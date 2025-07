Senátor Hraba ve studiu PL: Možná nezbyde, než zadrátovat hranice s Německem

Minulý týden v médiích rezonovala zpráva o střelbě v České skalici na Náchodsku. Podle informací z médií měli dva opilí muži napadnout třetího muže u bankomatu. Ten se poté bránil legálně drženou zbraní. Jednoho z útočníků měl poté zasáhnout do ruky a druhého do nohy, píše web iDNES.cz. Senátor Zdeněk Hraba v pořadu Rozhovory PL s Radimem Panenkou uvedl, že dle jeho názoru se napadený muž zachoval správně, šlo o nutnou sebeobranu.

„Byl napaden, ukázal pistoli a řekl, že ji použije. Přesto útok pokračoval. Potom pokračoval tak, že střílel a mířil na nohy tak, aby smrtelně neublížil útočníkům, aby je odrazil, a to je teprve zastavilo,“ řekl Hraba a konstatoval, že napadený muž udělal vše, co mohl. Hraba navíc upozornil, že napadený nemohl mít jistotu, že by ho útočníci po krádeži peněz nezabili.

Novinář Radim Panenka poukázal na skutečnost, že po podobných případech a obzvláště v těch, kdy při střelbě dojde k usmrcení, se ve společnosti otevře debata o zpřísnění pravidel a omezení legálního držení zbraní. Podobně tomu bylo například i po střelbě na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, kdy téma nadnesl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) s podporou prezidenta Petra Pavla.

Podle senátora Hraby byla střelba na Filozofické fakultě účelově zneužita. „Zneužita proti zbraním,“ upřesnil senátor. Uvedl, že problém tehdy nebyl v legislativě, ale v dílčím selhání lékařů, když mezi nimi nebyla sdílena informace o psychickém stavu pachatele, který tak získal zbrojní průkaz, ač neměl. Hraba zpochybnil i smysl návrhu prezidenta Pavla na omezení dlouhých zbraní, vzhledem k tomu, že pachatel k vraždění použil zbraň krátkou.

„A co se týká nutné obrany, tak já říkám, že systém má být nastaven tak, aby varoval útočníka, že ten, kdo se bude bránit, bude v právu,“ prohlásil senátor Hraba, že české právo by mělo stát za na straně napadeného. „Tak ať to (útočník) ani nezkouší, protože se může se zlou potázat. To by měl být hlavní motiv sdělení trestního práva,“ dodal senátor.

Minimálně do podzimních voleb už podle něj další iniciativy na restrikce legálního držení zbraní nepřijdou. Další vývoj pak bude záviset na výsledku voleb a rozložení sil v Poslanecké sněmovně. A přestože se o revizích zbraňových systémů pořád hovoří v rámci předpisů Evropské unie, ani zde Hraba v blízké době nečeká, že by unie měla přitvrdit.

Zároveň se senátor Hraba vymezil proti zbraňové směrnici Evropské unie, ke které bylo dle jeho názoru Česko protiprávně donuceno k její implementaci. Podle něj Evropský soudní dvůr nepřípustně „ohnul“ právo, když rozhodl, že regulace zbraní spadá pod pravomoci Evropské unie kvůli ochraně společného trhu, ačkoliv by podle Hrabova názoru měla spadat výhradně do národní kompetence v oblasti bezpečnosti.

„Já jsem hluboce přesvědčený, že to tak není. Ale Evropský soudní dvůr to takto judikoval, takže jsme se museli podrobit. Ale co se týká dalšího vývoje, tak si myslím, že to tak horké nebude, protože Evropská unie má svých předpisů dost a určitě nebude tlačit na pilu, co se týče omezování zbraňových předpisů,“ uvedl senátor s tím, že Polsko již razantně vystoupilo pro ochranu svých hranic s Německem a v „dohledné době“ to dle jeho názoru bude čekat i Českou republiku.

„Bezpečnostní problémy, které se mohou přihrnout do západní Evropy budou přibývat a možná nezbyde nic než zadrátovat hranice s Německem,“ předestřel senátor jeden z možných scénářů.

Zároveň prohlásil, že systém Schengenu považuje za „mrtvý“, právě kvůli jednostranné propustnosti směrem z Česka do Německa, kterou nepovažuje za dlouhodobě udržitelnou i kvůli tlaku Polska, které má v Evropské unii silnější vyjednávací postavení než Česká republika. Senátor proto v tomto ohledu očekává velké změny.

Dalším tématem rozhovoru se stala legalizace eutanazie, kterou nadneslo hnutí STAN. Stínová ministryně hnutí, Michaela Šebelová, poté v rozhovoru pro Aktuálně.cz dokonce uvedla, že by se v budoucnu dalo uvažovat o legalizaci asistované sebevraždy i pro děti od 14 let.

Podle Hraby jsou takové návrhy nepřijatelné a jejich autory označil za „šílence“. Zásadní problém v legalizaci eutanazie dle jeho názoru spočívá v tom, že rozhodnutí o eutanazii musí být učiněné se svobodným projevem vůle, což ve chvíli, kdy o něm člověk uvažuje, většinou není možné zaručit. „Vy nebudete mít jistotu, že příkaz k tomu, aby vás někdo zabil, je vážně myšlený,“ vysvětlil Hraba jeden ze zásadních morálních a právních problémů legalizace eutanazie.

K tomu senátor dodal, že i kvůli existenci Hippokratovy přísahy, by lékaři asistovat sebevraždě neměli. Naopak vyzdvihnul paliativní péči. „To je cesta. Ne legalizovat zabíjení,“ uvedl Hraba, který ač nezpochybňuje právo jedince na to ukončit svůj život, podotýká, že v případě eutanazie se ukládá povinnost zabití na někoho jiného, což je podle něj „za hranou“.

Co se týče potratů neboli umělého přerušení těhotenství, řekl senátor Hraba, že současné nastavení českého práva považuje za rozumné. „Je to do určité míry rozhodnutí dotyčné ženy. Na druhou stranu české právo chrání plod i před jeho narozením, je-li to v jeho zájmu. Což si myslím, že život je v zájmu dotyčného,“ uvedl Hraba a upozornil, že právní systém například s nenarozeným dítětem zachází jako s nositelem práv, například v dědickém právu, kdy se dítě může stát dědicem, aniž by se ještě narodilo.

„Takže to není tak jednoduché, jak se zelení aktivisté domnívají,“ dodal Hraba a rázně odmítl myšlenku ústavního práva na potraty.

Senátor se následně vyjádřil i k úbytku obyvatelstva a jeho příčinám, které označil za souběh dvou různých trendů. Jednak je to malý počet maminek a za druhé je to nízká porodnost. „Problém je v počtu dětí na rodinu – to může mít ekonomické důvody, ale i ty sociální,“ naznačil Hraba a kritizoval narativ, podle kterého děti nejsou potřebné a lidé jsou šťastnější bez nich. Takové názory, často šířené některými veřejně známými osobnostmi, jsou podle něj „cestou do pekel pro český národ“.

Za příkladnou Hraba označil rodinnou politiku Maďarska. „Když bychom aspoň z 80 procent opsali maďarskou rodinnou politiku, tak si myslím, že bude líp,“ shrnul senátor Hraba.

