístup zhruba dva roky, aniž by před tím byli odhaleni.

Druhý případ je aktuálně zeširoka probíraná bitcoinová aféra, kdy na jedné straně český stát prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti získal necelou miliardu korun, ale dalších mnoho miliard v kryptoměně bitcoin zmizelo neznámo kam. Peníze přitom mají pocházet z nelegálního on-line tržiště na tzv. darknetu (skryté části internetu), kde se obchodovalo s drogami, zbraněmi, dětskou pornografií a dalšími nelegálními komoditami, z nichž mnohé mohly sloužit i terorismu.

Premiér Fiala se po počátečním mlčení začal dovolávat tajných služeb s tím, že svolává Bezpečnostní radu státu (BRS), aby se o věci dověděl více právě od těchto našich bezpečnostních složek. A co se nakonec dověděl? Prakticky nic. BIS říká, že o věci nic neví, protože to nespadá do její působnosti, což rozporují mnozí z těch, co o fungování a zákonných povinnostech českých tajných služeb něco vědí.

Problém je prý už v tom, že BIS nejenže neměla čekat na svolání a dodávat premiérovi informace o věci „s křížkem po funuse“, ale s předstihem ještě dřív, než byla celá kauza rozpoutána a šlo jí zamezit.

Proč se nic z toho nestalo? Existují dvě základní možná vysvětlení, proč BIS vedená Michalem Koudelkou premiérovi a vládě k podivné bitcoinové transakci nic nesdělila a nevarovala.

Buď Bezpečnostní informační služba o celé kauze opravdu nic neví a nevěděla a žádné informace v průběhu uplynulých dvou let v této souvislosti nezachytila. Anebo BIS informace měla, ale z nějakého neznámého důvodu je neposkytla svým zákonným adresátům v neveřejných zprávách.

„Pokud je správně první varianta, je to na okamžité odvolání ředitele BIS. Pakliže je správně druhá verze, mělo by to dopadnout rovněž odvoláním ředitele Koudelky, protože to umožňuje domněnky, že služba místo svých zákonných povinností svá zjištění využila v mocenském boji,“ řekl redakci pod pochopitelnou podmínkou anonymity důvěryhodný zdroj.

Objevily se i spekulace nad tím, zda se BIS nepokusila vládu nedodáním důležitých informací poškodit záměrně. „Je BIS součástí komplotu proti vládě? Nebo jen neplní své zákonem dané úkoly? Ze zpravodajských služeb by měly otázky směřovat především na BIS. Podle zákona má zabezpečovat informace o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit významné ekonomické zájmy České republiky. K takovému ohrožení nepochybně došlo. Měla BIS příslušné informace o riziku pro naši zemi a předala je premiérovi a vládě? Jak s nimi naložili? Nebo tyto informace v BIS měli a záměrně je zamlčeli, aby poškodili před volbami vládu? Nejhorší varianta: BIS je neschopná, o ničem neměla tušení, a tudíž neplní své zákonem dané úkoly. To by bylo nejen na výměnu ředitele, ale na reformu celé organizace. ČR totiž potřebuje funkční zpravodajskou službu, která je schopna rizika postihnout a odvrátit,“ sdělil nám muž s mnohaletými zkušenosti ve zpravodajských službách našeho státu.

Obě dvě kauzy posledních týdnů s ohledem na BIS, její činnost a zákonné povinnosti, pro ParlamentníListy.cz komentuje její někdejší zpravodajec a bezpečnostní analytik Jan Schneider.

JAN SCHNEIDER: NÁPADNĚ NEVIDITELNÝ KOUDELKA

Ministerstvo zahraničí a BIS nebyly schopny za dva roky odhalit, že jim někdo (čínští hackeři?) čte zprávy. Co to pro kontrarozvědku znamená?

Jediné, co je jisté, je to, že existuje Čína, a že BIS pravidelně konzumuje státní rozpočet. Všechno ostatní už nemusí být úplně přesné, nebo to dokonce vůbec nemusí být. Když to vezmeme od podlahy: Jmenuje se ředitel BIS skutečně Michal Koudelka? Není to jen jeho služební jméno? Nejmenuje se ve skutečnosti úplně jinak? Není to ve skutečnosti někdo úplně jiný? Řídí tento člověk BIS, nebo jen sedí na židli ředitele BIS?

Takže vůbec není jisté, že se Číňané kryptologicky nabourali do zamini. Možná ano, možná ne. Možná někdo jiný? Odborníci vědí, a zpravodajské služby to mnohokrát i ve svých výročních zprávách uvedly, že atribuce (určení původce) kryptoútoků je nesmírně těžká, většinou jde o odhady, což by před soudem jako důkaz neuspělo. Sofistikovaný útočník nezanechá použitelné stopy, a pokud ano, tak to má cíleně ukazovat na někoho jiného.

Jisté však je, že Koudelkovo heslo je „drzé čelo je lepší než poplužní dvůr“, takže se klidně bude chvástat čímkoliv, protože vláda ho podrží a jeho řeči nebude rozporovat, jelikož Koudelka je jim užitečný (he used to make them happy in little ways, jak praví Monty Pythoni, ať už to znamená cokoliv). Jak moc, v jakých směrech, a jaký to má vztah k zákonu, to musí občan ponechat na parlamentních kontrolních orgánech.

Aby se Koudelka mohl chvástat, musí se něco předhodit, ale nesmí to bolet. Takže Koudelkovci slavně odhalili něco ukrutně důležitého (prý Číňany zajímala identifikace zaměstnanců zamini!?), co však – bráno z druhé strany – vlastně bylo o ničem, protože se vlastně nic nestalo, takže státnímu aparátu zůstává jen ta sláva, bez poskvrnky. No, to už je opravdu odvar z odvaru. Ale možná preventivně se Koudelkovci s něčím spěchali pochlubit, protože kdoví, zda k té druhé věci (bitcoingate) vůbec měli co říci.

Premiér Fiala tvrdí, že od tajných služeb neměl absolutně žádné informace o tom, že se chystá ten podfuk s bitcoiny i na Ministerstvu spravedlnosti. Přitom se to připravovalo dva roky. Údajně Koudelka tvrdil i na Bezpečnostní radě státu, že o tom vůbec nic nevěděli. To už je přece obrovský stupeň nekompetence nebo se pletu? Anebo informace Koudelka měl, ale tvrdí Fialovi opak? Co by tohle znamenalo?

Celá ta kauza smrdí, protože nikdo neví, koho a čeho všeho se týká, protože má kořeny v darknetu, který má z logiky věci blízko – krom mnoha kriminálních – též k jevům, spojovaných s utajovanými činnostmi, ať již různými státy zřizovanými (financování podvratných zpravodajských aktivit), nebo na různých státech parazitujícími (deep state).

Kauza odhalila tvrdou skutečnost, že státní aparát je využíván nahodile a nekoordinovaně, protože si vládnoucí partaje vlastně ani nepřejí, aby zpravodajský systém a následně trestněprávní orgány konaly svou činnost kvalitně a nestranně. Když by totiž státní mašinérie kvalitně rozeznávala stopy nelegálních finančních transakcí, neomylně by se zadrhla už u financování politických stran.

Bitcoingate je kauza zasahující do působnosti několika státních orgánů, takže je možné, že se jí pořádně nezabýval žádný z nich, spoléhaje na druhé. Podle mluvčího BIS to „nepatří do její zákonné působnosti a ani nebyla žádným z orgánů státu požádána o spolupráci. Případ řeší NCOZ jako podezření z praní špinavých peněz, jedná se tedy o podezření na kriminální čin, což není oblast naší působnosti. Obecně platí, že státní orgány mohou dělat pouze to, co jim ukládá zákon“.

Jenže podle zákona má BIS zajišťovat mimo jiné i informace o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit významné ekonomické zájmy ČR, nebo se týkají organizovaného zločinu a terorismu (§ 5/1d+e zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR).

Déle ještě i Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) zabezpečuje mimo jiné i informace mající původ v zahraničí, důležité pro ochranu ekonomických zájmů České republiky (§ 5/2 téhož zákona).

Kromě toho Finanční analytický úřad (FAÚ) plní funkci finanční zpravodajské jednotky České republiky a je hlavním gestorem opatření zaměřených na prevenci a boj proti praní peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení v České republice (zákon č. 253/2008 Sb., tzv. AML/CFT zákon).

Okrajově je možno pro úplnost zmínit ještě i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany (zákon č. 205/2017 Sb., o kybernetické bezpečnosti). Ředitel úřadu se pravidelně účastní jednání Bezpečnostní rady státu (BRS).

Měl by být v reakci na tato (ale i další) pochybení Koudelka odvolán z postu ředitele BIS, případně navíc služba reformována či restrukturalizována?

Koudelka byl vždycky viděn, když o nic vážného nešlo, co by spadalo do gesce zpravodajské služby, a byl vždy vídán jako manekýn při propagandistických akcích a ideologických projevech (od dezinterpretované kauzy Skripalových, přes komickou „ricinovou“ operetku a vrbětický zázrak až po nezbedné Číňany).

Nyní však, když by měl být podle svého zvyku viděn, není po něm vidu-slechu (ne tedy, že by nám to příliš vadilo). Ani v případě úniku utajovaných informací o dukovanském tendru směrem k neúspěšnému uchazeči, který významně poškodil ekonomické zájmy republiky (§ 5/1c+d zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR), nebo v případě bitcoingate, který se nesporně týká organizovaného zločinu a terorismu (§ 5/1e téhož zákona).

Poslanecký kontrolní orgán by měl urychleně zjistit, zda BIS splnila své zákonné povinnosti, spočívající v zabezpečování příslušných informací vládě. V negativním případě by měl být Koudelka okamžitě odvolán a státní zastupitelství by mělo zvážit jeho případné trestní stíhání například kvůli nepřekažení trestného činu (§ 367 trestního zákoníku).

Pokud jde o zpravodajskou službu jako takovou, možná by ani nebylo třeba žádných drastických změn a zásahů, možná by jen stačilo, aby BIS příslušným zákonným adresátům bez obalu, drsně, pravdivě a včas sdělovala vše, co se v rámci své zákonné působnosti dozví, bez jakýchkoliv ideologických a politických omezení. A bez ohledu na případnou nelibost či odvetu mocných, k čemuž by bylo třeba příslušníkům BIS důrazně připomenout slova přísahy: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“